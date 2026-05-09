Недопустимо использовать балаклавы во время мобилизационных мероприятий, - Лубинец. ВИДЕО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости использования балаклав представителями ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Об этом говорится в его заявлении в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Использование балаклав недопустимо

"Я постоянно подчеркиваю, что использование балаклав во время мобилизационных мероприятий недопустимо. Люди имеют право понимать, кто именно к ним подходит, кто их останавливает, задерживает или применяет силу. Когда лица скрыты — невозможно идентифицировать лиц, которые потенциально могут нарушать права человека или совершать уголовные правонарушения", — заявил омбудсмен.

По его словам, именно из-за этого в его Офис ежедневно поступают обращения граждан относительно действий отдельных представителей ТЦК и СП.

История в Днепре

Один из таких случаев, по его словам, недавно произошел в Днепре.

"На видео — мужчина, которого официальная версия предлагает считать "самостоятельно упавшим и ударившимся головой". Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии, до этого — был в коме. Ко мне обратилась жительница Днепра, поскольку ее муж получил травмы вследствие действий группы лиц в балаклавах и форменной одежде, которых она идентифицирует как представителей ТЦК и СП. Вследствие этих событий мужчина получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии", — рассказал уполномоченный по правам человека.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 128 УК Украины — неосторожное причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений.

Кроме того, Лубинец обратился в прокуратуру, осуществляющую процессуальное руководство, с требованием обеспечить полное и беспристрастное расследование и проверить, соблюдали ли представители ТЦК и СП требования законодательства при проведении мероприятий оповещения.

"Эта история — не об одном случае. Она о том, как подобные действия воспринимаются людьми, когда нет прозрачности и понятной идентификации. Государство, действующее в масках, не должно удивляться, что граждане от него бегут", — подчеркнул омбудсмен.

