"Позорные случаи" во время работы ТЦК действительно имеют место. Ведется работа по изменению подхода к мобилизации, - Минобороны
В Минобороны заявили, что факты применения незаконных методов в ходе работы ТЦК действительно имели место.
Об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, такие случаи все еще имеют место. Для того, чтобы этот вопрос был решен, в настоящее время Министерство обороны проводит системную работу с привлечением широкого спектра представителей общественных организаций, общества, непосредственно воинских частей, с целью кардинального изменения подходов к понятиям мобилизации, оповещения и проведения данных мероприятий", — отметил он, отвечая на вопрос народного депутата.
"Для того, чтобы избавиться от этих позорных случаев, которые сегодня вызывают серьезные проблемы, мы можем отдельно с вами встретиться, обсудить и принять ваши предложения по решению данных вопросов", — добавил заместитель министра.
Гаврилюк отметил, что если у сотрудников ТЦК нет соответствующего решения от местного Совета обороны на перекрытие полосы движения, то такое перекрытие считается незаконным.
А всі заяви заступників, речників ТЦК, лубінців та іншого непотрібу - сцянина в очі людям.
ох і гнида то
Іван Гаврилюк, ти тріпло.
І не виникло ж питань у жодних служб та чинуш, чому СБУ так вибірково "спрацювала"?
Чомусь Конституція працює лише в одну сторону.
Одне очевидне,що то далеко не рос.іпсо,і не вигадка ші.Відео ші і реальне відео можна розрізнити навіть на "око": різкість,контраст,смисл, логіка,вигляд зображень досить відрізнязняються в обох.
Я вам підкажу бо це справді складно. Викрадати людей не можна. Бити людей не можна. Вбивати людей не можна. Полювати на людей не можна. Погрожувати людям не можна.
Це звичайно такі неочевидні речі, але якщо ТЦКшників за таке саджатимуть, бо то цей, злочини, а не заохочуватимуть, то проблема зникне.
Ну, не че!!!