Напад на співробітників ТЦК на Одещині: стан поранених залишається важким

Унаслідок інциденту в селі Байбузівка двоє співробітників ТЦК дістали поранення. Один із них стабілізований після операції, інший перебуває у стабільно важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна  розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Наразі обом постраждалим надано повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі провели оперативні хірургічні втручання. Станом на зараз: стан одного з військовослужбовців вдалося стабілізувати; інший перебуває у стабільно важкому стані під постійним наглядом фахівців", – розповів Волошин.

За його словами, медичний персонал робить усе можливе для їхнього одужання. При цьому він зазначив, що більш детальна інформація щодо перебігу лікування є конфіденційною.

Що відомо?

10 травня в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району спільна група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Після перевірки чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів. У цей момент він дістав холодну зброю та напав на військовослужбовців.

Унаслідок нападу двоє військових дістали численні ножові поранення.

Топ коментарі
Конституцію України визнаєш?Чи ти по квіточкам ?
11.05.2026 14:06 Відповісти
Ніяких ТЦК не існує, юридично це воєнкомати. Не існує "представників ТЦК", є військовослужбовці, яким дали незаконний наказ викрадати людей від імені неіснуючого "ТЦК". Це все схема, щоб після війни не було юридичної відповідальності для чиновників та влади за те, що відправляли людей на війну. Хто відправляв? ТЦК? Так його юридично не існує, ідіть шукайте, хто вас туди відправив.
11.05.2026 14:16 Відповісти
Записи з бодікамер будуть?
11.05.2026 14:19 Відповісти
Так. Тому наступного разу таких як ти вони баранитимуть при найменшому ;ме:.
11.05.2026 14:12 Відповісти
Мамину квіточку просто в СІЗО обісцяти. Можна взагалі якогось зголоднілого зека підселити, щоб на зону прийшов вже опущеним.
11.05.2026 14:05 Відповісти
11.05.2026 14:06 Відповісти
Стаття 17: Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України покладається на Збройні Сили України.
Стаття 65: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
11.05.2026 14:11 Відповісти
А ти не громадянин, квіточко. Війна. Тому ти військовозобов'язаний.
11.05.2026 14:17 Відповісти
Коханцю своєму про свої права розповідатимеш, як присовуватиме.
11.05.2026 14:21 Відповісти
Фіг там. Я разів у 1000 активніша людина за ухилесів. Працюю на півтори ставки, риболовля, соціальна активність- та ж Спілка Ветеранів... А гнобити ухилесів, сєпарів та ждунів- то так, для душі.
11.05.2026 15:37 Відповісти
Я там був, квітонько.
11.05.2026 15:40 Відповісти
Ну звичайно. Ти по бджілкам. В сенсі, любиш коли тебе запилюють.
11.05.2026 15:43 Відповісти
У тебе є право вибрати собі підрозділ і піти самому через центр рекрутингу.
11.05.2026 14:20 Відповісти
Ну і на які такі хвороби ти страждаєш на свою авторитетну думку?
11.05.2026 14:38 Відповісти
О, свіжодеактивований прокацапськи агітатор знову виліз, і в якій темі?- Звісно ж про мобілізацію.
11.05.2026 14:22 Відповісти
Якраз людей тягнути в ЗСУ і не треба- самі пішли, ще в перші дні. Ну, а щодо ботів....
11.05.2026 15:50 Відповісти
Ну так у вас менталітет такий самий як і у тих, з ким ми воюємо. Мрія жити "па панятіям". Тому з вами ніхто спілкуватися не хоче
11.05.2026 17:28 Відповісти
З ким ти воюєш, сонечко?
11.05.2026 17:45 Відповісти
Не "ти", а "Ви". Так звертаються до незнайомої людини. Взагалі не ваша справа особисте життя інших людей. Навіть Роман Світан сказав: "Воеєнкоматчики - це тітушня". Його я поважаю, вас - ні. бо ви ніхто взагал

Або коли военкоматчики затягли в буса учасника бойовихдій і почали гамселит - ви ж не питаєте, з ким вони воюють? Ні, бо вас це все влаштовує. А нормальну людину - ні
11.05.2026 21:08 Відповісти
Я одного не розумію, чувак який порізав працівників ТЦК ж свідомо йшов на злочин, щоб не служити, чому він добровільно в ТЦК не пішов у відказ служити і не отримав за це заслужені три роки відсидки, а тепер буде змушений як мінімум відсидіти п'ять.
Цензор щоб не було таких випадків опишіть заштореним людям куди вони мають звертатись, писати заяву про відмову служити і отримати за це свої заслужені три роки тюрми, можливо багато з них вибере просто сісти у тюрму, а не вбивати працівників ТЦК.
11.05.2026 14:10 Відповісти
А чому всі військові в СЗЧ для влади і журналістів однакові? Є ті що 3-4 роки воювали і пішли в СЗЧ, а є ті, що на етапі БЗВП пішли в СЗЧ.
11.05.2026 14:10 Відповісти
Бо ані тих ані інших нема куди саджати, тюрем щоб посадити 300-500 тис. людей фізично нема. В нас по містах ходить купа людей, які пішли в СЗЧ по другому колу, вони нелегально працюють їх не забирають ТЦК, при перевірці документів просто ігнорують... влада розуміє, що толку на війні з них не буде, а куди садити таку кількість людей, утримувати, годувати нема де і як...
11.05.2026 14:16 Відповісти
11.05.2026 14:16 Відповісти
Дивуюсь,як цей лохотрон досі існує на чолі з ішаком.Люди геть подуріли
11.05.2026 14:40 Відповісти
11.05.2026 14:19 Відповісти
11.05.2026 15:44 Відповісти
 
 