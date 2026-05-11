Нападение на сотрудников ТЦК в Одесской области: состояние раненых остается тяжелым

В результате инцидента в селе Байбузовка двое сотрудников ТЦК получили ранения. Состояние одного из них стабилизировалось после операции, другой находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

"В настоящее время обоим пострадавшим оказан полный комплекс необходимой медицинской помощи. Врачи провели оперативные хирургические вмешательства. По состоянию на сейчас: состояние одного из военнослужащих удалось стабилизировать; другой находится в стабильно тяжелом состоянии под постоянным наблюдением специалистов", – рассказал Волошин.

По его словам, медицинский персонал делает все возможное для их выздоровления. При этом он отметил, что более подробная информация о ходе лечения является конфиденциальной.

Что известно?

10 мая в селе Байбузовка Савранской громады Подольского района совместная группа оповещения вместе с полицейскими остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Было установлено, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После проверки мужчину сопроводили в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов. В этот момент он достал холодное оружие и напал на военнослужащих.

В результате нападения двое военных получили многочисленные ножевые ранения.

Топ комментарии
Конституцію України визнаєш?Чи ти по квіточкам ?
11.05.2026 14:06 Ответить
Ніяких ТЦК не існує, юридично це воєнкомати. Не існує "представників ТЦК", є військовослужбовці, яким дали незаконний наказ викрадати людей від імені неіснуючого "ТЦК". Це все схема, щоб після війни не було юридичної відповідальності для чиновників та влади за те, що відправляли людей на війну. Хто відправляв? ТЦК? Так його юридично не існує, ідіть шукайте, хто вас туди відправив.
11.05.2026 14:16 Ответить
Записи з бодікамер будуть?
11.05.2026 14:19 Ответить
Так. Тому наступного разу таких як ти вони баранитимуть при найменшому ;ме:.
11.05.2026 14:12 Ответить
Мамину квіточку просто в СІЗО обісцяти. Можна взагалі якогось зголоднілого зека підселити, щоб на зону прийшов вже опущеним.
11.05.2026 14:05 Ответить
Стаття 17: Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України покладається на Збройні Сили України.
Стаття 65: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
11.05.2026 14:11 Ответить
А ти не громадянин, квіточко. Війна. Тому ти військовозобов'язаний.
11.05.2026 14:17 Ответить
Коханцю своєму про свої права розповідатимеш, як присовуватиме.
11.05.2026 14:21 Ответить
Фіг там. Я разів у 1000 активніша людина за ухилесів. Працюю на півтори ставки, риболовля, соціальна активність- та ж Спілка Ветеранів... А гнобити ухилесів, сєпарів та ждунів- то так, для душі.
11.05.2026 15:37 Ответить
Я там був, квітонько.
11.05.2026 15:40 Ответить
Ну звичайно. Ти по бджілкам. В сенсі, любиш коли тебе запилюють.
11.05.2026 15:43 Ответить
У тебе є право вибрати собі підрозділ і піти самому через центр рекрутингу.
11.05.2026 14:20 Ответить
Ну і на які такі хвороби ти страждаєш на свою авторитетну думку?
11.05.2026 14:38 Ответить
О, свіжодеактивований прокацапськи агітатор знову виліз, і в якій темі?- Звісно ж про мобілізацію.
11.05.2026 14:22 Ответить
Якраз людей тягнути в ЗСУ і не треба- самі пішли, ще в перші дні. Ну, а щодо ботів....
11.05.2026 15:50 Ответить
Ну так у вас менталітет такий самий як і у тих, з ким ми воюємо. Мрія жити "па панятіям". Тому з вами ніхто спілкуватися не хоче
11.05.2026 17:28 Ответить
З ким ти воюєш, сонечко?
11.05.2026 17:45 Ответить
Не "ти", а "Ви". Так звертаються до незнайомої людини. Взагалі не ваша справа особисте життя інших людей. Навіть Роман Світан сказав: "Воеєнкоматчики - це тітушня". Його я поважаю, вас - ні. бо ви ніхто взагал

Або коли военкоматчики затягли в буса учасника бойовихдій і почали гамселит - ви ж не питаєте, з ким вони воюють? Ні, бо вас це все влаштовує. А нормальну людину - ні
11.05.2026 21:08 Ответить
Я одного не розумію, чувак який порізав працівників ТЦК ж свідомо йшов на злочин, щоб не служити, чому він добровільно в ТЦК не пішов у відказ служити і не отримав за це заслужені три роки відсидки, а тепер буде змушений як мінімум відсидіти п'ять.
Цензор щоб не було таких випадків опишіть заштореним людям куди вони мають звертатись, писати заяву про відмову служити і отримати за це свої заслужені три роки тюрми, можливо багато з них вибере просто сісти у тюрму, а не вбивати працівників ТЦК.
11.05.2026 14:10 Ответить
А чому всі військові в СЗЧ для влади і журналістів однакові? Є ті що 3-4 роки воювали і пішли в СЗЧ, а є ті, що на етапі БЗВП пішли в СЗЧ.
11.05.2026 14:10 Ответить
Бо ані тих ані інших нема куди саджати, тюрем щоб посадити 300-500 тис. людей фізично нема. В нас по містах ходить купа людей, які пішли в СЗЧ по другому колу, вони нелегально працюють їх не забирають ТЦК, при перевірці документів просто ігнорують... влада розуміє, що толку на війні з них не буде, а куди садити таку кількість людей, утримувати, годувати нема де і як...
11.05.2026 14:16 Ответить
Дивуюсь,як цей лохотрон досі існує на чолі з ішаком.Люди геть подуріли
11.05.2026 14:40 Ответить
