Звільнений з полону заявив про напад військових ТЦК: в облвійськкоматі перевіряють заяву. ВIДЕО

В Одесі колишній військовополонений Дмитро Кащук заявив про напад з боку людей, яких він пов’язує зі співробітниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "ОдесаINFO".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами військового, з російського полону звільнили у травні 2025 року.

Силове затримання посеред вулиці

Кащук розповів, що до нього під’їхали мікроавтобуси, після чого невідомі силоміць відібрали ключі від автомобіля та затягнули його всередину.

У салоні, за його словами, до нього застосували фізичне насильство.

"Ззаду мене били. Один стояв у проході в рукавичках і всю дорогу кричав іншому: "Давай його зараз в##бемо!"", – повідомив військовий.

Потерпілий стверджує, що намагався пояснити нападникам свій статус.

"Я кажу: пацани, я з полону, подивіться в телефоні, там усе є. Вони запитують: чим хворий? Я сказав – третя група інвалідності. А вони мені: все одно підеш у бригаду", – розповів Кащук.

За словами військового, приблизно через 20 хвилин невідомі зрозуміли, кого саме затримали, після чого відпустили його.

"Висадили – це м’яко сказано. Просто відчинили двері та сказали: пішов на х#й", – заявив він.

Одеський ТЦК перевіряє заяву

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оприлюднив офіційне роз’яснення щодо ситуації, викладеної у публікаціях та відеосюжеті за участі громадянина Дмитра Кащука.

У ТЦК повідомили, що звернення Кащука щодо можливих неправомірних дій було отримано 23 квітня 2026 року.

Наразі триває:

опрацювання звернення;

перевірка викладених фактів;

службове розслідування відповідно до законодавчих процедур.

"У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів. Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування. Ми відкрито взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин.

Ми з глибокою повагою ставимося до захисників України, зокрема до тих, хто пройшов через полон. Розгляд цієї заяви перебуває на особливому контролі. Ретельність вивчення обставин є пріоритетом, адже правова оцінка інциденту базується виключно на результатах офіційних перевірок", - йдеться в повідомленні.

Також в Одеському ТЦК зазначили, що дотримання військової етики та законності є обов’язковим для кожного представника Сил Оборони України. У разі підтвердження провини будь-яких посадових осіб, вони понесуть відповідальність згідно із законом. До завершення розслідування закликаємо медіа оперувати фактами та уникати розповсюдження непідтвердженої інформації.

