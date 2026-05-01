"Позорные случаи" во время работы ТЦК действительно имеют место. Ведется работа по изменению подхода к мобилизации, - Минобороны

В Минобороны рассказали о мобилизации: планируются изменения

В Минобороны заявили, что факты применения незаконных методов в ходе работы ТЦК действительно имели место.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Действительно, такие случаи все еще имеют место. Для того, чтобы этот вопрос был решен, в настоящее время Министерство обороны проводит системную работу с привлечением широкого спектра представителей общественных организаций, общества, непосредственно воинских частей, с целью кардинального изменения подходов к понятиям мобилизации, оповещения и проведения данных мероприятий", — отметил он, отвечая на вопрос народного депутата.

"Для того, чтобы избавиться от этих позорных случаев, которые сегодня вызывают серьезные проблемы, мы можем отдельно с вами встретиться, обсудить и принять ваши предложения по решению данных вопросов", — добавил заместитель министра.

Гаврилюк отметил, что если у сотрудников ТЦК нет соответствующего решения от местного Совета обороны на перекрытие полосы движения, то такое перекрытие считается незаконным.

Читайте: На Ривненщине военный получил подозрение в покушении на убийство сотрудников ТЦК и полиции. ФОТОрепортаж

Цкуни плювали на будь які закони , так що ото ти белькочеш до сраки їм, у них пряма неофіційна індульгенція від ішака ( він про них ні разу не висказувався)
01.05.2026 12:24 Ответить
Проблеми мобілізації вирішити дуже просто. Ось:
01.05.2026 12:19 Ответить
Ганебні випадки? А в Одесі це було позавчора? (10 мордоворотів у масках на одного?) А скільки випадків про які ми не знаємо?
01.05.2026 12:22 Ответить
Найбільш перспективний напрямок роботи: "всі хто попався, не є працівниками ТЦК"
01.05.2026 12:17 Ответить
В Україні провокація хабаря (неправомірної вигоди)
суворо заборонена і є кримінальним злочином.
01.05.2026 12:28 Ответить
"Гаврилюк зазначив, що якщо у працівників ТЦК немає відповідного рішення від місцевої Ради оборони для перекриття смуги руху, то таке перекриття вважається незаконним".


01.05.2026 12:20 Ответить
Це типу дозвіл прокатіть на бампєрє?
01.05.2026 12:26 Ответить
десь так.
01.05.2026 12:38 Ответить
у нас тут на форумi е командир роти охорони ТЦК. Може вiн краще знае?)
01.05.2026 12:42 Ответить
Ще з 23-го року люди, знайомі з законами і маючі вагу в суспільстві, регулярно під запис на реєстратори та телефони тицяють тцкунів у це мордочками. Ті відходять, обісцяні, щоб тут же спинити наступну жертву. Це конвеєр злочинів, і керується він з самого верху.
А всі заяви заступників, речників ТЦК, лубінців та іншого непотрібу - сцянина в очі людям.
01.05.2026 12:38 Ответить
А працювати згідно законів не пробували в МО?
01.05.2026 12:22 Ответить
Черговий стендапер.
01.05.2026 12:23 Ответить
Сцаніну в очі ще ніхто не відміняв
01.05.2026 12:25 Ответить
Давайте засуджувати !
01.05.2026 12:25 Ответить
Весна іде, помалу просипаються і прозрівають. А я то думав, що то все рука рашистів.
01.05.2026 12:26 Ответить
Викрадення людей, побиття, тортури, вбивства - це ганебні випадки? А що ж тоді тяжкі злочини?
01.05.2026 12:26 Ответить
І ніхто за це не відповідає, хто верховенствує над цкунами?
01.05.2026 12:53 Ответить
не повірите,,всі,від хрипатогообнюха з володимирським м,ясником,верховною зрадою до останнього мусора який їх покрива при розгляді справ та фактів,та ботви яка зараз всіх обдрищить святим говнецем....
01.05.2026 13:21 Ответить
щось сексоти притихли...шо, нестандарт? методичка не сходиться?
01.05.2026 12:27 Ответить
Методички вже в редакції, майте терпіння
01.05.2026 12:33 Ответить
Скоро Каракай прокинеться, i почнеться)))
01.05.2026 15:29 Ответить
я бачу, пан в курсі
ох і гнида то
01.05.2026 19:57 Ответить
коли ТЦК МСЕК ВЛК ти інші у владних кабінетах "виїхали на комбайнах" жнивувати і вбивати справедливість перед мобілізацією з 22 року то це не ганебно?? Це зрада Батьківщини..Це те чому аплодують в Кремлі...
01.05.2026 12:31 Ответить
Потужний пердь в калюжу, інакше це не назвати.
Іван Гаврилюк, ти тріпло.
01.05.2026 12:32 Ответить
Щас набіжуть місцеві захисники/захисниці цкунів і будуть потужньо розстрілювати, пиляти, кромсати клятих ухилянтів.
01.05.2026 12:33 Ответить
Так он же сусідня новина. Реальний (а не ряжений) військовий, правда в сзч, розстріляв в Рівненській області каліброваних ухилянтів (цкунів і ментів). Мрії стрілячів нарешті збулись
01.05.2026 12:43 Ответить
Ну а тепер склади 2+2. І далі буде все більше таких випадків
01.05.2026 12:48 Ответить
далі може скінчитися для бусифікаторів брацькою могилою десь у посадках даунбасу при штурмі міннихх полів та під дружнім вогнем,коли почнуть прибиратися за собою,нікому не потрібні зашкварені свідки та виконувачі,нквдісти теж думали що їх не здадуть...
01.05.2026 13:26 Ответить
Почитай свой ганебный 402 наказ Гаврилюк! С какими болячками людей годными признают, а 60 лет это вообще трындец! И ты, Гаврилюк, думаешь, что твои слова кто то серьезно воспринимает?
01.05.2026 12:40 Ответить
Щоб нічого не робити, ще разочок
01.05.2026 12:41 Ответить
01.05.2026 12:43 Ответить
Жодну тварину за це не покарають. А як всі тут нещодавно раділи, коли СБУ поклала цих тварин мордочками в асфальт. За те, що ті необачно вимагали чужі гроші.
І не виникло ж питань у жодних служб та чинуш, чому СБУ так вибірково "спрацювала"?
01.05.2026 13:03 Ответить
Це вже не "ганебні випадки". Це вже вбивства з обох сторін. Дальше - буде ще більше...
01.05.2026 12:44 Ответить
Коли ТЦК вбиває людину біля власної хати - це "Ганебний випадок"?
Чомусь Конституція працює лише в одну сторону.
01.05.2026 12:49 Ответить
А прозріння МО часом не пов'язане з випадками коли в ТЦКунів вже почали стріляти та полетіли гранати?
01.05.2026 12:56 Ответить
Не то є,це масові випадки,тим більше,навіть розцінки в мережі публікувались,з чого очевидно,хто міг відкупитись,хто попав під ловлю.
01.05.2026 13:14 Ответить
а ви гадаєте ми про всі з них знаємо??може просто факти приховують ,це дуже легко зробити коли мало свідків.....
01.05.2026 13:28 Ответить
Про всі факти ніхто не знає,в т.ч.їхнє керівництво,бо далеко не всі вони,факти,фіксуються,коли доходять до обопільної згоди викупу.
Одне очевидне,що то далеко не рос.іпсо,і не вигадка ші.Відео ші і реальне відео можна розрізнити навіть на "око": різкість,контраст,смисл, логіка,вигляд зображень досить відрізнязняються в обох.
01.05.2026 14:27 Ответить
тільки вчора на Лобановського в Києві. Чуваку перекрили рух на перехресті бусиком, витягли з машини і затянули в бусик, а машину покинули..
01.05.2026 13:43 Ответить
У мене в архіві є прекрасне відео, на якому "група оповіщення" лупцює автівку битами, а саме авто в цей час розпихує автомобілі, котрими його намагалися заблокувати. Відео з хеппі-ендом
01.05.2026 13:58 Ответить
Ведеться робота?
Я вам підкажу бо це справді складно. Викрадати людей не можна. Бити людей не можна. Вбивати людей не можна. Полювати на людей не можна. Погрожувати людям не можна.
Це звичайно такі неочевидні речі, але якщо ТЦКшників за таке саджатимуть, бо то цей, злочини, а не заохочуватимуть, то проблема зникне.
01.05.2026 14:22 Ответить
Так ця НКВДшна система вже навіть військових і полонених бье і не розбирається, це виходить на те що тцк пішли в повний рознос , якщо це не припинтити і так і зоставляти то як сніжна куля яка буде тільки набирати обертів, вже навіть повністю сліпому і глухому чутно що мобілізація в нинішньому стані (бусифікація) стала в край неефективною, все рівно після цього 100 відсотків сзч, і залякування про бурятів давно не діють..
01.05.2026 15:42 Ответить
Достатньо приказ, всі закони прийняті, но приказ є хапати і грабувати!!!
Ну, не че!!!
01.05.2026 15:49 Ответить
 
 