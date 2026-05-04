Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего парня на Ривненщине – возбуждено уголовное дело

В Ривненской области правоохранители возбудили уголовное дело после заявления 17-летнего юноши о побоях, к которым, по его словам, причастны сотрудники территориального центра комплектования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.

Что произошло

Инцидент произошел 3 мая около 18:40. В полицию обратилась 39-летняя жительница села Чудель – мать пострадавшего.

По данным следствия, парень ехал на мотоцикле вместе с товарищем, когда их остановили люди, которых он назвал военными ТЦК.

После того, как юноша сообщил свой возраст, его знакомый сбежал.

Что заявляет потерпевший

По словам подростка, после этого его избили металлической палкой.

"Пострадавшего госпитализировали в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, ушибы рук, ног и грудной клетки", – сообщили в полиции.

Какое расследование открыто

Правоохранители начали досудебное расследование по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.

Реакция ТЦК

В Ривненском областном ТЦК и СП заявили, что сотрудничают с правоохранителями.

"В случае установления причастности военнослужащих они будут привлечены к ответственности", – отметили в ведомстве.

Также там сообщили о назначении служебной проверки.

