"Ганебні випадки" під час роботи ТЦК дійсно є. Ведеться робота, щоб змінити підхід до мобілізації, - Міноброони
У Міноборони заявили, що факти застосування незаконних методів під час роботи ТЦК дійсно є.
Про це під час години запитань до уряду заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Дійсно, ще мають місце такі випадки. Для того, щоб це питання було вирішено, проводиться на сьогодні системна робота Міністерством оборони за залученням широкого спектра представників громадських організацій, суспільства, безпосередньо військових частин, для того, щоб привести взагалі зміну підходів до поняття мобілізації, оповіщення і проведення даних заходів", - зазначив він, відповідаючи на питання нардепа.
"Для того, щоб цих ганебних випадків позбутися, які мають на сьогодні серйозні такі проблемні питання, ми можемо окремо з вами зустрітися, обговорити і прийняти ваші пропозиції для вирішення даних питань", - додав заступник міністра.
Гаврилюк зазначив, що якщо у працівників ТЦК немає відповідного рішення від місцевої Ради оборони для перекриття смуги руху, то таке перекриття вважається незаконним.
І не виникло ж питань у жодних служб та чинуш, чому СБУ так вибірково "спрацювала"?
Чомусь Конституція працює лише в одну сторону.
Одне очевидне,що то далеко не рос.іпсо,і не вигадка ші.Відео ші і реальне відео можна розрізнити навіть на "око": різкість,контраст,смисл, логіка,вигляд зображень досить відрізнязняються в обох.
Я вам підкажу бо це справді складно. Викрадати людей не можна. Бити людей не можна. Вбивати людей не можна. Полювати на людей не можна. Погрожувати людям не можна.
Це звичайно такі неочевидні речі, але якщо ТЦКшників за таке саджатимуть, бо то цей, злочини, а не заохочуватимуть, то проблема зникне.
