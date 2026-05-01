Освобожденный из плена заявил о нападении военных ТЦК: в облвоенкомате проверяют заявление. ВИДЕО

В Одессе бывший военнопленный Дмитрий Кащук заявил о нападении со стороны людей, которых он связывает с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "ОдессаINFO".

По словам военного, из российского плена его освободили в мае 2025 года.

Силовое задержание посреди улицы

Кащук рассказал, что к нему подъехали микроавтобусы, после чего неизвестные силой отобрали ключи от автомобиля и затащили его внутрь.

В салоне, по его словам, к нему применили физическое насилие.

"Сзади меня били. Один стоял в проходе в перчатках и всю дорогу кричал другому: "Давай его сейчас в##бем!", – сообщил военный.

Потерпевший утверждает, что пытался объяснить нападавшим свой статус.

"Я говорю: ребята, я из плена, посмотрите в телефоне, там все есть. Они спрашивают: чем болен? Я сказал – третья группа инвалидности. А они мне: все равно пойдешь в бригаду", – рассказал Кащук.

По словам военного, примерно через 20 минут неизвестные поняли, кого именно задержали, после чего отпустили его.

"Высадили – это мягко сказано. Просто открыли дверь и сказали: иди на х#й", – заявил он.

Одесский ТЦК проверяет заявление

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальное разъяснение по ситуации, изложенной в публикациях и видеосюжете с участием гражданина Дмитрия Кащука.

В ТЦК сообщили, что обращение Кащука о возможных неправомерных действиях было получено 23 апреля 2026 года.

В настоящее время продолжается:

рассмотрение обращения;

проверка изложенных фактов;

служебное расследование в соответствии с законодательными процедурами.

"В рамках проверки проводится идентификация лиц и транспортных средств. Поскольку, по описанию заявителя, участники происшествия были в балаклавах и без опознавательных знаков, вопрос их принадлежности к подразделениям ТЦК и СП является предметом служебного расследования. Мы открыто взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств.

Мы с глубоким уважением относимся к защитникам Украины, в частности к тем, кто прошел через плен. Рассмотрение этого заявления находится на особом контроле. Тщательность изучения обстоятельств является приоритетом, ведь правовая оценка инцидента базируется исключительно на результатах официальных проверок", — говорится в сообщении.

Также в Одесском ТЦК отметили, что соблюдение военной этики и законности является обязательным для каждого представителя Сил обороны Украины. В случае подтверждения вины каких-либо должностных лиц, они понесут ответственность в соответствии с законом. До завершения расследования призываем СМИ оперировать фактами и избегать распространения неподтвержденной информации.

