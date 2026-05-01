"Ганебні випадки" під час роботи ТЦК дійсно є. Ведеться робота, щоб змінити підхід до мобілізації, - Міноброони

У Міноборони розповіли про мобілізацію: плануються зміни

У Міноборони заявили, що факти застосування незаконних методів під час роботи ТЦК дійсно є.

Про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.

"Дійсно, ще мають місце такі випадки. Для того, щоб це питання було вирішено, проводиться на сьогодні системна робота Міністерством оборони за залученням широкого спектра представників громадських організацій, суспільства, безпосередньо військових частин, для того, щоб привести взагалі зміну підходів до поняття мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів", - зазначив він, відповідаючи на питання нардепа.

"Для того, щоб цих ганебних випадків позбутися, які мають на сьогодні серйозні такі проблемні питання, ми можемо окремо з вами зустрітися, обговорити і прийняти ваші пропозиції для вирішення даних питань", - додав заступник міністра.

Гаврилюк зазначив, що якщо у працівників ТЦК немає відповідного рішення від місцевої Ради оборони для перекриття смуги руху, то таке перекриття вважається незаконним.

Цкуни плювали на будь які закони , так що ото ти белькочеш до сраки їм, у них пряма неофіційна індульгенція від ішака ( він про них ні разу не висказувався)
01.05.2026 12:24 Відповісти
Проблеми мобілізації вирішити дуже просто. Ось:
01.05.2026 12:19 Відповісти
Ганебні випадки? А в Одесі це було позавчора? (10 мордоворотів у масках на одного?) А скільки випадків про які ми не знаємо?
01.05.2026 12:22 Відповісти
Найбільш перспективний напрямок роботи: "всі хто попався, не є працівниками ТЦК"
01.05.2026 12:17 Відповісти
В Україні провокація хабаря (неправомірної вигоди)
суворо заборонена і є кримінальним злочином.
01.05.2026 12:28 Відповісти
"Гаврилюк зазначив, що якщо у працівників ТЦК немає відповідного рішення від місцевої Ради оборони для перекриття смуги руху, то таке перекриття вважається незаконним".


01.05.2026 12:20 Відповісти
Це типу дозвіл прокатіть на бампєрє?
01.05.2026 12:26 Відповісти
десь так.
01.05.2026 12:38 Відповісти
у нас тут на форумi е командир роти охорони ТЦК. Може вiн краще знае?)
01.05.2026 12:42 Відповісти
Ще з 23-го року люди, знайомі з законами і маючі вагу в суспільстві, регулярно під запис на реєстратори та телефони тицяють тцкунів у це мордочками. Ті відходять, обісцяні, щоб тут же спинити наступну жертву. Це конвеєр злочинів, і керується він з самого верху.
А всі заяви заступників, речників ТЦК, лубінців та іншого непотрібу - сцянина в очі людям.
01.05.2026 12:38 Відповісти
А працювати згідно законів не пробували в МО?
01.05.2026 12:22 Відповісти
Черговий стендапер.
01.05.2026 12:23 Відповісти
Сцаніну в очі ще ніхто не відміняв
01.05.2026 12:25 Відповісти
Давайте засуджувати !
01.05.2026 12:25 Відповісти
Весна іде, помалу просипаються і прозрівають. А я то думав, що то все рука рашистів.
01.05.2026 12:26 Відповісти
Викрадення людей, побиття, тортури, вбивства - це ганебні випадки? А що ж тоді тяжкі злочини?
01.05.2026 12:26 Відповісти
І ніхто за це не відповідає, хто верховенствує над цкунами?
01.05.2026 12:53 Відповісти
не повірите,,всі,від хрипатогообнюха з володимирським м,ясником,верховною зрадою до останнього мусора який їх покрива при розгляді справ та фактів,та ботви яка зараз всіх обдрищить святим говнецем....
01.05.2026 13:21 Відповісти
щось сексоти притихли...шо, нестандарт? методичка не сходиться?
01.05.2026 12:27 Відповісти
Методички вже в редакції, майте терпіння
01.05.2026 12:33 Відповісти
Скоро Каракай прокинеться, i почнеться)))
01.05.2026 15:29 Відповісти
я бачу, пан в курсі
ох і гнида то
01.05.2026 19:57 Відповісти
коли ТЦК МСЕК ВЛК ти інші у владних кабінетах "виїхали на комбайнах" жнивувати і вбивати справедливість перед мобілізацією з 22 року то це не ганебно?? Це зрада Батьківщини..Це те чому аплодують в Кремлі...
01.05.2026 12:31 Відповісти
Потужний пердь в калюжу, інакше це не назвати.
Іван Гаврилюк, ти тріпло.
01.05.2026 12:32 Відповісти
Щас набіжуть місцеві захисники/захисниці цкунів і будуть потужньо розстрілювати, пиляти, кромсати клятих ухилянтів.
01.05.2026 12:33 Відповісти
Так он же сусідня новина. Реальний (а не ряжений) військовий, правда в сзч, розстріляв в Рівненській області каліброваних ухилянтів (цкунів і ментів). Мрії стрілячів нарешті збулись
01.05.2026 12:43 Відповісти
Ну а тепер склади 2+2. І далі буде все більше таких випадків
01.05.2026 12:48 Відповісти
далі може скінчитися для бусифікаторів брацькою могилою десь у посадках даунбасу при штурмі міннихх полів та під дружнім вогнем,коли почнуть прибиратися за собою,нікому не потрібні зашкварені свідки та виконувачі,нквдісти теж думали що їх не здадуть...
01.05.2026 13:26 Відповісти
Почитай свой ганебный 402 наказ Гаврилюк! С какими болячками людей годными признают, а 60 лет это вообще трындец! И ты, Гаврилюк, думаешь, что твои слова кто то серьезно воспринимает?
01.05.2026 12:40 Відповісти
Щоб нічого не робити, ще разочок
01.05.2026 12:41 Відповісти
01.05.2026 12:43 Відповісти
Жодну тварину за це не покарають. А як всі тут нещодавно раділи, коли СБУ поклала цих тварин мордочками в асфальт. За те, що ті необачно вимагали чужі гроші.
І не виникло ж питань у жодних служб та чинуш, чому СБУ так вибірково "спрацювала"?
01.05.2026 13:03 Відповісти
Це вже не "ганебні випадки". Це вже вбивства з обох сторін. Дальше - буде ще більше...
01.05.2026 12:44 Відповісти
Коли ТЦК вбиває людину біля власної хати - це "Ганебний випадок"?
Чомусь Конституція працює лише в одну сторону.
01.05.2026 12:49 Відповісти
А прозріння МО часом не пов'язане з випадками коли в ТЦКунів вже почали стріляти та полетіли гранати?
01.05.2026 12:56 Відповісти
Не то є,це масові випадки,тим більше,навіть розцінки в мережі публікувались,з чого очевидно,хто міг відкупитись,хто попав під ловлю.
01.05.2026 13:14 Відповісти
а ви гадаєте ми про всі з них знаємо??може просто факти приховують ,це дуже легко зробити коли мало свідків.....
01.05.2026 13:28 Відповісти
Про всі факти ніхто не знає,в т.ч.їхнє керівництво,бо далеко не всі вони,факти,фіксуються,коли доходять до обопільної згоди викупу.
Одне очевидне,що то далеко не рос.іпсо,і не вигадка ші.Відео ші і реальне відео можна розрізнити навіть на "око": різкість,контраст,смисл, логіка,вигляд зображень досить відрізнязняються в обох.
01.05.2026 14:27 Відповісти
тільки вчора на Лобановського в Києві. Чуваку перекрили рух на перехресті бусиком, витягли з машини і затянули в бусик, а машину покинули..
01.05.2026 13:43 Відповісти
У мене в архіві є прекрасне відео, на якому "група оповіщення" лупцює автівку битами, а саме авто в цей час розпихує автомобілі, котрими його намагалися заблокувати. Відео з хеппі-ендом
01.05.2026 13:58 Відповісти
Ведеться робота?
Я вам підкажу бо це справді складно. Викрадати людей не можна. Бити людей не можна. Вбивати людей не можна. Полювати на людей не можна. Погрожувати людям не можна.
Це звичайно такі неочевидні речі, але якщо ТЦКшників за таке саджатимуть, бо то цей, злочини, а не заохочуватимуть, то проблема зникне.
01.05.2026 14:22 Відповісти
Так ця НКВДшна система вже навіть військових і полонених бье і не розбирається, це виходить на те що тцк пішли в повний рознос , якщо це не припинтити і так і зоставляти то як сніжна куля яка буде тільки набирати обертів, вже навіть повністю сліпому і глухому чутно що мобілізація в нинішньому стані (бусифікація) стала в край неефективною, все рівно після цього 100 відсотків сзч, і залякування про бурятів давно не діють..
01.05.2026 15:42 Відповісти
Достатньо приказ, всі закони прийняті, но приказ є хапати і грабувати!!!
Ну, не че!!!
01.05.2026 15:49 Відповісти
 
 