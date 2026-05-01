Освобожденный из плена заявил о нападении военных ТЦК: в облвоенкомате проверяют заявление. ВИДЕО

В Одессе бывший военнопленный Дмитрий Кащук заявил о нападении со стороны людей, которых он связывает с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "ОдессаINFO".

По словам военного, из российского плена его освободили в мае 2025 года.

Силовое задержание посреди улицы

Кащук рассказал, что к нему подъехали микроавтобусы, после чего неизвестные силой отобрали ключи от автомобиля и затащили его внутрь.

В салоне, по его словам, к нему применили физическое насилие.

"Сзади меня били. Один стоял в проходе в перчатках и всю дорогу кричал другому: "Давай его сейчас в##бем!", – сообщил военный.

Потерпевший утверждает, что пытался объяснить нападавшим свой статус.

"Я говорю: ребята, я из плена, посмотрите в телефоне, там все есть. Они спрашивают: чем болен? Я сказал – третья группа инвалидности. А они мне: все равно пойдешь в бригаду", – рассказал Кащук.

По словам военного, примерно через 20 минут неизвестные поняли, кого именно задержали, после чего отпустили его.

"Высадили – это мягко сказано. Просто открыли дверь и сказали: иди на х#й", – заявил он.

Одесский ТЦК проверяет заявление

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обнародовал официальное разъяснение по ситуации, изложенной в публикациях и видеосюжете с участием гражданина Дмитрия Кащука.

В ТЦК сообщили, что обращение Кащука о возможных неправомерных действиях было получено 23 апреля 2026 года.

В настоящее время продолжается:

  • рассмотрение обращения;
  • проверка изложенных фактов;
  • служебное расследование в соответствии с законодательными процедурами.

"В рамках проверки проводится идентификация лиц и транспортных средств. Поскольку, по описанию заявителя, участники происшествия были в балаклавах и без опознавательных знаков, вопрос их принадлежности к подразделениям ТЦК и СП является предметом служебного расследования. Мы открыто взаимодействуем с правоохранительными органами для объективного установления всех обстоятельств.

Мы с глубоким уважением относимся к защитникам Украины, в частности к тем, кто прошел через плен. Рассмотрение этого заявления находится на особом контроле. Тщательность изучения обстоятельств является приоритетом, ведь правовая оценка инцидента базируется исключительно на результатах официальных проверок", — говорится в сообщении.

Также в Одесском ТЦК отметили, что соблюдение военной этики и законности является обязательным для каждого представителя Сил обороны Украины. В случае подтверждения вины каких-либо должностных лиц, они понесут ответственность в соответствии с законом. До завершения расследования призываем СМИ оперировать фактами и избегать распространения неподтвержденной информации.

У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів. Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування. Джерело: https://censor.net/ua/v4000978

В результаті вийде, що причетних до злочину невдається ідентифікувати і взагалі це був наклеп на ТЦКшників.
01.05.2026 12:59 Ответить
Та що там таке творять ці мудили в Одесі. Наче повинні були вже трохи попуститися чмошніки
01.05.2026 12:57 Ответить
А на Маратоні Потужно і Незламно розказують про права людини, неухильне дотримання згідно-відповідно , бодікамери, віцскових обдусменів і ще тисячу всяких речей..
01.05.2026 13:03 Ответить
Та що там таке творять ці мудили в Одесі. Наче повинні були вже трохи попуститися чмошніки
01.05.2026 12:57 Ответить
В той самий день, коли СБУ клала "оповіщунів" та продажного поліцая писками в асфальт, інші групи продовжували займатися тим самим. План "добових поставок" сам себе не виконає...
01.05.2026 13:30 Ответить
Чмошніки, це мамині черешеньки, які п'ятий рік сидять в підвалі і пердять в інтернеті!!!!
01.05.2026 13:39 Ответить
Ти чого в Канаді пердиш?
01.05.2026 14:45 Ответить
поличваючи панкейки кленовим сіропом десь на онтарщіні чи квебекщіні.
01.05.2026 16:42 Ответить
01.05.2026 12:59 Ответить
А на Маратоні Потужно і Незламно розказують про права людини, неухильне дотримання згідно-відповідно , бодікамери, віцскових обдусменів і ще тисячу всяких речей..
01.05.2026 13:03 Ответить
а номірні знаки не відповідають маркам авто на яких встановлено,а саме головне ні тцк ні поліція ні при справах і криміналу по факту не вбачають,хоча погроза насильством та викрадення прямо доведений факт
01.05.2026 13:05 Ответить
Автоматично це надає право всім людям всіма доступними засобами припиняти злочинні дії таких "учасників подій в балаклавах та без розпізнавальних знаків".
01.05.2026 13:08 Ответить
самый простой и действенный метод от неравнодушных сограждан - пробить колёса
01.05.2026 15:39 Ответить
Зеле потрібно негайно щось робити з ТЦКунами а то ще чого доброго і його запхають у буса та як чотириразового ухилянта обкладуть таким податком що навіть він не вивезе.
01.05.2026 13:00 Ответить
поки несуть гроші і ще є кого викрадати ніхто цього не робитиме,під кінець згребуть усіх і відправлять у їхню останню посадку бо свідків і виконавців завжди прибирають як і всіх інших причетних....
01.05.2026 13:08 Ответить
➡️Наразі триває:

опрацювання звернення;

перевірка викладених фактів;

службове розслідування відповідно до законодавчих процедур.

То такий шильдик має висіти на всьому у цій Країні!!! Навіть на конституції
Бо як там казала влада " вона акторка дорослих... " Чи щось типу "вона на паузі.." 🤔🤔 чи "лежить на пузі"... ( і не дихає )
01.05.2026 13:01 Ответить
"Зелене" гестапо і далі займається бандитизмом з повного дозволу влади.
Але навіть балаклави не врятують, всіх осіб встановлюють, які те, де діток свої ховають. Вирок для них лише один
01.05.2026 13:03 Ответить
Йой, обережніше!
Минулого року мене за таке порівняння (з Geheime Staatspolizei) відправили в бан
01.05.2026 13:35 Ответить
В Одесі реально страшне з цими,так званими "оповіщеннями". Тац не тільки там. В Луцьку треш... Харків... Коротше всюди
01.05.2026 13:03 Ответить
Це не наші, або Підараси. Маски Шоу.
01.05.2026 13:03 Ответить
Н Е ВІРЮ ЦІЙ БРЕХНІ,Іде цілеспрямоване оббріхування тих,хто виконує функції які поклала на них влада. Ну а Одеса--то взагалі ватна і прокацапська.
01.05.2026 13:05 Ответить
Який чорний гумор
01.05.2026 13:09 Ответить
це один з ,,щірих патриотів,, який готовий відправити всіх замість себе....
01.05.2026 13:13 Ответить
Знатний тролінг від самурая-козака Казіміко зарахований
01.05.2026 13:51 Ответить
Ахахаахх))
01.05.2026 13:10 Ответить
«ві всьо врьоте, аааа» 🫨
01.05.2026 13:52 Ответить
Вранье это все. Никогда такого не было - и вот опять.
01.05.2026 13:08 Ответить
Це все кацапське іпсо ,яке зняте на окупованій території російськими акторами
01.05.2026 17:34 Ответить
На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. Джерело: https://censor.net/ua/p4000957
Звільнений з полону заявив про напад військових ТЦК: в облвійськкоматі перевіряють заяву. Джерело: https://censor.net/ua/v4000978

зелене правосуддя
01.05.2026 13:08 Ответить
це ""правосуддя"" вибудовувалося впродовж 35 років,бо люди які в ньому задіяні ті самі і кріпко між собою пов"язані...
01.05.2026 13:12 Ответить
А чого ти скромно промовчуєш що в Рівному був дезертир який переховувався з 24 року? Так зручніше, сказати напівправду?
01.05.2026 14:46 Ответить
Здається що Одесу рашистські буряти захопили. Но не рашистські захопили ,а свої - тцкашні буряти, а так різниця між ними невелика по тим злодіянням що вони роблять.
01.05.2026 13:10 Ответить
це що, наклеп на наших котиків з ТЦК?
пишете, що був в полні? може фсб завербували для зриву мобілізації?

НІКОЛИ такого не було щоб в Одесі тцк на людей нападали просто так, Мага Айдаміров не дасть збрехати
01.05.2026 13:13 Ответить
і вражає швидкість журналіздів, це трапилось тиждень тому, в пабліках вже декілька днів інфа гуляє, а тут тільки зараз виплило. і нихто з журналістів навіть не намагався взяти інтерв'ю у цього ветерана.
01.05.2026 13:15 Ответить
чесно кажучи якось дуже показово тцкуни Zельоной влади кошмарять саме Одесу ..
там щоб максимально дискредитувати Україну

готовлять до здачі?
01.05.2026 13:28 Ответить
Схоже, ************ нарід волати "путєн, ввєді" 🤬
01.05.2026 14:14 Ответить
Українські буряти
01.05.2026 13:37 Ответить
Якби головнокомандувачем була притомна ЛЮДИНА то вона би розігнала весь склад ТЦК Одеси на фронт і набрала абсолютно нових не пов'язаних з попередниками після такої серії зашкварів.

А якщо це продовжується - значить це бандитське кодло головний "сирний" командувач очолює.
01.05.2026 13:46 Ответить
В Одесі взагалі до абсурду доходить...болгари не можуть своїх назбирати (там колективна порука) так їдуть в Одесу аж на окружну і там ловлять і за 250км везуть до Болграду на південь області
01.05.2026 13:46 Ответить
Чужих не шкода 😂
Дивно, що нічого не чутно про конфлікт інтересів.
01.05.2026 13:54 Ответить
А що одеське "СП" зробить ? Заб'є стрєлку чи буде стріляти ?))) чи шини колоти. Чи "гаі" натравить? Та вони ж військові, у них всі права у військовий час"
01.05.2026 15:51 Ответить
Це не центри оповіщення а повноцінне бандформування
01.05.2026 14:08 Ответить
Ухилянти хотіли реального військового пресонути, цирк.
і відповідати за це не будуть
01.05.2026 14:15 Ответить
Я вірю, що доволі багато буває випадків з так званою ,,бусифікацією,, Але виходячи із стилю подачі новин складається картинка що вся українська армія, в якій під мільйон , була запхана в бусики. Це ж нісенітниця. Як почитаєш на Цензорі коментарі то враження що вся чоловіча частина населення України просто не виходить з дому бо по вулицях шастають людолови. Живу в багатоповерхівці. Зранку купа сусідів чоловіків розїзджаються на своїх автівках, розходяться на роботу. Вечором повертаються. Ніяких страшних розповідей, що їх хтось хватає за барки. Може проблема в тому що вони давно стали на облік, зараз мають легітимні документи та не боячись живуть далі. А всі ці страшилки, впевен, відбуваються в основному з тими, хто ховався та за ним спеціально полюють з ТЦК.
01.05.2026 14:56 Ответить
"...купа сусідів чоловіків, давно стали на облік, зараз мають легітимні документи та не боячись живуть далі" - вся ця купа має законні відстрочки? Чому їх не мобілізують?
Чи у вас там постановка на облік автоматично звільняє від мобілізації?
01.05.2026 15:12 Ответить
Когось звільняє, хтось чекає черги. Чи, по вашому, всіх чоловіків від 25 до 60 автоматично одночасно призивають в армію? У дружини на роботі прошлий рік молодику дали повістку. Він їх потім більше 4 місяців доставав тим що під маркою призову перестав виконувати обов'язки. Йому вже казали або йди в воєнкомат хай тебе нарешті заберуть, або звільняйся самостійно та ми візьмемо людину іншу, яка буде працювати.
01.05.2026 15:24 Ответить
То навіщо тоді створюють напругу в соціумі, порушуючи Конституцію, якщо є цілком офіційно перебуваючі на обліку чоловіки? Навіщо кошмарять очевидно хворих та тих кому за 50?
01.05.2026 15:33 Ответить
Якщо старанно перевіряти всі ці інформбомби, то велика частина там випадків що ,,полюють,, за конкретною людиною. Знають що її мають дати повістку але це неможливо зробити фізично бо переховується. Або є інфа що проживає особа яка не стала на облік. Звичайно є усілякі випадки. Але просто логічно помисліть. В нас декілька мільйонів 25-60. Яким чином їх всіх одночасно призвати до лав та чи потрібні вони там всі одночасно? І якщо вірити в ,,людоловність,, та неможливість вийти на вулицю з погріба де переховуєшся, то хто ті чоловіки які ходять навкруги мене по тротуарам. Чого вони тишком-нишком не переповзають через світлофор, а йдуть не ховаючись.
01.05.2026 15:43 Ответить
"то хто ті чоловіки які ходять навкруги мене по тротуарам" - відповідь нам міг би легко дати той же Борисов наприклад, або Крупа, або ще з десяток сволот, котрі випали з системи і тепер мають "підозри", тому що не поділилися вчасно зі своїми колегами та керівниками.
Якщо перевірити тих чоловіків, більшість буде з липовими відстрочками.
01.05.2026 15:57 Ответить
Ви дійсно вірите що ці Борисови ,,обілетили,, мільйони українських чоловіків призовного віку? І зараз вони всі навкруги мене.
01.05.2026 16:13 Ответить
ти що, зовсім дурачок? нардепи озвучували приблизні цифри хабарів, мільярди доларів за рік. може вже й мільйон чоловіків тцкашніки обілетили, а може й більше
01.05.2026 16:54 Ответить
Бачу, що дурачок ти. Бо не уявляєш цифр.
01.05.2026 17:00 Ответить
ану порахуй прямо зараз. роки йде повномасштабка, є мільйон чоловіків, і середня ціна відмазатись на протязі цього періода виходить десь 3000 баксів. яка в тебе сума вийшла?
01.05.2026 17:02 Ответить
Щоб заробити мільярди потрібно ,,обілетити,, всі півтора мільйона реально здорових небагатодітних нестудентів які не мають офіційної державної броні та мають вік від 25 до 60 років. Всіх поголовно. Всіх зробити інвалідами, чи багатодітними, чи ще якими. Короче, я зрозумів. Поголовні всі особи навкруги мене на вулиці це багатодітні заброньовані інваліди. А одиниці залишившихся ловлять бусифікатори вичавити з них гроші вже силоміць. А в армії у нас нєгри воюють. А хто ж ще. Всі українці обілєчєні.
01.05.2026 17:13 Ответить
а з чого ти взяв що у нас всього 1.5 млн чоловіків?

у нас зараз офіційно заброньованих більше мільйона. в армії більше мільйона. а взагалі чоловіків мобілізаційного віку скільки у нас? вірно, близько 11 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років. і з них вже близько 2 млн обілечених.
01.05.2026 17:16 Ответить
11 мільйонів це абсолютно всіх. Включно з 2.8 млн на окупованих територіях. ШІ треба уважно читати.
01.05.2026 17:21 Ответить
ну, напиши твої розрахунки, я чекаю.
01.05.2026 17:22 Ответить
щось ти всравь твої розрахунки викладати. як тобі не соромно, ти дожив до сідих волос, а сцишся.
01.05.2026 19:26 Ответить
Всрався ти, недолугий. Ти не здатен два плюс два скласти. Виключно верещати про зраду можеш.
01.05.2026 20:06 Ответить
я чекаю твої розрахунки
01.05.2026 20:07 Ответить
Їздять на роботу на таксі
Багато чув таких історій
01.05.2026 15:52 Ответить
ви ,мабуть,не читали телеграмканали? типу :Труха,Украина Он Лайн,ИнсайдерЮА,Невыдомий тощо? там на цый темы взагалы стоъть суцыльний вереск s гавкіт. і самі телеграми викладають подібні статті суцільним потоком. схоже на скоординовану кампанію але СБУ,ДБР,не кажучи вже про кооператив "Династія",чомусь,явно пофіг....
01.05.2026 17:25 Ответить
Это уже давно бизнес и очень прибыльный. С реальной мобилизацией соприкасающийся весьма косвенно. У меня по району они уже по 2- 3 машины ездят гуськом. Бояться что морду набьют или ножиком пырнут. Людей не хватает. ..
01.05.2026 15:41 Ответить
Ваши дружбани і єздять. Ножичком пирнуть. Лєксіка впєчатляєт.
01.05.2026 16:16 Ответить
Зелені сраколизи: шо це? Чи вам треба з бранзбойта в очі сцяти, шоп ви вже накінець зрозуміли - війбскові (справжні) вже теж іх ненавидять!
01.05.2026 16:22 Ответить
Зебілята вже в цьому топіку пишуть, що іпсо )
І взагалі все прекрасно і чудово
01.05.2026 17:14 Ответить
Територіальний центр катування. Робота така.
01.05.2026 16:59 Ответить
Тупо вийшли з берегів, вирішили, що можна все. тТут ще якийсь розголос, а Сопін, Сахарук, Танчик, хто відповість?
ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
ТЦКшники - вбивці! Знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Закатували до смерті. Як завжди придатного до тилових частин.
https://www.facebook.com/groups/patroitsofUkraine/posts/3883114098496952/

ТЦКшники лупцюють людину і забирають мопед:
https://www.facebook.com/watch/?v=1505660341239539

Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?

А що коять ці опричники агенти кремля?
ТЦКшники знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/

В Кривому Розі теж, кажуть, таки вбили хвору людину.
https://www.youtube.com/watch?v=XXqAVU90c08

ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w

Гнап про випадок в Одесі:
https://www.youtube.com/watch?v=jb6loIIZcvk&t

Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
https://www.youtube.com/watch?v=F1mSeBbwz0M

Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
https://www.instagram.com/reel/DW6ji_0iGnh/

Покидьки!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
01.05.2026 17:15 Ответить
Так наши котики помилились, але ж на ньому не написано, що він з полону. За пів години з'ясували та дали чарівного пенделя, а він ще скаржиться.
01.05.2026 22:08 Ответить
Дійсно. Всього лиш тумаків надавали. Добродушні тцкуни трапились. Інші могли б і насмерть забити...
01.05.2026 22:56 Ответить
Твої ,,котики" дохлу коняку в канаві доїдають...
02.05.2026 09:13 Ответить
 
 