Недопустимо использовать балаклавы во время мобилизационных мероприятий, - Лубинец. ВИДЕО
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости использования балаклав представителями ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
Об этом говорится в его заявлении в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Использование балаклав недопустимо
"Я постоянно подчеркиваю, что использование балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо. Люди имеют право понимать, кто именно к ним подходит, кто их останавливает, задерживает или применяет силу. Когда лица скрыты — невозможно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушать права человека или совершать уголовные правонарушения", — заявил омбудсмен.
По его словам, именно из-за этого в его Офис ежедневно поступают обращения граждан относительно действий отдельных представителей ТЦК и СП.
История в Днепре
Один из таких случаев, по его словам, недавно произошел в Днепре.
"На видео — мужчина, которого официальная версия предлагает считать "самостоятельно упавшим и ударившимся головой". Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, до этого — был в коме. Ко мне обратилась жительница Днепра, поскольку ее муж получил травмы вследствие действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК и СП. Вследствие этих событий мужчина получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии", — рассказал уполномоченный по правам человека.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 128 УК Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений.
Кроме того, Лубинец обратился в прокуратуру, осуществляющую процессуальное руководство, с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить, соблюдали ли представители ТЦК и СП требования законодательства при проведении мероприятий оповещения.
"Эта история — не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него бегут", — подчеркнул омбудсмен.
але... у "пана верховного отамана Велично-Потужного Таврічєского просравшого" в касі немає грошей.
всі на зімню вовину тисячу пішли.
так що, ЗЄльоні ухилянти, готуйтесь, до вас вже йдуть !
.
може він замістить собою Державний апарат по мобілізації ?
.
"До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані"
ні за що не відповідає, тільки....
" мішки ворочає"
.
ЗЄлєнській
як легко підписувати накази про проведення парада в москві і
як "морозливо" проводити мобілізацію в Україні.
отакий Потужно-Величний
.
от скотиняки!
всі ЗЄльоні державники морозяться
Україні потрібен Гетьман!
.
"Ми хочемо, щоб українці поверталися додому"
Як і безкінечне тримання в сізо,через щодвомісячне продовження.
Та,вони клали на то,поки немає кримінальної відповідальності.
Он як, необережне. А не навмисне, скоєне за попередньою змовою групою осіб, з перевищенням службових повноважень.
Нмає чого піаритись на публіку-згідно посади може на прийом до вови хоч кожен місяць записуватись.
А заодно і попроситись в МО відповідальним за мобілізацію ,навчить ,покаже як комплектувати збройні сили...
Хіба в нас є покарання за порушення законів наділених владою?