Напад на співробітників ТЦК на Одещині: стан поранених залишається важким

Унаслідок інциденту в селі Байбузівка двоє співробітників ТЦК дістали поранення. Один із них стабілізований після операції, інший перебуває у стабільно важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Наразі обом постраждалим надано повний комплекс необхідної медичної допомоги. Лікарі провели оперативні хірургічні втручання. Станом на зараз: стан одного з військовослужбовців вдалося стабілізувати; інший перебуває у стабільно важкому стані під постійним наглядом фахівців", – розповів Волошин.

За його словами, медичний персонал робить усе можливе для їхнього одужання. При цьому він зазначив, що більш детальна інформація щодо перебігу лікування є конфіденційною.

Що відомо?

10 травня в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району спільна група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Після перевірки чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів. У цей момент він дістав холодну зброю та напав на військовослужбовців.

Унаслідок нападу двоє військових дістали численні ножові поранення.

