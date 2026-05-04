Працівники ТЦК побили металевою палицею 17-річного хлопця на Рівненщині - відкрито кримінальне провадження

На Рівненщині 17-річний хлопець заявив, що працівник ТЦК побив його металевою палицею

У Рівненській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження після заяви 17-річного хлопця про побиття, до якого, за його словами, причетні працівники територіального центру комплектування.

Що сталося

Інцидент стався 3 травня близько 18:40. До поліції звернулася 39-річна жителька села Чудель – мати постраждалого.

За даними слідства, хлопець їхав мотоциклом разом із товаришем, коли їх зупинили люди, яких він назвав військовими ТЦК.

Після того, як юнак повідомив свій вік, його знайомий утік.

Що заявляє потерпілий

За словами підлітка, після цього його побили металевою палицею.

"Потерпілого шпиталізували до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, забої рук, ніг та грудної клітки", – повідомили в поліції.

Яке розслідування відкрито

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту.

Реакція ТЦК

У Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що співпрацюють із правоохоронцями.

"У разі встановлення причетності військовослужбовців вони будуть притягнуті до відповідальності", – зазначили у відомстві.

Також там повідомили про призначення службової перевірки.

Топ коментарі
+36
Треба подякувати Зеленському що ТЦК ще не гвалтують мудрий нарід. Все завдяки ньому. Наше сонечко. Люблю його.
04.05.2026 15:22 Відповісти
+31
Не знайшли ніякого мужика призовного віку. Тому і розрядились на тому, кого піймали.
04.05.2026 15:04 Відповісти
+26
Понабирали в кцт садистів і результати не забарились.А це якраз треба шоблі: процес демотивації вже пішов і без її участі.
04.05.2026 15:06 Відповісти
"Буряти" вбили б зовсім а перед тим гвалтували та катували б його та його родину як це вони роблять на окупованих територіях України.
04.05.2026 15:17 Відповісти
04.05.2026 15:22 Відповісти
Може, просто тому, що жодних представників українських ЗМІ на ТОТ немає?
04.05.2026 15:46 Відповісти
Ви про ті злочини в окупації можете дізнатись лише зі слів очевидців та випадкових матеріалів.
На які одразу скажете ІПсО/ШІ/просто брехня.
04.05.2026 15:52 Відповісти
Бо ви фільтруєте подібні ІПсО/ШІ/брехню:
Російського військового судитимуть за розстріл і підпал авто під Бучею. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4000861
Розстріляли мирного мешканця у Гостомелі: повідомлено про підозру трьом військовим РФ Джерело: https://censor.net/ua/p3603153
Катував і розстріляв цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовому РФ, - ДБР Джерело: https://censor.net/ua/v3602758
Рашисти розстріляли сімох цивільних у Покровську, - "Хочу жить" Джерело: https://censor.net/ua/n3592878
Військові РФ розстріляли чоловіка та жінку в багатоповерхівці в Куп'янську, - РВА Джерело: https://censor.net/ua/n3590323
Розстріляли за відмову виконати наказ: як убивали цивільних у Бучі і кого судять за ці злочини Джерело: https://censor.net/ua/r3580776
Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп'янську, - СБУ Джерело: https://censor.net/ua/n3578726
Лубінець повідомив ООН та МКЧХ про розстріл росіянами сім'ї на Донеччині та викрадення дитини Джерело: https://censor.net/ua/n3575928
04.05.2026 16:04 Відповісти
По-перше, ТОТ - це тимчасово окупована територія, тобто територія, де бійців ЗСУ немає, лише русня. Буча була окупованою, Покровськ окупований. ЛБЗ - вузька смуга, де певного контролю не має жодна сторона.
По-друге, див. вище. Крім тих, хто дивом вирвався звідти, немає кому розповісти правду.
Українські документалісти зняли фільм про життя в окупованому Херсоні "Тихий терор. Хроніки пекла"
04.05.2026 16:32 Відповісти
Буряти такого не робитимуть, бо в них є найгуманніші в світі воєнкоми, і найкраща у світі система військового обліку.
04.05.2026 15:33 Відповісти
Так, десятки доларів за підписання контракту - це чудова мотивація для не багатих.
04.05.2026 15:35 Відповісти
У нас теж є 18-24. Не десятки, звісно, але все ж. І що? Не йдуть.
04.05.2026 15:36 Відповісти
У русні, звісно, все хришталево чесно.
04.05.2026 15:53 Відповісти
Всі одразу?
04.05.2026 16:01 Відповісти
десятки тисяч доларів
04.05.2026 15:48 Відповісти
04.05.2026 15:04 Відповісти
04.05.2026 15:06 Відповісти
Чекаєш братів рузке? Вони тобі швидко димоход шваброю прочистять і відправлять на передову вбивати українців.
П.С. я не відбілюю дій окремих представників тцк але називати Українських захисників гестапівцями може тільки російський коллаборант.
04.05.2026 15:23 Відповісти
Вже остаточно озвіріли.
04.05.2026 15:08 Відповісти
про умисне легке тілесне ушкодження.

але, легке, то нестрашно!
не перевищення повноважень!
не замах на вбивство!
і все це групою осіб, в присутності мєнта!
04.05.2026 15:10 Відповісти
Відлупили підлітка і їм статтю зі штрафом до 1700 грн., країна гопників і беззаконня.
04.05.2026 15:14 Відповісти
А Европа це бачить і каже ніякого ЕС поки таке беззаконня.
04.05.2026 15:20 Відповісти
щас піднімуть по тривозі вірних зєлічкіних інфоопричників і ті тут популярно розкажуть, як той 17 літній погорожував вгодованим кабанам з тцк, воювавшим на всих колчаковських фронтах,.... перерізати, перестріляти, перевішати їх всих, як це він робив в коканді! тому вони й оборонялись.
04.05.2026 15:20 Відповісти
Повезло пацану что жив остался, а вот желание быть военным ему видимо отбили капитально...
04.05.2026 15:22 Відповісти
Ну очевидно ж, що це вороже ІПСО - хлопець завербований ФСБ, для дискредитації тилових героїв з ТЦК сам побив себе палицею.
04.05.2026 15:23 Відповісти
Зараз російські фашисти під українськими прапорцями розкажуть як все було насправді.
04.05.2026 15:26 Відповісти
у німців був націонал-соціалізм, а не фашизм
04.05.2026 15:42 Відповісти
націонал-соціалізм - це форма фашизму
04.05.2026 15:45 Відповісти
а комунізм - форма буддизму
04.05.2026 15:51 Відповісти
Та цім ідеологам «9-го мая»
хрін докажеш)))
04.05.2026 16:33 Відповісти
Ти би не позорився)) це шо ти сказав - це типовий висєр москалів: нацизм і фашизм кардинально різні ідеологіі. Я тобі навіть більше скажу - на скмому початку були навіть збройні сутички одних з іншими))
04.05.2026 16:32 Відповісти
Добре,що скальп не зняли.
04.05.2026 15:27 Відповісти
Це так би мовити тренування перед заходом бурятів? Чекаємо виправдання в тцк
04.05.2026 15:28 Відповісти
от і виходить, що бути небілим мігрантом в Україні краще, ніж білим українцем - тебе не б'ють, ти можеш вільно працювати.
04.05.2026 15:31 Відповісти
А де зараз білим добре? Білим бути скрізь зараз погано.
04.05.2026 18:56 Відповісти
Тітушня повертається. Якихось гопників та зі спорсекцій боксерів понабирали і ті кошмарять людей. По мережі відео гуляє, як в Вінниці дівчина побила лобовуху такій гопоті в балаклавах. А до цього вони побили хлопчину 25 років, в якого була бронь. Мати за нього заступилась, так вони їй прискнули балончиком в лице. Добре, що двір великий та проглядається, то вийшли хто з трубою, хто з арматурою, хто з телефоном, щоб навести лад. Дуже швидко вони знялись з двору, так карма їх знайшла в іншому місці. Але чомусь в марахвоні і новинах жодного слова про такі інциденти. В тільки ********** як в підарасії все ******. Це все щось не правильно робиться.
04.05.2026 15:36 Відповісти
Есть один проверенный способ избежать таких неприятных ситуаций и бусификации --- идите воевать добровольно.
Не хотите? Тогда объявляйте мобилизацию по лотерее на годы и месяцы рождения в том числе и для прекрасного пола.
Отказникам--10-15 лет с конфискацией и с обязательным привлечением к общественно полезному труду в плане разминирования, копанием окопов в опасных районов и тд.
И не нужно будет никакой ТЦК
04.05.2026 15:38 Відповісти
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба за рахунок податків. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками (навіщо цінувати безкоштовний ресурс?), а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Не хочеш платити податки на оборону? Тоді сам шуруй в окоп себе захищати! Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
04.05.2026 15:44 Відповісти
Любая мобилизация подразумевает собой отсутствие добровольного желание воевать или работать/служить.
Если вы добровольно подпишете контракт то вас и не мобилизует никто естественно.
Вообще у вас неплохая идея-- подписывай контракт добровольно или иди воюй бесплатно по мобилизации.
Что касается олигархов и " иншых'' то для этого и есть лоьорея по дате рождения.
04.05.2026 16:02 Відповісти
Жодної лотореї. Всі сплачують податки, особливо олігархи. А на виручені гроші намаються контрактники, яких зараз не треба багато, оскільки 95% уражень ворога відбуваються дронами.
04.05.2026 16:23 Відповісти
Скільки податків ти заплатив минулого року, і скільки заплатила твоя дружина? І що саме цікаве у якої валюті, бо прапорець в тебе змінюється часто, на відміну від стійкого саботажу мобилизації і всепропальщини.
04.05.2026 20:39 Відповісти
може, замість перетворення країни на концтабір, треба зробити ядерку та хімзброю і отримати стійкий мир?

а нє, краще перебити всіх українців, а їх українки будуть з мігрантами з індії та африки.
04.05.2026 15:46 Відповісти
Ну вот сделали химзброю и ядерку за несколько лет ( или например инопланетяне подарили завтра) и что тогда? Скажешь Путину/Москве останавливайте войну или сейчас жахнем? А он--- хорошо, жахай. Что тогда.?
04.05.2026 16:07 Відповісти
Років вже 12 , а необхідні цілі визначать військові.
04.05.2026 16:18 Відповісти
>Что тогда.?

такий сценарій є неможливим, русня на це не піде заради війни, бо це означає знищення рф
04.05.2026 16:35 Відповісти
На какой сценарий? Атака Украины на РФ хим оружием и / или ядеркой? Как это вообще от них зависит?
04.05.2026 18:55 Відповісти
04.05.2026 15:46 Відповісти
ти новину читав? вони просто побили неповнолітнього.
04.05.2026 16:07 Відповісти
Вы понятия не имеете что там произошло и в любом случае это дело полиции и прокуратуры а не ваше. А если ваше то едьте туда и берите интервью у обоих сторон, в том числе и у того кто убежал
04.05.2026 18:53 Відповісти
а ти понятіє імєєшь, кацап їбаний?

я новину прочитав.
04.05.2026 19:05 Відповісти
Як твій висєр корелює бся з побиттям ввйськовослужбовцями мирняка, якого вони по присязі зобовʼязалися захищати?, тим більше 17-ти річного?
04.05.2026 16:29 Відповісти
Що твориться в ТЦК і хто там наразі проходить службу? Зі слів побратимів, всі обмежені після поранень і лікування, масово переводяться до бойових частин
04.05.2026 15:47 Відповісти
Ну я бачив кілька реальних бійців після пораненнь, які служать в ТЦК. Але це незначний відсоток.
В кабінетах в ТЦК такі собі хлопчики після барбершопів сидять - на війні вони ніколи не були, як потрапили до ТЦК - хтозна.
04.05.2026 16:02 Відповісти
По різному ...
04.05.2026 16:52 Відповісти
План по демотивації не йти в армію виконується в перевиконується шаленими темпами.
04.05.2026 16:04 Відповісти
Вже й так майже ніхто не йде, якщо вірити зомбімарафону. Тому гірше не буде.
04.05.2026 16:31 Відповісти
Нічого не зміниться. Це буде продовжуватись. Бо всіх все влаштовує
04.05.2026 16:28 Відповісти
Гвардійці "Династії" поза підозрами
04.05.2026 16:36 Відповісти
Ну вот цікаво, а за що видали його комент про те, шо « мол не буряти»? Він безобідний, і віреагувало максимум. Ну він залишився у топі
04.05.2026 16:40 Відповісти
В ТЦК українці працюють чи завезені кацапи - мігранти в балаклавах? До якої відповідальності їх притягують, догана? Кожний день якийсь треш з ТЦК.
04.05.2026 16:54 Відповісти
Звісно, побити неповнолітнього в тилу групою значно легше ніж бурята на фронті...і не так сцикотно...орден за мужність цим безстрашним хероям у балаклавах!
04.05.2026 17:21 Відповісти
Бій своїх щоб чужинці боялись. Але ж підлітку пощастило, бо буряти б згвалтували та відрізали кінцівки.
04.05.2026 17:44 Відповісти
Опричники побили холопа в країні мрій. Про бурятов уже было наверное?)
04.05.2026 18:22 Відповісти
Добре хоч свої, рідні, бо були б то буряти, ще б і на кацапській бакланили.
04.05.2026 18:32 Відповісти
избили за то, что он ещё не призывного возраста
04.05.2026 20:25 Відповісти
"Креативності" ТЦКшникам в проведенні заходів оповіщення явно не забракло. З таким підходом може скластися ситуація, що ЗСУ як структура призначена для захисту громадян від зовнішнього ворога буде сприйматися як першочерговий ворог, бо "буряти і кадировці" десь там далеко, а міцні хлопці в пікселі з бітами і газовими балончиками, які готові "наваляти" любому вже поряд(
04.05.2026 21:02 Відповісти
 
 