Працівники ТЦК побили металевою палицею 17-річного хлопця на Рівненщині - відкрито кримінальне провадження
У Рівненській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження після заяви 17-річного хлопця про побиття, до якого, за його словами, причетні працівники територіального центру комплектування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Рівненської області.
Що сталося
Інцидент стався 3 травня близько 18:40. До поліції звернулася 39-річна жителька села Чудель – мати постраждалого.
За даними слідства, хлопець їхав мотоциклом разом із товаришем, коли їх зупинили люди, яких він назвав військовими ТЦК.
Після того, як юнак повідомив свій вік, його знайомий утік.
Що заявляє потерпілий
За словами підлітка, після цього його побили металевою палицею.
"Потерпілого шпиталізували до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану голови, забої рук, ніг та грудної клітки", – повідомили в поліції.
Яке розслідування відкрито
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.
Наразі встановлюються всі обставини події та особи, причетні до інциденту.
Реакція ТЦК
У Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що співпрацюють із правоохоронцями.
"У разі встановлення причетності військовослужбовців вони будуть притягнуті до відповідальності", – зазначили у відомстві.
Також там повідомили про призначення службової перевірки.
Na які одразу скажете ІПсО/ШІ/просто брехня.
По-друге, див. вище. Крім тих, хто дивом вирвався звідти, немає кому розповісти правду.
Українські документалісти зняли фільм про життя в окупованому Херсоні "Тихий терор. Хроніки пекла"
П.С. я не відбілюю дій окремих представників тцк але називати Українських захисників гестапівцями може тільки російський коллаборант.
але, легке, то нестрашно!
не перевищення повноважень!
не замах на вбивство!
і все це групою осіб, в присутності мєнта!
хрін докажеш)))
Не хотите? Тогда объявляйте мобилизацию по лотерее на годы и месяцы рождения в том числе и для прекрасного пола.
Отказникам--10-15 лет с конфискацией и с обязательным привлечением к общественно полезному труду в плане разминирования, копанием окопов в опасных районов и тд.
И не нужно будет никакой ТЦК
Если вы добровольно подпишете контракт то вас и не мобилизует никто естественно.
Вообще у вас неплохая идея-- подписывай контракт добровольно или иди воюй бесплатно по мобилизации.
Что касается олигархов и " иншых'' то для этого и есть лоьорея по дате рождения.
а нє, краще перебити всіх українців, а їх українки будуть з мігрантами з індії та африки.
такий сценарій є неможливим, русня на це не піде заради війни, бо це означає знищення рф
я новину прочитав.
В кабінетах в ТЦК такі собі хлопчики після барбершопів сидять - на війні вони ніколи не були, як потрапили до ТЦК - хтозна.