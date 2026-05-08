Лубінець заявив про утримання людей у ТЦК до 50 діб та назвав області з найбільшою кількістю порушень

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про результати перевірок територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у різних регіонах України.

За його словами, під час перевірки в Ужгороді було виявлено випадок, коли групу громадян України утримували в окремому приміщенні до 50 діб без належних юридичних підстав.

Порушення, про які вирішили говорити відкрито

Лубінець пояснив, що свідомо зробив цей випадок публічним, попри можливу критику. Він вважає, що суспільство має знати про проблеми у сфері дотримання прав людини.

"Я вирішив повідомити про це відкрито, щоб звернути увагу на системні порушення та змінити ситуацію", — зазначив омбудсман.

Він додав, що перевірки проводяться регулярно і охоплюють усі регіони України.

Де фіксують найбільше проблем

За словами Лубінця, найбільше зауважень під час моніторингу виявляють у кількох регіонах. Серед них він назвав Одесу, Закарпаття, Дніпро та Львівський регіон.

Омбудсман підкреслив, що перевірки триватимуть і надалі. За окремими областями очікуються додаткові висновки та оцінки ситуації.

Топ коментарі
Майже два місяці чекали на викуп за "добровольців", оце сила волі у співробітників соціальної підтримки. Просто титани!
08.05.2026 00:24 Відповісти
І що? Далі? Ну сказав, і далі що? Поїхав в ресторан..
08.05.2026 00:32 Відповісти
Ну і скажіть навіщо людей місяцями тримати в підвалах тцк замість того щоб або відправити в частину або додому якщо хворий? Якщо це тцк займається не тортурами з метою вибивання грошей у родичів.
08.05.2026 00:37 Відповісти
Який жах. Але ж це заради перемоги. Треба терпіти, бо прийдуть буряти. Тримаймо стрій!
08.05.2026 00:19 Відповісти
Ало вони вже тут.
08.05.2026 00:26 Відповісти
Це іпсо. Ворожа пропаганда. Треба триматися.
08.05.2026 00:52 Відповісти
Чудовий сарказм.
08.05.2026 00:33 Відповісти
іпсо
08.05.2026 00:22 Відповісти
08.05.2026 00:24 Відповісти
08.05.2026 00:32 Відповісти
А хто такий ВОВА?
08.05.2026 00:35 Відповісти
лялька рукавичка

08.05.2026 08:01 Відповісти
До 50 діб, в тцк? Зазвичай за цей період проходять бзвп і йде злагодження ( знайомого бусифікували восени 2024 року, в тцк побув з ранку і ввечері вже їх відправляти в центр розподілення)
08.05.2026 00:36 Відповісти
08.05.2026 00:37 Відповісти
ТЦК це концентраційні табори для бєдних (на які весь світ сором'язливо закриває очі). А чим вони займаються - відповідь міститься у вашому останньому реченні.

Такими темпами скоро в Країні Мрій і пічки задимлять.
08.05.2026 15:01 Відповісти
коли обирали по пріколу 4 разового ухилянта преЗЕдентом воюючої країни, то ніхто й не думав, що з нього вийде Найвеличніший Бусифікатор...
08.05.2026 00:53 Відповісти
ти хоч щось, крім тем про тцк коментував, пєтров?
08.05.2026 03:47 Відповісти
І фсьо???? Далі що????? Тим, хто на підвалі зараз, легше від твойого базікання???
08.05.2026 05:55 Відповісти
Не переживайте, в заводах что ******* Сталин у УССР была вкусняшка с юстинианской чумой, вот поломается колба при разборе и вымрет половина Китая
08.05.2026 06:33 Відповісти
Це - Система, продумана, створена й керована
08.05.2026 06:43 Відповісти
Кримінальні справи порушено? ця приЗЕленена гнида просто імітує діяльність, вбивства в катівнях Львова, Харкова та ін. зійшли з рук катам
08.05.2026 06:56 Відповісти
Ішака треба повідомити про таке "неподобство"! Це обкурене чмо, звісно, "не знає" про це.
08.05.2026 07:13 Відповісти
А что делать с теми,кто не желает идти на фронт,принять на держслужбу,выдать потужную бронь,дать посаду зама лубрица или члена какой нибудь наглядовой рады с миллонной зарплатой?
08.05.2026 07:47 Відповісти
Коли тцкашники, менти та інші провладні силовики та чиновники підуть в окопи, тоді і прості люди підуть без опору! Хоча простих вже не залишилось майже, тільки провладні, але хто ж їх по Буковелях оповіщати буде!
08.05.2026 08:10 Відповісти
В тцк много,большинство,ветераны,в остальных конторах их нет,но виновными в этом бардаке пытаются сделать именно тцк,делается это с целью остановить пополнение для фронта,это же очевидно.
08.05.2026 08:30 Відповісти
Немає там ніяких ветеранів. А якщо є якісь одиниці, то їх система зламала і перетворила в садистів. На рахунок мобілізація, то вона якраз і зірвана цими ТЦКунами, бо бабло засліпило очі.
08.05.2026 09:53 Відповісти
Зара здивую тебе, діяти відповідно до діючого законодавства.
08.05.2026 09:24 Відповісти
По вашему действующее законодательство написанное ушлепками регионалами,идиотами бпп и зелёным болотом отвечает запросам общества и текущим событиям? По моему - абсолютно нет!!!!
08.05.2026 10:04 Відповісти
Цікаво для кого цей ЗЕд....б свої "заяви" робить???
08.05.2026 08:32 Відповісти
Яка "ізошрьона" схема вибивання бабла з громадян. Так тримали людей в нелюдських умовах всі садисти світу прикриваючи злочини - "могилолізацією". Мені здається, що бандити ТЦКуни вже перевершили тортури московитів в багато разів. Тут є частка і так званого президента зеленського, який люто ненавидить українців.
08.05.2026 09:50 Відповісти
Фільтрація бідних в Країні Мрій триває.

Країна перетворилась в Сомалі-ленд: бандити з кастетами і битами викрадають людей прямо з вулиць, а потім вимагають викуп $$$$ з родичів.

Весь бандитизм кришується зеленим вилупком.

А Лубінець лише на 5 рік війни прозрів?
08.05.2026 14:54 Відповісти
 
 