Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего парня на Ривненщине – возбуждено уголовное дело

В Ровенской области 17-летний парень заявил, что сотрудник ТЦК избил его металлической палкой

В Ривненской области правоохранители возбудили уголовное дело после заявления 17-летнего юноши о побоях, к которым, по его словам, причастны сотрудники территориального центра комплектования.

Як передає Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.

Что произошло

Инцидент произошел 3 мая около 18:40. В полицию обратилась 39-летняя жительница села Чудель – мать пострадавшего.

По данным следствия, парень ехал на мотоцикле вместе с товарищем, когда их остановили люди, которых он назвал военными ТЦК.

После того, как юноша сообщил свой возраст, его знакомый сбежал.

Что заявляет потерпевший

По словам подростка, после этого его избили металлической палкой.

"Пострадавшего госпитализировали в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, ушибы рук, ног и грудной клетки", – сообщили в полиции.

Какое расследование открыто

Правоохранители начали досудебное расследование по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.

Реакция ТЦК

В Ривненском областном ТЦК и СП заявили, что сотрудничают с правоохранителями.

"В случае установления причастности военнослужащих они будут привлечены к ответственности", – отметили в ведомстве.

Также там сообщили о назначении служебной проверки.

Треба подякувати Зеленському що ТЦК ще не гвалтують мудрий нарід. Все завдяки ньому. Наше сонечко. Люблю його.
Не знайшли ніякого мужика призовного віку. Тому і розрядились на тому, кого піймали.
Понабирали в кцт садистів і результати не забарились.А це якраз треба шоблі: процес демотивації вже пішов і без її участі.
"Буряти" вбили б зовсім а перед тим гвалтували та катували б його та його родину як це вони роблять на окупованих територіях України.
Може, просто тому, що жодних представників українських ЗМІ на ТОТ немає?
Ви про ті злочини в окупації можете дізнатись лише зі слів очевидців та випадкових матеріалів.
На які одразу скажете ІПсО/ШІ/просто брехня.
Російського військового судитимуть за розстріл і підпал авто під Бучею. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v4000861
Розстріляли мирного мешканця у Гостомелі: повідомлено про підозру трьом військовим РФ Джерело: https://censor.net/ua/p3603153
Катував і розстріляв цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовому РФ, - ДБР Джерело: https://censor.net/ua/v3602758
Рашисти розстріляли сімох цивільних у Покровську, - "Хочу жить" Джерело: https://censor.net/ua/n3592878
Військові РФ розстріляли чоловіка та жінку в багатоповерхівці в Куп'янську, - РВА Джерело: https://censor.net/ua/n3590323
Розстріляли за відмову виконати наказ: як убивали цивільних у Бучі і кого судять за ці злочини Джерело: https://censor.net/ua/r3580776
Ідентифіковано командира РФ, який наказав розстріляти трьох цивільних у Куп'янську, - СБУ Джерело: https://censor.net/ua/n3578726
Лубінець повідомив ООН та МКЧХ про розстріл росіянами сім'ї на Донеччині та викрадення дитини Джерело: https://censor.net/ua/n3575928
По-перше, ТОТ - це тимчасово окупована територія, тобто територія, де бійців ЗСУ немає, лише русня. Буча була окупованою, Покровськ окупований. ЛБЗ - вузька смуга, де певного контролю не має жодна сторона.
По-друге, див. вище. Крім тих, хто дивом вирвався звідти, немає кому розповісти правду.
Українські документалісти зняли фільм про життя в окупованому Херсоні "Тихий терор. Хроніки пекла"
Буряти такого не робитимуть, бо в них є найгуманніші в світі воєнкоми, і найкраща у світі система військового обліку.
Так, десятки доларів за підписання контракту - це чудова мотивація для не багатих.
У нас теж є 18-24. Не десятки, звісно, але все ж. І що? Не йдуть.
У русні, звісно, все хришталево чесно.
Всі одразу?
десятки тисяч доларів
Чекаєш братів рузке? Вони тобі швидко димоход шваброю прочистять і відправлять на передову вбивати українців.
П.С. я не відбілюю дій окремих представників тцк але називати Українських захисників гестапівцями може тільки російський коллаборант.
Вже остаточно озвіріли.
про умисне легке тілесне ушкодження.

але, легке, то нестрашно!
не перевищення повноважень!
не замах на вбивство!
і все це групою осіб, в присутності мєнта!
Відлупили підлітка і їм статтю зі штрафом до 1700 грн., країна гопників і беззаконня.
А Европа це бачить і каже ніякого ЕС поки таке беззаконня.
щас піднімуть по тривозі вірних зєлічкіних інфоопричників і ті тут популярно розкажуть, як той 17 літній погорожував вгодованим кабанам з тцк, воювавшим на всих колчаковських фронтах,.... перерізати, перестріляти, перевішати їх всих, як це він робив в коканді! тому вони й оборонялись.
Повезло пацану что жив остался, а вот желание быть военным ему видимо отбили капитально...
Ну очевидно ж, що це вороже ІПСО - хлопець завербований ФСБ, для дискредитації тилових героїв з ТЦК сам побив себе палицею.
Зараз російські фашисти під українськими прапорцями розкажуть як все було насправді.
у німців був націонал-соціалізм, а не фашизм
націонал-соціалізм - це форма фашизму
а комунізм - форма буддизму
Та цім ідеологам «9-го мая»
хрін докажеш)))
Ти би не позорився)) це шо ти сказав - це типовий висєр москалів: нацизм і фашизм кардинально різні ідеологіі. Я тобі навіть більше скажу - на скмому початку були навіть збройні сутички одних з іншими))
Добре,що скальп не зняли.
Це так би мовити тренування перед заходом бурятів? Чекаємо виправдання в тцк
от і виходить, що бути небілим мігрантом в Україні краще, ніж білим українцем - тебе не б'ють, ти можеш вільно працювати.
А де зараз білим добре? Білим бути скрізь зараз погано.
Тітушня повертається. Якихось гопників та зі спорсекцій боксерів понабирали і ті кошмарять людей. По мережі відео гуляє, як в Вінниці дівчина побила лобовуху такій гопоті в балаклавах. А до цього вони побили хлопчину 25 років, в якого була бронь. Мати за нього заступилась, так вони їй прискнули балончиком в лице. Добре, що двір великий та проглядається, то вийшли хто з трубою, хто з арматурою, хто з телефоном, щоб навести лад. Дуже швидко вони знялись з двору, так карма їх знайшла в іншому місці. Але чомусь в марахвоні і новинах жодного слова про такі інциденти. В тільки ********** як в підарасії все ******. Це все щось не правильно робиться.
Есть один проверенный способ избежать таких неприятных ситуаций и бусификации --- идите воевать добровольно.
Не хотите? Тогда объявляйте мобилизацию по лотерее на годы и месяцы рождения в том числе и для прекрасного пола.
Отказникам--10-15 лет с конфискацией и с обязательным привлечением к общественно полезному труду в плане разминирования, копанием окопов в опасных районов и тд.
И не нужно будет никакой ТЦК
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба за рахунок податків. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками (навіщо цінувати безкоштовний ресурс?), а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Не хочеш платити податки на оборону? Тоді сам шуруй в окоп себе захищати! Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
Любая мобилизация подразумевает собой отсутствие добровольного желание воевать или работать/служить.
Если вы добровольно подпишете контракт то вас и не мобилизует никто естественно.
Вообще у вас неплохая идея-- подписывай контракт добровольно или иди воюй бесплатно по мобилизации.
Что касается олигархов и " иншых'' то для этого и есть лоьорея по дате рождения.
Жодної лотореї. Всі сплачують податки, особливо олігархи. А на виручені гроші намаються контрактники, яких зараз не треба багато, оскільки 95% уражень ворога відбуваються дронами.
Скільки податків ти заплатив минулого року, і скільки заплатила твоя дружина? І що саме цікаве у якої валюті, бо прапорець в тебе змінюється часто, на відміну від стійкого саботажу мобилизації і всепропальщини.
може, замість перетворення країни на концтабір, треба зробити ядерку та хімзброю і отримати стійкий мир?

а нє, краще перебити всіх українців, а їх українки будуть з мігрантами з індії та африки.
Ну вот сделали химзброю и ядерку за несколько лет ( или например инопланетяне подарили завтра) и что тогда? Скажешь Путину/Москве останавливайте войну или сейчас жахнем? А он--- хорошо, жахай. Что тогда.?
Років вже 12 , а необхідні цілі визначать військові.
>Что тогда.?

такий сценарій є неможливим, русня на це не піде заради війни, бо це означає знищення рф
На какой сценарий? Атака Украины на РФ хим оружием и / или ядеркой? Как это вообще от них зависит?
ти новину читав? вони просто побили неповнолітнього.
Вы понятия не имеете что там произошло и в любом случае это дело полиции и прокуратуры а не ваше. А если ваше то едьте туда и берите интервью у обоих сторон, в том числе и у того кто убежал
а ти понятіє імєєшь, кацап їбаний?

я новину прочитав.
Як твій висєр корелює бся з побиттям ввйськовослужбовцями мирняка, якого вони по присязі зобовʼязалися захищати?, тим більше 17-ти річного?
Що твориться в ТЦК і хто там наразі проходить службу? Зі слів побратимів, всі обмежені після поранень і лікування, масово переводяться до бойових частин
Ну я бачив кілька реальних бійців після пораненнь, які служать в ТЦК. Але це незначний відсоток.
В кабінетах в ТЦК такі собі хлопчики після барбершопів сидять - на війні вони ніколи не були, як потрапили до ТЦК - хтозна.
По різному ...
План по демотивації не йти в армію виконується в перевиконується шаленими темпами.
Вже й так майже ніхто не йде, якщо вірити зомбімарафону. Тому гірше не буде.
Нічого не зміниться. Це буде продовжуватись. Бо всіх все влаштовує
Гвардійці "Династії" поза підозрами
Ну вот цікаво, а за що видали його комент про те, шо « мол не буряти»? Він безобідний, і віреагувало максимум. Ну він залишився у топі
В ТЦК українці працюють чи завезені кацапи - мігранти в балаклавах? До якої відповідальності їх притягують, догана? Кожний день якийсь треш з ТЦК.
Звісно, побити неповнолітнього в тилу групою значно легше ніж бурята на фронті...і не так сцикотно...орден за мужність цим безстрашним хероям у балаклавах!
Бій своїх щоб чужинці боялись. Але ж підлітку пощастило, бо буряти б згвалтували та відрізали кінцівки.
Опричники побили холопа в країні мрій. Про бурятов уже было наверное?)
Добре хоч свої, рідні, бо були б то буряти, ще б і на кацапській бакланили.
избили за то, что он ещё не призывного возраста
"Креативності" ТЦКшникам в проведенні заходів оповіщення явно не забракло. З таким підходом може скластися ситуація, що ЗСУ як структура призначена для захисту громадян від зовнішнього ворога буде сприйматися як першочерговий ворог, бо "буряти і кадировці" десь там далеко, а міцні хлопці в пікселі з бітами і газовими балончиками, які готові "наваляти" любому вже поряд(
