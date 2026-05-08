Лубінець заявив про утримання людей у ТЦК до 50 діб та назвав області з найбільшою кількістю порушень
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі омбудсмана журналістам Новини.LIVE.
За його словами, під час перевірки в Ужгороді було виявлено випадок, коли групу громадян України утримували в окремому приміщенні до 50 діб без належних юридичних підстав.
Порушення, про які вирішили говорити відкрито
Лубінець пояснив, що свідомо зробив цей випадок публічним, попри можливу критику. Він вважає, що суспільство має знати про проблеми у сфері дотримання прав людини.
"Я вирішив повідомити про це відкрито, щоб звернути увагу на системні порушення та змінити ситуацію", — зазначив омбудсман.
Він додав, що перевірки проводяться регулярно і охоплюють усі регіони України.
Де фіксують найбільше проблем
За словами Лубінця, найбільше зауважень під час моніторингу виявляють у кількох регіонах. Серед них він назвав Одесу, Закарпаття, Дніпро та Львівський регіон.
Омбудсман підкреслив, що перевірки триватимуть і надалі. За окремими областями очікуються додаткові висновки та оцінки ситуації.
Такими темпами скоро в Країні Мрій і пічки задимлять.
Країна перетворилась в Сомалі-ленд: бандити з кастетами і битами викрадають людей прямо з вулиць, а потім вимагають викуп $$$$ з родичів.
Весь бандитизм кришується зеленим вилупком.
А Лубінець лише на 5 рік війни прозрів?