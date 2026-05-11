Нападение на сотрудников ТЦК в Одесской области: состояние раненых остается тяжелым

В результате инцидента в селе Байбузовка двое сотрудников ТЦК получили ранения. Состояние одного из них стабилизировалось после операции, другой находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

"В настоящее время обоим пострадавшим оказан полный комплекс необходимой медицинской помощи. Врачи провели оперативные хирургические вмешательства. По состоянию на сейчас: состояние одного из военнослужащих удалось стабилизировать; другой находится в стабильно тяжелом состоянии под постоянным наблюдением специалистов", – рассказал Волошин.

По его словам, медицинский персонал делает все возможное для их выздоровления. При этом он отметил, что более подробная информация о ходе лечения является конфиденциальной.

Что известно?

10 мая в селе Байбузовка Савранской громады Подольского района совместная группа оповещения вместе с полицейскими остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Было установлено, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

После проверки мужчину сопроводили в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов. В этот момент он достал холодное оружие и напал на военнослужащих.

В результате нападения двое военных получили многочисленные ножевые ранения.

