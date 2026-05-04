Сотрудники ТЦК избили металлической палкой 17-летнего парня на Ривненщине – возбуждено уголовное дело
В Ривненской области правоохранители возбудили уголовное дело после заявления 17-летнего юноши о побоях, к которым, по его словам, причастны сотрудники территориального центра комплектования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.
Что произошло
Инцидент произошел 3 мая около 18:40. В полицию обратилась 39-летняя жительница села Чудель – мать пострадавшего.
По данным следствия, парень ехал на мотоцикле вместе с товарищем, когда их остановили люди, которых он назвал военными ТЦК.
После того, как юноша сообщил свой возраст, его знакомый сбежал.
Что заявляет потерпевший
По словам подростка, после этого его избили металлической палкой.
"Пострадавшего госпитализировали в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, ушибы рук, ног и грудной клетки", – сообщили в полиции.
Какое расследование открыто
Правоохранители начали досудебное расследование по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту.
Реакция ТЦК
В Ривненском областном ТЦК и СП заявили, что сотрудничают с правоохранителями.
"В случае установления причастности военнослужащих они будут привлечены к ответственности", – отметили в ведомстве.
Также там сообщили о назначении служебной проверки.
На які одразу скажете ІПсО/ШІ/просто брехня.
По-друге, див. вище. Крім тих, хто дивом вирвався звідти, немає кому розповісти правду.
Українські документалісти зняли фільм про життя в окупованому Херсоні "Тихий терор. Хроніки пекла"
П.С. я не відбілюю дій окремих представників тцк але називати Українських захисників гестапівцями може тільки російський коллаборант.
але, легке, то нестрашно!
не перевищення повноважень!
не замах на вбивство!
і все це групою осіб, в присутності мєнта!
хрін докажеш)))
Не хотите? Тогда объявляйте мобилизацию по лотерее на годы и месяцы рождения в том числе и для прекрасного пола.
Отказникам--10-15 лет с конфискацией и с обязательным привлечением к общественно полезному труду в плане разминирования, копанием окопов в опасных районов и тд.
И не нужно будет никакой ТЦК
Если вы добровольно подпишете контракт то вас и не мобилизует никто естественно.
Вообще у вас неплохая идея-- подписывай контракт добровольно или иди воюй бесплатно по мобилизации.
Что касается олигархов и " иншых'' то для этого и есть лоьорея по дате рождения.
а нє, краще перебити всіх українців, а їх українки будуть з мігрантами з індії та африки.
такий сценарій є неможливим, русня на це не піде заради війни, бо це означає знищення рф
я новину прочитав.
В кабінетах в ТЦК такі собі хлопчики після барбершопів сидять - на війні вони ніколи не були, як потрапили до ТЦК - хтозна.