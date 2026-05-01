УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7887 відвідувачів онлайн
Новини Відео Конфлікт із ТЦК Протиправні дії ТЦК
8 162 70

Звільнений з полону заявив про напад військових ТЦК: в облвійськкоматі перевіряють заяву. ВIДЕО

В Одесі колишній військовополонений Дмитро Кащук заявив про напад з боку людей, яких він пов’язує зі співробітниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "ОдесаINFO".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами військового, з російського полону звільнили у травні 2025 року.

Силове затримання посеред вулиці

Кащук розповів, що до нього під’їхали мікроавтобуси, після чого невідомі силоміць відібрали ключі від автомобіля та затягнули його всередину.

У салоні, за його словами, до нього застосували фізичне насильство.

"Ззаду мене били. Один стояв у проході в рукавичках і всю дорогу кричав іншому: "Давай його зараз в##бемо!"", – повідомив військовий.

Потерпілий стверджує, що намагався пояснити нападникам свій статус.

"Я кажу: пацани, я з полону, подивіться в телефоні, там усе є. Вони запитують: чим хворий? Я сказав – третя група інвалідності. А вони мені: все одно підеш у бригаду", – розповів Кащук.

За словами військового, приблизно через 20 хвилин невідомі зрозуміли, кого саме затримали, після чого відпустили його.

"Висадили – це м’яко сказано. Просто відчинили двері та сказали: пішов на х#й", – заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двоє військових ТЦК та цивільний загинули у ДТП на Черкащині: є травмовані. ФОТО

Одеський ТЦК перевіряє заяву

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оприлюднив офіційне роз’яснення щодо ситуації, викладеної у публікаціях та відеосюжеті за участі громадянина Дмитра Кащука.

У ТЦК повідомили, що звернення Кащука щодо можливих неправомірних дій було отримано 23 квітня 2026 року.

Наразі триває:

  • опрацювання звернення;
  • перевірка викладених фактів;
  • службове розслідування відповідно до законодавчих процедур.

"У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів. Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування. Ми відкрито взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин.

Ми з глибокою повагою ставимося до захисників України, зокрема до тих, хто пройшов через полон. Розгляд цієї заяви перебуває на особливому контролі. Ретельність вивчення обставин є пріоритетом, адже правова оцінка інциденту базується виключно на результатах офіційних перевірок", - йдеться в повідомленні.

Також в Одеському ТЦК зазначили, що дотримання військової етики та законності є обов’язковим для кожного представника Сил Оборони України. У разі підтвердження провини будь-яких посадових осіб, вони понесуть відповідальність згідно із законом. До завершення розслідування закликаємо медіа оперувати фактами та уникати розповсюдження непідтвердженої інформації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ганебні випадки" під час роботи ТЦК дійсно є. Ведеться робота, щоб змінити підхід до мобілізації, - Міноброони

Автор: 

Одеса (5809) Одеська область (4018) ТЦК та СП (1117) Одеський район (600)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів. Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування.

В результаті вийде, що причетних до злочину невдається ідентифікувати і взагалі це був наклеп на ТЦКшників.
показати весь коментар
01.05.2026 12:59 Відповісти
+29
Та що там таке творять ці мудили в Одесі. Наче повинні були вже трохи попуститися чмошніки
показати весь коментар
01.05.2026 12:57 Відповісти
+20
А на Маратоні Потужно і Незламно розказують про права людини, неухильне дотримання згідно-відповідно , бодікамери, віцскових обдусменів і ще тисячу всяких речей..
показати весь коментар
01.05.2026 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та що там таке творять ці мудили в Одесі. Наче повинні були вже трохи попуститися чмошніки
показати весь коментар
01.05.2026 12:57 Відповісти
В той самий день, коли СБУ клала "оповіщунів" та продажного поліцая писками в асфальт, інші групи продовжували займатися тим самим. План "добових поставок" сам себе не виконає...
показати весь коментар
01.05.2026 13:30 Відповісти
Чмошніки, це мамині черешеньки, які п'ятий рік сидять в підвалі і пердять в інтернеті!!!!
показати весь коментар
01.05.2026 13:39 Відповісти
Ти чого в Канаді пердиш?
показати весь коментар
01.05.2026 14:45 Відповісти
поличваючи панкейки кленовим сіропом десь на онтарщіні чи квебекщіні.
показати весь коментар
01.05.2026 16:42 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2026 12:59 Відповісти
А на Маратоні Потужно і Незламно розказують про права людини, неухильне дотримання згідно-відповідно , бодікамери, віцскових обдусменів і ще тисячу всяких речей..
показати весь коментар
01.05.2026 13:03 Відповісти
а номірні знаки не відповідають маркам авто на яких встановлено,а саме головне ні тцк ні поліція ні при справах і криміналу по факту не вбачають,хоча погроза насильством та викрадення прямо доведений факт
показати весь коментар
01.05.2026 13:05 Відповісти
Автоматично це надає право всім людям всіма доступними засобами припиняти злочинні дії таких "учасників подій в балаклавах та без розпізнавальних знаків".
показати весь коментар
01.05.2026 13:08 Відповісти
самый простой и действенный метод от неравнодушных сограждан - пробить колёса
показати весь коментар
01.05.2026 15:39 Відповісти
Зеле потрібно негайно щось робити з ТЦКунами а то ще чого доброго і його запхають у буса та як чотириразового ухилянта обкладуть таким податком що навіть він не вивезе.
показати весь коментар
01.05.2026 13:00 Відповісти
поки несуть гроші і ще є кого викрадати ніхто цього не робитиме,під кінець згребуть усіх і відправлять у їхню останню посадку бо свідків і виконавців завжди прибирають як і всіх інших причетних....
показати весь коментар
01.05.2026 13:08 Відповісти
➡️Наразі триває:

опрацювання звернення;

перевірка викладених фактів;

службове розслідування відповідно до законодавчих процедур.

То такий шильдик має висіти на всьому у цій Країні!!! Навіть на конституції
Бо як там казала влада " вона акторка дорослих... " Чи щось типу "вона на паузі.." 🤔🤔 чи "лежить на пузі"... ( і не дихає )
показати весь коментар
01.05.2026 13:01 Відповісти
"Зелене" гестапо і далі займається бандитизмом з повного дозволу влади.
Але навіть балаклави не врятують, всіх осіб встановлюють, які те, де діток свої ховають. Вирок для них лише один
показати весь коментар
01.05.2026 13:03 Відповісти
Йой, обережніше!
Минулого року мене за таке порівняння (з Geheime Staatspolizei) відправили в бан
показати весь коментар
01.05.2026 13:35 Відповісти
В Одесі реально страшне з цими,так званими "оповіщеннями". Тац не тільки там. В Луцьку треш... Харків... Коротше всюди
показати весь коментар
01.05.2026 13:03 Відповісти
Це не наші, або Підараси. Маски Шоу.
показати весь коментар
01.05.2026 13:03 Відповісти
Н Е ВІРЮ ЦІЙ БРЕХНІ,Іде цілеспрямоване оббріхування тих,хто виконує функції які поклала на них влада. Ну а Одеса--то взагалі ватна і прокацапська.
показати весь коментар
01.05.2026 13:05 Відповісти
Який чорний гумор
показати весь коментар
01.05.2026 13:09 Відповісти
це один з ,,щірих патриотів,, який готовий відправити всіх замість себе....
показати весь коментар
01.05.2026 13:13 Відповісти
Знатний тролінг від самурая-козака Казіміко зарахований
показати весь коментар
01.05.2026 13:51 Відповісти
Ахахаахх))
показати весь коментар
01.05.2026 13:10 Відповісти
«ві всьо врьоте, аааа» 🫨
показати весь коментар
01.05.2026 13:52 Відповісти
Вранье это все. Никогда такого не было - и вот опять.
показати весь коментар
01.05.2026 13:08 Відповісти
Це все кацапське іпсо ,яке зняте на окупованій території російськими акторами
показати весь коментар
01.05.2026 17:34 Відповісти
На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. Джерело: https://censor.net/ua/p4000957
Звільнений з полону заявив про напад військових ТЦК: в облвійськкоматі перевіряють заяву. Джерело: https://censor.net/ua/v4000978

зелене правосуддя
показати весь коментар
01.05.2026 13:08 Відповісти
це ""правосуддя"" вибудовувалося впродовж 35 років,бо люди які в ньому задіяні ті самі і кріпко між собою пов"язані...
показати весь коментар
01.05.2026 13:12 Відповісти
А чого ти скромно промовчуєш що в Рівному був дезертир який переховувався з 24 року? Так зручніше, сказати напівправду?
показати весь коментар
01.05.2026 14:46 Відповісти
Здається що Одесу рашистські буряти захопили. Но не рашистські захопили ,а свої - тцкашні буряти, а так різниця між ними невелика по тим злодіянням що вони роблять.
показати весь коментар
01.05.2026 13:10 Відповісти
це що, наклеп на наших котиків з ТЦК?
пишете, що був в полні? може фсб завербували для зриву мобілізації?

НІКОЛИ такого не було щоб в Одесі тцк на людей нападали просто так, Мага Айдаміров не дасть збрехати
показати весь коментар
01.05.2026 13:13 Відповісти
і вражає швидкість журналіздів, це трапилось тиждень тому, в пабліках вже декілька днів інфа гуляє, а тут тільки зараз виплило. і нихто з журналістів навіть не намагався взяти інтерв'ю у цього ветерана.
показати весь коментар
01.05.2026 13:15 Відповісти
чесно кажучи якось дуже показово тцкуни Zельоной влади кошмарять саме Одесу ..
там щоб максимально дискредитувати Україну

готовлять до здачі?
показати весь коментар
01.05.2026 13:28 Відповісти
Схоже, ************ нарід волати "путєн, ввєді" 🤬
показати весь коментар
01.05.2026 14:14 Відповісти
Українські буряти
показати весь коментар
01.05.2026 13:37 Відповісти
Якби головнокомандувачем була притомна ЛЮДИНА то вона би розігнала весь склад ТЦК Одеси на фронт і набрала абсолютно нових не пов'язаних з попередниками після такої серії зашкварів.

А якщо це продовжується - значить це бандитське кодло головний "сирний" командувач очолює.
показати весь коментар
01.05.2026 13:46 Відповісти
В Одесі взагалі до абсурду доходить...болгари не можуть своїх назбирати (там колективна порука) так їдуть в Одесу аж на окружну і там ловлять і за 250км везуть до Болграду на південь області
показати весь коментар
01.05.2026 13:46 Відповісти
Чужих не шкода 😂
Дивно, що нічого не чутно про конфлікт інтересів.
показати весь коментар
01.05.2026 13:54 Відповісти
А що одеське "СП" зробить ? Заб'є стрєлку чи буде стріляти ?))) чи шини колоти. Чи "гаі" натравить? Та вони ж військові, у них всі права у військовий час"
показати весь коментар
01.05.2026 15:51 Відповісти
Це не центри оповіщення а повноцінне бандформування
показати весь коментар
01.05.2026 14:08 Відповісти
Ухилянти хотіли реального військового пресонути, цирк.
і відповідати за це не будуть
показати весь коментар
01.05.2026 14:15 Відповісти
Я вірю, що доволі багато буває випадків з так званою ,,бусифікацією,, Але виходячи із стилю подачі новин складається картинка що вся українська армія, в якій під мільйон , була запхана в бусики. Це ж нісенітниця. Як почитаєш на Цензорі коментарі то враження що вся чоловіча частина населення України просто не виходить з дому бо по вулицях шастають людолови. Живу в багатоповерхівці. Зранку купа сусідів чоловіків розїзджаються на своїх автівках, розходяться на роботу. Вечором повертаються. Ніяких страшних розповідей, що їх хтось хватає за барки. Може проблема в тому що вони давно стали на облік, зараз мають легітимні документи та не боячись живуть далі. А всі ці страшилки, впевен, відбуваються в основному з тими, хто ховався та за ним спеціально полюють з ТЦК.
показати весь коментар
01.05.2026 14:56 Відповісти
"...купа сусідів чоловіків, давно стали на облік, зараз мають легітимні документи та не боячись живуть далі" - вся ця купа має законні відстрочки? Чому їх не мобілізують?
Чи у вас там постановка на облік автоматично звільняє від мобілізації?
показати весь коментар
01.05.2026 15:12 Відповісти
Когось звільняє, хтось чекає черги. Чи, по вашому, всіх чоловіків від 25 до 60 автоматично одночасно призивають в армію? У дружини на роботі прошлий рік молодику дали повістку. Він їх потім більше 4 місяців доставав тим що під маркою призову перестав виконувати обов'язки. Йому вже казали або йди в воєнкомат хай тебе нарешті заберуть, або звільняйся самостійно та ми візьмемо людину іншу, яка буде працювати.
показати весь коментар
01.05.2026 15:24 Відповісти
То навіщо тоді створюють напругу в соціумі, порушуючи Конституцію, якщо є цілком офіційно перебуваючі на обліку чоловіки? Навіщо кошмарять очевидно хворих та тих кому за 50?
показати весь коментар
01.05.2026 15:33 Відповісти
Якщо старанно перевіряти всі ці інформбомби, то велика частина там випадків що ,,полюють,, за конкретною людиною. Знають що її мають дати повістку але це неможливо зробити фізично бо переховується. Або є інфа що проживає особа яка не стала на облік. Звичайно є усілякі випадки. Але просто логічно помисліть. В нас декілька мільйонів 25-60. Яким чином їх всіх одночасно призвати до лав та чи потрібні вони там всі одночасно? І якщо вірити в ,,людоловність,, та неможливість вийти на вулицю з погріба де переховуєшся, то хто ті чоловіки які ходять навкруги мене по тротуарам. Чого вони тишком-нишком не переповзають через світлофор, а йдуть не ховаючись.
показати весь коментар
01.05.2026 15:43 Відповісти
"то хто ті чоловіки які ходять навкруги мене по тротуарам" - відповідь нам міг би легко дати той же Борисов наприклад, або Крупа, або ще з десяток сволот, котрі випали з системи і тепер мають "підозри", тому що не поділилися вчасно зі своїми колегами та керівниками.
Якщо перевірити тих чоловіків, більшість буде з липовими відстрочками.
показати весь коментар
01.05.2026 15:57 Відповісти
Ви дійсно вірите що ці Борисови ,,обілетили,, мільйони українських чоловіків призовного віку? І зараз вони всі навкруги мене.
показати весь коментар
01.05.2026 16:13 Відповісти
ти що, зовсім дурачок? нардепи озвучували приблизні цифри хабарів, мільярди доларів за рік. може вже й мільйон чоловіків тцкашніки обілетили, а може й більше
показати весь коментар
01.05.2026 16:54 Відповісти
Бачу, що дурачок ти. Бо не уявляєш цифр.
показати весь коментар
01.05.2026 17:00 Відповісти
ану порахуй прямо зараз. роки йде повномасштабка, є мільйон чоловіків, і середня ціна відмазатись на протязі цього періода виходить десь 3000 баксів. яка в тебе сума вийшла?
показати весь коментар
01.05.2026 17:02 Відповісти
Щоб заробити мільярди потрібно ,,обілетити,, всі півтора мільйона реально здорових небагатодітних нестудентів які не мають офіційної державної броні та мають вік від 25 до 60 років. Всіх поголовно. Всіх зробити інвалідами, чи багатодітними, чи ще якими. Короче, я зрозумів. Поголовні всі особи навкруги мене на вулиці це багатодітні заброньовані інваліди. А одиниці залишившихся ловлять бусифікатори вичавити з них гроші вже силоміць. А в армії у нас нєгри воюють. А хто ж ще. Всі українці обілєчєні.
показати весь коментар
01.05.2026 17:13 Відповісти
а з чого ти взяв що у нас всього 1.5 млн чоловіків?

у нас зараз офіційно заброньованих більше мільйона. в армії більше мільйона. а взагалі чоловіків мобілізаційного віку скільки у нас? вірно, близько 11 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років. і з них вже близько 2 млн обілечених.
показати весь коментар
01.05.2026 17:16 Відповісти
11 мільйонів це абсолютно всіх. Включно з 2.8 млн на окупованих територіях. ШІ треба уважно читати.
показати весь коментар
01.05.2026 17:21 Відповісти
ну, напиши твої розрахунки, я чекаю.
показати весь коментар
01.05.2026 17:22 Відповісти
щось ти всравь твої розрахунки викладати. як тобі не соромно, ти дожив до сідих волос, а сцишся.
показати весь коментар
01.05.2026 19:26 Відповісти
Всрався ти, недолугий. Ти не здатен два плюс два скласти. Виключно верещати про зраду можеш.
показати весь коментар
01.05.2026 20:06 Відповісти
я чекаю твої розрахунки
показати весь коментар
01.05.2026 20:07 Відповісти
Їздять на роботу на таксі
Багато чув таких історій
показати весь коментар
01.05.2026 15:52 Відповісти
ви ,мабуть,не читали телеграмканали? типу :Труха,Украина Он Лайн,ИнсайдерЮА,Невыдомий тощо? там на цый темы взагалы стоъть суцыльний вереск s гавкіт. і самі телеграми викладають подібні статті суцільним потоком. схоже на скоординовану кампанію але СБУ,ДБР,не кажучи вже про кооператив "Династія",чомусь,явно пофіг....
показати весь коментар
01.05.2026 17:25 Відповісти
Это уже давно бизнес и очень прибыльный. С реальной мобилизацией соприкасающийся весьма косвенно. У меня по району они уже по 2- 3 машины ездят гуськом. Бояться что морду набьют или ножиком пырнут. Людей не хватает. ..
показати весь коментар
01.05.2026 15:41 Відповісти
Ваши дружбани і єздять. Ножичком пирнуть. Лєксіка впєчатляєт.
показати весь коментар
01.05.2026 16:16 Відповісти
Зелені сраколизи: шо це? Чи вам треба з бранзбойта в очі сцяти, шоп ви вже накінець зрозуміли - війбскові (справжні) вже теж іх ненавидять!
показати весь коментар
01.05.2026 16:22 Відповісти
Зебілята вже в цьому топіку пишуть, що іпсо )
І взагалі все прекрасно і чудово
показати весь коментар
01.05.2026 17:14 Відповісти
Територіальний центр катування. Робота така.
показати весь коментар
01.05.2026 16:59 Відповісти
Тупо вийшли з берегів, вирішили, що можна все. тТут ще якийсь розголос, а Сопін, Сахарук, Танчик, хто відповість?
ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/
ТЦКшники - вбивці! Знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Закатували до смерті. Як завжди придатного до тилових частин.
https://www.facebook.com/groups/patroitsofUkraine/posts/3883114098496952/

ТЦКшники лупцюють людину і забирають мопед:
https://www.facebook.com/watch/?v=1505660341239539

Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?

А що коять ці опричники агенти кремля?
ТЦКшники знов вбили людину!
https://www.youtube.com/watch?v=4QmLUy4QXfs

Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
https://www.nikpravda.com.ua/smert-u-chastyni-j-znykli-dokazy-rodyna-krychyt-pro-sprobu-pohovaty-spravu/

В Кривому Розі теж, кажуть, таки вбили хвору людину.
https://www.youtube.com/watch?v=XXqAVU90c08

ТЦКшники чавлять людей тачками.
https://www.youtube.com/watch?v=oOkfe5xOF9w

Гнап про випадок в Одесі:
https://www.youtube.com/watch?v=jb6loIIZcvk&t

Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
https://www.youtube.com/watch?v=9bSBUHc_HmE
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
https://www.youtube.com/watch?v=F1mSeBbwz0M

Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
https://www.instagram.com/reel/DW6ji_0iGnh/

Покидьки!
https://www.youtube.com/watch?v=uPkUujOnXyk
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
https://www.facebook.com/reel/1491505669243838
показати весь коментар
01.05.2026 17:15 Відповісти
Так наши котики помилились, але ж на ньому не написано, що він з полону. За пів години з'ясували та дали чарівного пенделя, а він ще скаржиться.
показати весь коментар
01.05.2026 22:08 Відповісти
Дійсно. Всього лиш тумаків надавали. Добродушні тцкуни трапились. Інші могли б і насмерть забити...
показати весь коментар
01.05.2026 22:56 Відповісти
Твої ,,котики" дохлу коняку в канаві доїдають...
показати весь коментар
02.05.2026 09:13 Відповісти
 
 