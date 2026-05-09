Неприпустимо використовувати балаклави під час мобілізаційних заходів, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Про це йдеться у його заяві в телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

Використання балаклав неприпустиме

"Я постійно наголошую, що використання балаклав під час мобілізаційних заходів є неприпустимим. Люди мають право розуміти, хто саме до них підходить, хто їх зупиняє, затримує чи застосовує силу. Коли обличчя приховані — неможливо ідентифікувати осіб, які потенційно можуть порушувати права людини або вчиняти кримінальні правопорушення", - заявив омбудсмен.

За його словами, саме через це в його Офіс щодня надходять звернення громадян щодо дій окремих представників ТЦК та СП.

Історія у Дніпрі

Один із таких випадків, за його словами, нещодавно стався у Дніпрі.

"На відео — чоловік, якого офіційна версія пропонує вважати таким, що "сам впав та вдарився головою". Наразі він перебуває у вкрай важкому стані, до того — був у комі. До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані", - розповів уповноважений з прав людини.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 128 КК України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Крім того, Лубінець звернувся до прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво, з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити, чи дотримувалися представники ТЦК та СП вимог законодавства під час здійснення заходів оповіщення.

"Ця історія — не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають", - наголосив омбудсмен.

