Напад на співробітників ТЦК на Одещині: стан поранених залишається важким
Унаслідок інциденту в селі Байбузівка двоє співробітників ТЦК дістали поранення. Один із них стабілізований після операції, інший перебуває у стабільно важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Наразі обом постраждалим надано повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі провели оперативні хірургічні втручання. Станом на зараз: стан одного з військовослужбовців вдалося стабілізувати; інший перебуває у стабільно важкому стані під постійним наглядом фахівців", – розповів Волошин.
За його словами, медичний персонал робить усе можливе для їхнього одужання. При цьому він зазначив, що більш детальна інформація щодо перебігу лікування є конфіденційною.
Що відомо?
10 травня в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району спільна група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.
Після перевірки чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів. У цей момент він дістав холодну зброю та напав на військовослужбовців.
Унаслідок нападу двоє військових дістали численні ножові поранення.
Стаття 65: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Або коли военкоматчики затягли в буса учасника бойовихдій і почали гамселит - ви ж не питаєте, з ким вони воюють? Ні, бо вас це все влаштовує. А нормальну людину - ні
Цензор щоб не було таких випадків опишіть заштореним людям куди вони мають звертатись, писати заяву про відмову служити і отримати за це свої заслужені три роки тюрми, можливо багато з них вибере просто сісти у тюрму, а не вбивати працівників ТЦК.