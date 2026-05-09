Неприпустимо використовувати балаклави під час мобілізаційних заходів, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про неприпустимість використання балаклав представниками ТЦК під час мобілізаційних заходів.

"Я постійно наголошую, що використання балаклав під час мобілізаційних заходів є неприпустимим. Люди мають право розуміти, хто саме до них підходить, хто їх зупиняє, затримує чи застосовує силу. Коли обличчя приховані — неможливо ідентифікувати осіб, які потенційно можуть порушувати права людини або вчиняти кримінальні правопорушення", - заявив омбудсмен.

За його словами, саме через це в його Офіс щодня надходять звернення громадян щодо дій окремих представників ТЦК та СП.

Історія у Дніпрі

Один із таких випадків, за його словами, нещодавно стався у Дніпрі.

"На відео — чоловік, якого офіційна версія пропонує вважати таким, що "сам впав та вдарився головою". Наразі він перебуває у вкрай важкому стані, до того — був у комі. До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані", - розповів уповноважений з прав людини.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 128 КК України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Крім того, Лубінець звернувся до прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво, з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити, чи дотримувалися представники ТЦК та СП вимог законодавства під час здійснення заходів оповіщення.

"Ця історія — не про один випадок. Вона про те, як подібні дії сприймаються людьми, коли немає прозорості та зрозумілої ідентифікації. Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають", - наголосив омбудсмен.

Пан **********,поясни,хто такі ТЦК .Чому в них нема посвідчень.Це по суті бандюки,балаклава тому підтвердження
А коли обличчя приховані, то це можуть бути і бандити, викрадуть людину, а потім будуть вимагати викуп або покалічать
Лубінець як хлопчик з конопельки раз в два тижні вигулькнув сказав як відрізав і знову заховався, толку з твоїх слів як з козла молока.
Яке ж воно хворе!..
Бутусов каже що тисячі !!! іноземців хочуть підписати контракт з ЗСУ.

але... у "пана верховного отамана Велично-Потужного Таврічєского просравшого" в касі немає грошей.
всі на зімню вовину тисячу пішли.

так що, ЗЄльоні ухилянти, готуйтесь, до вас вже йдуть !

.
як гарно бути хорошеньким лубинцем на шиї мобілізаційних пахарів ТЦКшників

може він замістить собою Державний апарат по мобілізації ?

.
Це вони так пахали??? Більше виглядає на зрив заходів мобілізації і роботу на рашу

"До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані"
В як вона ідентифікувала саме ТЦК???? По "балаклавах"?
І що? А міг би просто оформити документи у воєнкоматію а довелося нападати на війсткових і отримати відсіч..
ЗЄлупинець у нас пахар... язиком.

ні за що не відповідає, тільки....
" мішки ворочає"

.
Лубінець - звичайний популіст, балабол як і всі зелені потвори. Ця своло..а не займається захистом військових. Це невигідно. А от попіаритися на захисті ухилянтів- о це всі будуть слухати з задоволенням.
Усіма процесами щодо мобілізації в ЗСУ безпосередньо керує верховний головнокомандувач ЗСУ-презедент України так що усі "побажання до надсилайте на його адресу"
Крайніх нема,ніхто нічого не знає
Росіянам не вигідно " щось знати".
А він мовчить як в рот води набрав, чого мовчить ішак?
"Командовать парадом буду я !"
ЗЄлєнській

як легко підписувати накази про проведення парада в москві і
як "морозливо" проводити мобілізацію в Україні.

отакий Потужно-Величний

.
Ну так гарно цим прикриватися, хто завгодно надів однострой балаклаву і все! Тцк
Так он же купіл і воєнторгє?)
Они и от представителей без масок тикать будут потому что сцыкуны
Каких представителей,и почему эти представители не на фронте?
ага, не хочуть воювати за масовий імпорт індусів для оксанок

от скотиняки!
Це вже форменні садисти і бандити в балаклавах, ну побили вони і він вже точно ніколи (примусово чи ні без різниці) не піде в зсу, відбивають бажання.
Дай бог, чтобы просто ходил.
Неприпустимо використовувати фізичну силу і балаклави під час мобілізаційних заходів, - так мабуть би мало бути???
єдиний розумний варіант мобілізації на сьогодні запропонував лише Генерал Залужний.

всі ЗЄльоні державники морозяться

Україні потрібен Гетьман!

.
Це все іпсо.Ось і цілий міністр кличе всіх додому.
"Ми хочемо, щоб українці поверталися додому"
Цей обумсмен нічого не вирішує, зовсім, а кримінальні злочини це відставка ген прокурора та голови мвс, вони мають присікати злочини, а вони не виконують свої обов'язки, дожились що сбу цим займається.. Це якщо без політики, а політично це президент і його команда це все створили.
Неприпустимо-то не припустимо.
Як і безкінечне тримання в сізо,через щодвомісячне продовження.
Та,вони клали на то,поки немає кримінальної відповідальності.
Гарна монтіровка допоможе не тілько розбортіровать колесо ай балаклаву!
відморозків наймають для цих заходів в ТЦК .. ті які в мінтів працюють тітушками.. нікуди вони не ділися..бо аваківські мінти не стали поліцією., так як не було витурено в шию керівників мінтівок..
побудована ще з 1991 ,,,система ,,, лише змінювала назви на фасадах та прізвища у ,,головних,, кабінетах а скллад,сутніть,методи,цілі все залишаєється незмінним......де судді що кидали в 2013-14 людей за грати???не шукайте,максимум змінили кабінети....
Я тільки вивчаю мову. Скажіть, будь ласка, мінти, це російською буде "менты'
Ні, це м'ятні цукерки.
Дякую
За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 128 КК України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Он як, необережне. А не навмисне, скоєне за попередньою змовою групою осіб, з перевищенням службових повноважень.
за матюк та штовханину громадянам злісну непокору шиють та ********* до супротиву,,а тут стадо гамадрилів лише необережнно відправили у лікарню,добре що не вбили....
Балаклави це явна ознака страху,адже працівники тцк чудово розуміють що відповідальність за викрадення людей колись настане.
Балаклави неприпустимо. А людей викрадати і вбивати припустимо?
Якийсь Лубінець "слизький" ,- слимак? Тільки зараз бачить злочинну діяльність ТЦК ?
Нмає чого піаритись на публіку-згідно посади може на прийом до вови хоч кожен місяць записуватись.
А заодно і попроситись в МО відповідальним за мобілізацію ,навчить ,покаже як комплектувати збройні сили...
Балаклави неприпустимо а людей бити , затягувати в бус, тримати по 50 діб у центрах соціальної катівні припустимо?!?
Головне без балаклав.
То видайте летальну зброю та право застосування проти ухилянтів та іх "захисників". Котики з ТЦК мають право себе захищати проти агресивних ухилесів.
На них ніхто не напада.У людей зброя теж є,як ті котики швидко бігати будуть .
В Дрездені чи в Мюнхені?
Скільки вам платять за ці висери?
Бесплатно работает, по зову души. Как известно, самые ярые патриоты живут за границей.
Лубінець ще б розповів що треба бодікамери вмикати
Жетон, шолом, бронік з номером?
В трусах ходить..то злочинець а в балаклаві ходять тіки бандюки..які йдуть на злочин!
Та ви що? А чого ж тоді використовують? І де бодікамери, де бейджики з фаміліями тцкшників? Чому тут нічого не працює?
Ще й домашню адресу на бейджику треба вказувати.
В ТЦК та СП про це знають, але мали вони всіх на увазі.
Хіба в нас є покарання за порушення законів наділених владою?
Що вони коять? Це диверсанти під керівництвом диверсантів! Плюс кіднепінг, рекет, грабежі і бандитизм!
Знущання з хворих і непридлатних. Це все замість того, щоб мобілізувати тих. хто давав присягу, закінчував кафедри, військові заклади, служив, має право на зброю, саму зброю і т.д. Це мільйони і мільйони!
Чувство власти и безнаказанности помогают моральным выродкам реализовать свои комплексы.
Владі.
у нас нема офіціально війни а положення,як і загальної мобілізації-воювати повинніті хто все життя сплачує ,,послуги,, тих хто повинен був захищати .....все чесно
ТЦК б"ють чоловіків ногами та тягнуть по землі в буси, при цьому мусора стоять спостерігають за цим і непідпускають жінок щоб не втручались в "оповіщення". в фейсбук десятки відеодоказів....
Покажи документи і тебе ніхто не буде нікуди тягнути---коли все в порядку Гнида ти ,якщо українка,а як кацап--то ворог.
Ножкою ще топнути треба.
Не тільки мона ай нуна!
Не тільки припустимо, а й потрібно в такій країні, де ухилянти герої, а військових зневажають.
Тобто ти топиш за порушення законодавства?
Те что в балаклавах это даже не тцк, скорее ребята на аутсорсе. При яныке их титушней называли, сейчас наши котики, ветераны и герои.
Їб@шьте під@рів в балаклавах, якщо не хочете бути вбитими або пограбованими, маєте повне право стаття 36 КК України , стаття 27 Конституції України.про самозахист.
Недопустимо иметь бронь здоровому мужику во время войны,хватит балаболить,снимай с себя эту бронь и иди воюй.
Лубинь базіка і пустомеля Крім піарських заяв нічого не зробив ІДИ НА ФРОНТ
В Лубінця крім піз...жу нічого дієвого немає.
