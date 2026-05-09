Недопустимо использовать балаклавы во время мобилизационных мероприятий, - Лубинец. ВИДЕО

военные ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости использования балаклав представителями ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Использование балаклав недопустимо

"Я постоянно подчеркиваю, что использование балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо. Люди имеют право понимать, кто именно к ним подходит, кто их останавливает, задерживает или применяет силу. Когда лица скрыты — невозможно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушать права человека или совершать уголовные правонарушения", — заявил омбудсмен.

По его словам, именно из-за этого в его Офис ежедневно поступают обращения граждан относительно действий отдельных представителей ТЦК и СП.

История в Днепре

Один из таких случаев, по его словам, недавно произошел в Днепре.

"На видео — мужчина, которого официальная версия предлагает считать "самостоятельно упавшим и ударившимся головой". Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, до этого — был в коме. Ко мне обратилась жительница Днепра, поскольку ее муж получил травмы вследствие действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК и СП. Вследствие этих событий мужчина получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии", — рассказал уполномоченный по правам человека.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 128 УК Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений.

Кроме того, Лубинец обратился в прокуратуру, осуществляющую процессуальное руководство, с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить, соблюдали ли представители ТЦК и СП требования законодательства при проведении мероприятий оповещения.

"Эта история — не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него бегут", — подчеркнул омбудсмен.

Яке ж воно хворе!..
Бутусов каже що тисячі !!! іноземців хочуть підписати контракт з ЗСУ.

але... у "пана верховного отамана Велично-Потужного Таврічєского просравшого" в касі немає грошей.
всі на зімню вовину тисячу пішли.

так що, ЗЄльоні ухилянти, готуйтесь, до вас вже йдуть !

.
09.05.2026 20:02 Ответить
Лубінець як хлопчик з конопельки раз в два тижні вигулькнув сказав як відрізав і знову заховався, толку з твоїх слів як з козла молока.
як гарно бути хорошеньким лубинцем на шиї мобілізаційних пахарів ТЦКшників

може він замістить собою Державний апарат по мобілізації ?

.
09.05.2026 19:44 Ответить
Це вони так пахали??? Більше виглядає на зрив заходів мобілізації і роботу на рашу

"До мене звернулася мешканка Дніпра, оскільки її чоловік зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані"
09.05.2026 20:00 Ответить
В як вона ідентифікувала саме ТЦК???? По "балаклавах"?
09.05.2026 20:14 Ответить
І що? А міг би просто оформити документи у воєнкоматію а довелося нападати на війсткових і отримати відсіч..
09.05.2026 22:08 Ответить
ЗЄлупинець у нас пахар... язиком.

ні за що не відповідає, тільки....
" мішки ворочає"

.
09.05.2026 20:05 Ответить
Лубінець - звичайний популіст, балабол як і всі зелені потвори. Ця своло..а не займається захистом військових. Це невигідно. А от попіаритися на захисті ухилянтів- о це всі будуть слухати з задоволенням.
09.05.2026 22:12 Ответить
Пан **********,поясни,хто такі ТЦК .Чому в них нема посвідчень.Це по суті бандюки,балаклава тому підтвердження
09.05.2026 19:45 Ответить
Усіма процесами щодо мобілізації в ЗСУ безпосередньо керує верховний головнокомандувач ЗСУ-презедент України так що усі "побажання до надсилайте на його адресу"
09.05.2026 19:49 Ответить
Крайніх нема,ніхто нічого не знає
09.05.2026 19:52 Ответить
Росіянам не вигідно " щось знати".
09.05.2026 22:13 Ответить
А він мовчить як в рот води набрав, чого мовчить ішак?
09.05.2026 20:07 Ответить
"Командовать парадом буду я !"
ЗЄлєнській

як легко підписувати накази про проведення парада в москві і
як "морозливо" проводити мобілізацію в Україні.

отакий Потужно-Величний

.
09.05.2026 19:55 Ответить
А коли обличчя приховані, то це можуть бути і бандити, викрадуть людину, а потім будуть вимагати викуп або покалічать
09.05.2026 19:45 Ответить
Ну так гарно цим прикриватися, хто завгодно надів однострой балаклаву і все! Тцк
09.05.2026 19:48 Ответить
Так он же купіл і воєнторгє?)
09.05.2026 21:06 Ответить
Они и от представителей без масок тикать будут потому что сцыкуны
09.05.2026 19:45 Ответить
Каких представителей,и почему эти представители не на фронте?
09.05.2026 19:48 Ответить
ага, не хочуть воювати за масовий імпорт індусів для оксанок

от скотиняки!
09.05.2026 19:51 Ответить
Це вже форменні садисти і бандити в балаклавах, ну побили вони і він вже точно ніколи (примусово чи ні без різниці) не піде в зсу, відбивають бажання.
09.05.2026 19:45 Ответить
Дай бог, чтобы просто ходил.
09.05.2026 20:55 Ответить
Неприпустимо використовувати фізичну силу і балаклави під час мобілізаційних заходів, - так мабуть би мало бути???
09.05.2026 19:46 Ответить
єдиний розумний варіант мобілізації на сьогодні запропонував лише Генерал Залужний.

всі ЗЄльоні державники морозяться

Україні потрібен Гетьман!

.
09.05.2026 19:49 Ответить
Це все іпсо.Ось і цілий міністр кличе всіх додому.
"Ми хочемо, щоб українці поверталися додому"
09.05.2026 19:50 Ответить
Цей обумсмен нічого не вирішує, зовсім, а кримінальні злочини це відставка ген прокурора та голови мвс, вони мають присікати злочини, а вони не виконують свої обов'язки, дожились що сбу цим займається.. Це якщо без політики, а політично це президент і його команда це все створили.
09.05.2026 19:55 Ответить
Неприпустимо-то не припустимо.
Як і безкінечне тримання в сізо,через щодвомісячне продовження.
Та,вони клали на то,поки немає кримінальної відповідальності.
09.05.2026 19:57 Ответить
Гарна монтіровка допоможе не тілько розбортіровать колесо ай балаклаву!
09.05.2026 20:02 Ответить
відморозків наймають для цих заходів в ТЦК .. ті які в мінтів працюють тітушками.. нікуди вони не ділися..бо аваківські мінти не стали поліцією., так як не було витурено в шию керівників мінтівок..
09.05.2026 20:02 Ответить
побудована ще з 1991 ,,,система ,,, лише змінювала назви на фасадах та прізвища у ,,головних,, кабінетах а скллад,сутніть,методи,цілі все залишаєється незмінним......де судді що кидали в 2013-14 людей за грати???не шукайте,максимум змінили кабінети....
09.05.2026 20:26 Ответить
Я тільки вивчаю мову. Скажіть, будь ласка, мінти, це російською буде "менты'
09.05.2026 20:58 Ответить
Ні, це м'ятні цукерки.
09.05.2026 21:45 Ответить
Дякую
10.05.2026 00:13 Ответить
За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 128 КК України - необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Он як, необережне. А не навмисне, скоєне за попередньою змовою групою осіб, з перевищенням службових повноважень.
09.05.2026 20:04 Ответить
за матюк та штовханину громадянам злісну непокору шиють та ********* до супротиву,,а тут стадо гамадрилів лише необережнно відправили у лікарню,добре що не вбили....
09.05.2026 20:30 Ответить
Балаклави це явна ознака страху,адже працівники тцк чудово розуміють що відповідальність за викрадення людей колись настане.
09.05.2026 20:05 Ответить
Балаклави неприпустимо. А людей викрадати і вбивати припустимо?
09.05.2026 20:05 Ответить
Якийсь Лубінець "слизький" ,- слимак? Тільки зараз бачить злочинну діяльність ТЦК ?
Нмає чого піаритись на публіку-згідно посади може на прийом до вови хоч кожен місяць записуватись.
А заодно і попроситись в МО відповідальним за мобілізацію ,навчить ,покаже як комплектувати збройні сили...
09.05.2026 20:08 Ответить
Балаклави неприпустимо а людей бити , затягувати в бус, тримати по 50 діб у центрах соціальної катівні припустимо?!?
09.05.2026 20:10 Ответить
Головне без балаклав.
09.05.2026 20:12 Ответить
То видайте летальну зброю та право застосування проти ухилянтів та іх "захисників". Котики з ТЦК мають право себе захищати проти агресивних ухилесів.
09.05.2026 20:11 Ответить
На них ніхто не напада.У людей зброя теж є,як ті котики швидко бігати будуть .
09.05.2026 20:13 Ответить
В Дрездені чи в Мюнхені?
09.05.2026 20:13 Ответить
Скільки вам платять за ці висери?
09.05.2026 20:16 Ответить
Бесплатно работает, по зову души. Как известно, самые ярые патриоты живут за границей.
09.05.2026 21:11 Ответить
Лубінець ще б розповів що треба бодікамери вмикати
09.05.2026 20:12 Ответить
Жетон, шолом, бронік з номером?
09.05.2026 20:17 Ответить
В трусах ходить..то злочинець а в балаклаві ходять тіки бандюки..які йдуть на злочин!
09.05.2026 20:17 Ответить
Та ви що? А чого ж тоді використовують? І де бодікамери, де бейджики з фаміліями тцкшників? Чому тут нічого не працює?
09.05.2026 20:21 Ответить
Ще й домашню адресу на бейджику треба вказувати.
09.05.2026 21:48 Ответить
В ТЦК та СП про це знають, але мали вони всіх на увазі.
Хіба в нас є покарання за порушення законів наділених владою?
09.05.2026 20:21 Ответить
Що вони коять? Це диверсанти під керівництвом диверсантів! Плюс кіднепінг, рекет, грабежі і бандитизм!
09.05.2026 20:30 Ответить
Знущання з хворих і непридлатних. Це все замість того, щоб мобілізувати тих. хто давав присягу, закінчував кафедри, військові заклади, служив, має право на зброю, саму зброю і т.д. Це мільйони і мільйони!
09.05.2026 20:32 Ответить
Чувство власти и безнаказанности помогают моральным выродкам реализовать свои комплексы.
09.05.2026 21:02 Ответить
у нас нема офіціально війни а положення,як і загальної мобілізації-воювати повинніті хто все життя сплачує ,,послуги,, тих хто повинен був захищати .....все чесно
09.05.2026 22:32 Ответить
ТЦК б"ють чоловіків ногами та тягнуть по землі в буси, при цьому мусора стоять спостерігають за цим і непідпускають жінок щоб не втручались в "оповіщення". в фейсбук десятки відеодоказів....
09.05.2026 20:57 Ответить
Ножкою ще топнути треба.
09.05.2026 21:18 Ответить
крч я так поняв підарів в балаклавах можна гасити всіми доступними засобами?
09.05.2026 22:09 Ответить
Не тільки мона ай нуна!
09.05.2026 22:42 Ответить
Не тільки припустимо, а й потрібно в такій країні, де ухилянти герої, а військових зневажають.
09.05.2026 22:12 Ответить
Тобто ти топиш за порушення законодавства?
09.05.2026 22:53 Ответить
Те что в балаклавах это даже не тцк, скорее ребята на аутсорсе. При яныке их титушней называли, сейчас наши котики, ветераны и герои.
09.05.2026 22:48 Ответить
Їб@шьте під@рів в балаклавах, якщо не хочете бути вбитими або пограбованими, маєте повне право стаття 36 КК України , стаття 27 Конституції України.про самозахист.
09.05.2026 23:20 Ответить
 
 