Працівники ТЦК побили металевою палицею 17-річного хлопця на Рівненщині - відкрито кримінальне провадження

У Рівненській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження після заяви 17-річного хлопця про побиття, до якого, за його словами, причетні працівники територіального центру комплектування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Рівненської області.

Що сталося

Інцидент стався 3 травня близько 18:40. До поліції звернулася 39-річна жителька села Чудель – мати постраждалого.

За даними слідства, хлопець їхав мотоциклом разом із товаришем, коли їх зупинили люди, яких він назвав військовими ТЦК.

Після того, як юнак повідомив свій вік, його знайомий утік.

Що заявляє потерпілий

За словами підлітка, після цього його побили металевою палицею.

"Потерпілого шпиталізували до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, забої рук, ніг та грудної клітки", – повідомили в поліції.

Яке розслідування відкрито

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту.

Реакція ТЦК

У Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що співпрацюють із правоохоронцями.

"У разі встановлення причетності військовослужбовців вони будуть притягнуті до відповідальності", – зазначили у відомстві.

Також там повідомили про призначення службової перевірки.

