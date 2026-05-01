Звільнений з полону заявив про напад військових ТЦК: в облвійськкоматі перевіряють заяву. ВIДЕО
В Одесі колишній військовополонений Дмитро Кащук заявив про напад з боку людей, яких він пов’язує зі співробітниками територіального центру комплектування (ТЦК).
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "ОдесаINFO".
За словами військового, з російського полону звільнили у травні 2025 року.
Силове затримання посеред вулиці
Кащук розповів, що до нього під’їхали мікроавтобуси, після чого невідомі силоміць відібрали ключі від автомобіля та затягнули його всередину.
У салоні, за його словами, до нього застосували фізичне насильство.
"Ззаду мене били. Один стояв у проході в рукавичках і всю дорогу кричав іншому: "Давай його зараз в##бемо!"", – повідомив військовий.
Потерпілий стверджує, що намагався пояснити нападникам свій статус.
"Я кажу: пацани, я з полону, подивіться в телефоні, там усе є. Вони запитують: чим хворий? Я сказав – третя група інвалідності. А вони мені: все одно підеш у бригаду", – розповів Кащук.
За словами військового, приблизно через 20 хвилин невідомі зрозуміли, кого саме затримали, після чого відпустили його.
"Висадили – це м’яко сказано. Просто відчинили двері та сказали: пішов на х#й", – заявив він.
Одеський ТЦК перевіряє заяву
Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оприлюднив офіційне роз’яснення щодо ситуації, викладеної у публікаціях та відеосюжеті за участі громадянина Дмитра Кащука.
У ТЦК повідомили, що звернення Кащука щодо можливих неправомірних дій було отримано 23 квітня 2026 року.
Наразі триває:
- опрацювання звернення;
- перевірка викладених фактів;
- службове розслідування відповідно до законодавчих процедур.
"У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів. Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування. Ми відкрито взаємодіємо з правоохоронними органами для об’єктивного встановлення всіх обставин.
Ми з глибокою повагою ставимося до захисників України, зокрема до тих, хто пройшов через полон. Розгляд цієї заяви перебуває на особливому контролі. Ретельність вивчення обставин є пріоритетом, адже правова оцінка інциденту базується виключно на результатах офіційних перевірок", - йдеться в повідомленні.
Також в Одеському ТЦК зазначили, що дотримання військової етики та законності є обов’язковим для кожного представника Сил Оборони України. У разі підтвердження провини будь-яких посадових осіб, вони понесуть відповідальність згідно із законом. До завершення розслідування закликаємо медіа оперувати фактами та уникати розповсюдження непідтвердженої інформації.
В результаті вийде, що причетних до злочину невдається ідентифікувати і взагалі це був наклеп на ТЦКшників.
Але навіть балаклави не врятують, всіх осіб встановлюють, які те, де діток свої ховають. Вирок для них лише один
Минулого року мене за таке порівняння (з Geheime Staatspolizei) відправили в бан
пишете, що був в полні? може фсб завербували для зриву мобілізації?
НІКОЛИ такого не було щоб в Одесі тцк на людей нападали просто так, Мага Айдаміров не дасть збрехати
там щоб максимально дискредитувати Україну
А якщо це продовжується - значить це бандитське кодло головний "сирний" командувач очолює.
Чи у вас там постановка на облік автоматично звільняє від мобілізації?
Якщо перевірити тих чоловіків, більшість буде з липовими відстрочками.
у нас зараз офіційно заброньованих більше мільйона. в армії більше мільйона. а взагалі чоловіків мобілізаційного віку скільки у нас? вірно, близько 11 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років. і з них вже близько 2 млн обілечених.
ТЦКшники чавлять людей тачками.
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
ТЦКшники - вбивці! Знов вбили людину!
Закатували до смерті. Як завжди придатного до тилових частин.
ТЦКшники лупцюють людину і забирають мопед:
Не можна зашмагати батогом всю країну, людей треба мотивувати справедливістю, якої тут нема від слова зовсім. Ухилянти це бики з тилових частин, мільйон офіцерів, сотні тисяч силовиків, менти, охоронці приватні і муніципальні, 200 тис. молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, кварталівці, дізеля, чинуши з дітьми, золкіни з петровими і сам Зєля теж 4 рази ухилянт..., а не хворі обмежено придатні, яких хапають, тягають, лупцюють і відправляють на смерть нездатних воювати, он почитайте хоч, що Аліна Михайлова пише, шизіків хапають і визнають придатними, коїться повне свавілля! При тому що влада відкрито підтримує корупцію, суди перетворились на торговище хто більше дасть і на телефонне право, медичної допомоги людям немає, просто жах, що вони коять?
А що коять ці опричники агенти кремля?
ТЦКшники знов вбили людину!
Смерть у частині й зниклі докази: родина кричить про спробу "поховати" справу
В Кривому Розі теж, кажуть, таки вбили хвору людину.
ТЦКшники чавлять людей тачками.
Гнап про випадок в Одесі:
Тим часом добровольця, який сам пішов служити, на полігоні відгамселили до коми і командування каже, щ він сам бився головою об дерево!
Іншого теж відгамселили і кажуть серцева недостатність
Невідомі в формі повалили містянина на землю, лупцювали, та навіть ставали на нього.
Вже відкрито говорять, що ТЦКшники завербовані росією.
