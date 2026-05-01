"Позорные случаи" во время работы ТЦК действительно имеют место. Ведется работа по изменению подхода к мобилизации, - Минобороны

В Минобороны заявили, что факты применения незаконных методов в ходе работы ТЦК действительно имели место.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Действительно, такие случаи все еще имеют место. Для того, чтобы этот вопрос был решен, в настоящее время Министерство обороны проводит системную работу с привлечением широкого спектра представителей общественных организаций, общества, непосредственно воинских частей, с целью кардинального изменения подходов к понятиям мобилизации, оповещения и проведения данных мероприятий", — отметил он, отвечая на вопрос народного депутата.

"Для того, чтобы избавиться от этих позорных случаев, которые сегодня вызывают серьезные проблемы, мы можем отдельно с вами встретиться, обсудить и принять ваши предложения по решению данных вопросов", — добавил заместитель министра.

Гаврилюк отметил, что если у сотрудников ТЦК нет соответствующего решения от местного Совета обороны на перекрытие полосы движения, то такое перекрытие считается незаконным.

