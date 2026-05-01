Освобожденный из плена заявил о нападении военных ТЦК: в облвоенкомате проверяют заявление. ВИДЕО
В Одессе бывший военнопленный Дмитрий Кащук заявил о нападении со стороны людей, которых он связывает с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "ОдессаINFO".
По словам военного, из российского плена его освободили в мае 2025 года.
Силовое задержание посреди улицы
Кащук рассказал, что к нему подъехали микроавтобусы, после чего неизвестные силой отобрали ключи от автомобиля и затащили его внутрь.
В салоне, по его словам, к нему применили физическое насилие.
"Сзади меня били. Один стоял в проходе в перчатках и всю дорогу кричал другому: "Давай его сейчас в##бем!", – сообщил военный.
Потерпевший утверждает, что пытался объяснить нападавшим свой статус.
"Я говорю: ребята, я из плена, посмотрите в телефоне, там все есть. Они спрашивают: чем болен? Я сказал – третья группа инвалидности. А они мне: все равно пойдешь в бригаду", – рассказал Кащук.
По словам военного, примерно через 20 минут неизвестные поняли, кого именно задержали, после чего отпустили его.
"Высадили – это мягко сказано. Просто открыли дверь и сказали: иди на х#й", – заявил он.
Одесский ТЦК проверяет заявление
Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальное разъяснение по ситуации, изложенной в публикациях и видеосюжете с участием гражданина Дмитрия Кащука.
В ТЦК сообщили, что обращение Кащука о возможных неправомерных действиях было получено 23 апреля 2026 года.
В настоящее время продолжается:
- рассмотрение обращения;
- проверка изложенных фактов;
- служебное расследование в соответствии с законодательными процедурами.
"В рамках проверки проводится идентификация лиц и транспортных средств. Поскольку, по описанию заявителя, участники происшествия были в балаклавах и без опознавательных знаков, вопрос их принадлежности к подразделениям ТЦК и СП является предметом служебного расследования. Мы открыто взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств.
Мы с глубоким уважением относимся к защитникам Украины, в частности к тем, кто прошел через плен. Рассмотрение этого заявления находится на особом контроле. Тщательность изучения обстоятельств является приоритетом, ведь правовая оценка инцидента базируется исключительно на результатах официальных проверок", — говорится в сообщении.
Также в Одесском ТЦК отметили, что соблюдение военной этики и законности является обязательным для каждого представителя Сил обороны Украины. В случае подтверждения вины каких-либо должностных лиц, они понесут ответственность в соответствии с законом. До завершения расследования призываем СМИ оперировать фактами и избегать распространения неподтвержденной информации.
В результаті вийде, що причетних до злочину невдається ідентифікувати і взагалі це був наклеп на ТЦКшників.
опрацювання звернення;
перевірка викладених фактів;
службове розслідування відповідно до законодавчих процедур.
То такий шильдик має висіти на всьому у цій Країні!!! Навіть на конституції
Бо як там казала влада " вона акторка дорослих... " Чи щось типу "вона на паузі.." 🤔🤔 чи "лежить на пузі"... ( і не дихає )
Але навіть балаклави не врятують, всіх осіб встановлюють, які те, де діток свої ховають. Вирок для них лише один
Минулого року мене за таке порівняння (з Geheime Staatspolizei) відправили в бан
зелене правосуддя
пишете, що був в полні? може фсб завербували для зриву мобілізації?
НІКОЛИ такого не було щоб в Одесі тцк на людей нападали просто так, Мага Айдаміров не дасть збрехати
там щоб максимально дискредитувати Україну
готовлять до здачі?
А якщо це продовжується - значить це бандитське кодло головний "сирний" командувач очолює.
Дивно, що нічого не чутно про конфлікт інтересів.
і відповідати за це не будуть
Чи у вас там постановка на облік автоматично звільняє від мобілізації?
Якщо перевірити тих чоловіків, більшість буде з липовими відстрочками.
у нас зараз офіційно заброньованих більше мільйона. в армії більше мільйона. а взагалі чоловіків мобілізаційного віку скільки у нас? вірно, близько 11 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років. і з них вже близько 2 млн обілечених.
Багато чув таких історій
І взагалі все прекрасно і чудово
ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
ТЦКшники - вбивці! Знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs
Закатували до смерті. Як завжди придатного до тилових частин.
https://www.facebook.com/groups/patroitsofUkraine/posts/3883114098496952/
ТЦКшники лупцюють людину і забирають мопед:
https://www.facebook.com/watch/?v=1505660341239539
Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?
А що коять ці опричники агенти кремля?
ТЦКшники знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
В Кривому Розі теж, кажуть, таки вбили хвору людину.
https://www.youtube.com/watch?v=XXqAVU90c08
ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w
Гнап про випадок в Одесі:
https://www.youtube.com/watch?v=jb6loIIZcvk&t
Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
https://www.youtube.com/watch?v=F1mSeBbwz0M
Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
https://www.instagram.com/reel/DW6ji_0iGnh/
Покидьки!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838