Приставив ніж до шиї: у Львові затримано чоловіка, який взяв у заручниці 13-річну дівчинку, побачивши військових ТЦК, - Нацполіція. ФОТО

У Львові затримано зловмисника, який взяв у заручниці малолітню дівчинку, коли побачив військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

У Львові чоловік взяв у заручниці дитину

Приставив до шиї ніж

Як зазначається, подія сталась сьогодні, 9 травня, близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові. Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж.

"Спільними злагодженими діями поліцейський та військовослужбовці ТЦК затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку. На щастя, дівчина не постраждала", - розповіли в поліції.

Нападника затримано

Повідомляється, що правоохоронці встановили особу нападника – це 43-річний житель Львова. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Да нет дрыстун тот кто ребенком прикрываться стал и ножем ему угрожал.Так что не в тему твой коммент .Двойка тебе
09.05.2026 23:24
09.05.2026 23:24 Відповісти
Мой брат кстати в окопе 3 год уже как ,а это чмо вместо того чтобы его заменить с ножем на детей кидается
09.05.2026 23:38
09.05.2026 23:38 Відповісти
Позовут пойду не сомневайся вон закон должны принять чтобы тех кто на передовой с начала войны уже демобилизовали ,а их сменили .Но если вернусь жывым то с тебя мразь спрошу почему отлеживался за спинами других и с ножами на военных кидался ,а попробуешь на меня или на брата моего кинутся пристрелю и рука не дрогнет
09.05.2026 23:44
09.05.2026 23:44 Відповісти
Не розказуй тут казки, ти такий самий ухилянт як і ті про кого тут розказуєш. Несеш якусь маячню незрозумілу. Пішов записався в добровольці, попав на фронт , а потім пиши свої гнівні оповідання. А то таке відчуття, що всі повинні воювати - тільки не ти.
11.05.2026 12:07 Відповісти
не витрачай час на українські пабліки, краще поглиблюй свій окоп у Нідерландах.
11.05.2026 16:14 Відповісти
А приставив би ножа до москаля в Мілітополі?(((
09.05.2026 23:45 Відповісти
Сцыкотно. Кацап и выстрелить может как и тцк отпор дать ,а тут беззащитный ребенок за которым свою шкурку никчемную можно спрятать
09.05.2026 23:48 Відповісти
Та,ну(Він же готовий пожиттєве отримати,лиш би не на фронт(((
09.05.2026 23:50 Відповісти
Зрештою хто повірить,що якби він був на фронті,то думав би про захист України,цієї дівчинки...(((
09.05.2026 23:52 Відповісти
воно дрисливе й себе не захистить.

який там фронт

.
09.05.2026 23:59 Відповісти
з "силою волі" цього падонка не дам йому на зоні й кількох років -

спочатку задовбають в очко, а потім сам повіситься

істеричкам НЕ місце в суровому мужському колективі.....

.
10.05.2026 00:12 Відповісти
Воїн, що ти ще робиш на волі? Пора тобі в "суровий чоловічий колектив". Відведеш душу.
10.05.2026 20:48 Відповісти
Чувак може на волі майже не буває.Замашки такі присутні обмеженому контингенту.
09.05.2026 23:59 Відповісти
Ось як виглядає в житті антитцкунілінгусова шобла цензору... Каструвати таких хєроїв пєтушар і в яму на позицію
10.05.2026 00:08 Відповісти
Кстати это может оказаться тем кто ножем пырнул и убил 11 ребенка тело которого нашли в каком то райцентре львовской области точно не помню название
10.05.2026 00:15 Відповісти
Сходи до лікаря, можливо у тебе уже параноя!!!
Теке несеш ротом, а смердить, як з жопи…
10.05.2026 17:28 Відповісти
Схоже урка піде на зону!А шо там з працівником що запшикав жінку і грудну дитину?
10.05.2026 00:22 Відповісти
конченый
10.05.2026 02:54 Відповісти
вітійствуй далі,
реєстрація 04.04.2026.

.
10.05.2026 05:44 Відповісти
Оце є кульмінація ухилянтського гімна. Оце вся суть всіх заброньованих і не заброньованих ухилянтів. Вони і дітей, в далі і старих готові різати ножами аби врятувати суто лише свою шкуру. Пофіг яким способом. Якщо для цього треба вбити або підставити парочку когось іншого, то ок. А що не так? А має право по конституції. Недоторканість його, ухилянта, найвища цінність для нього. І якщо потрібно для цього комусь взагалі лєвому перерізати горло, то немає ніяких проблем. Кончене розуміння своїх прав і вседозволеність у більшості населення. Їм сказали що всі президенти, то вони вже так і роблять в реальності. І жоден оцьому зеленому гівну на виборах не сказав що права кожного закінчуються там , де починаються права інших. Тобто оце гівно завважало щоб уникнути собі утисків, треба перерізати будь кому горлянку. Під руку попалася дитина. Жах. Але для більшості це нічого не означатиме. Вони і далі будуть відбілювати гівняче гівно. З біосміттям все зрозуміло. Шкода, що ухилянт не взяв в заручники іншого ухилянта і один одного там не повбивали. Ха ха ха.
10.05.2026 06:10 Відповісти
Знаю одного ухилянта який взяв у заручники цілу країну з 40 млн населенням. І знаходяться мільйони які його досі підтримують. Так що все норм.
10.05.2026 10:41 Відповісти
Десятки мільйонів. Не те що знаходяться. А прожівают сваю лучшую жізнь. Бубочка попав в точку зробивши ставку саме на цю якість і на цю частину населення. Ха ха ха.
10.05.2026 11:00 Відповісти
Де служиш, чи пенсіонер? Може спочатку з себе потрібно почати?
10.05.2026 12:30 Відповісти
Зараз в третьому корпусі. Ти про себе пиши. Або про свій особистий досвід. Напевно крім гівна немає нічого. Тому і немає що сказати. Так? Ха ха ха.
10.05.2026 12:57 Відповісти
начни с себя!
10.05.2026 16:58 Відповісти
А шо у нас случілась? Нє нравітца кагда ктота нє спєшит вмєста тєбя ваєвать?
10.05.2026 19:27 Відповісти
Вмєста мєня нікто нє служіт. Служать вмєста тєбя. Зєльоного гавнюка. Тому тобі і немає що сказати. Шаріков. Ха ха ха.
10.05.2026 20:32 Відповісти
Так ти ***** в скелі чи в третьому корпусі? Що нарк, ломки почалися, вже забуваєш що пишеш?
10.05.2026 21:34 Відповісти
той покидьок чомусь не кинувся з ножем на тецекунів а схватив беззахисну дитину . я не знаю як оті тецекуни після затримання не повідбивали йому тельбухи і пальці не переламали щоб та тварюка і ложку в сізо не могла держати пальцями . може зеки після суду зроблять йому ще один суд бо та дівчинка могла бути донькою кого завгодно
10.05.2026 07:18 Відповісти
А не можна відбивати пальці. Це не конституційно. Одні на роботі при виконанні. А оте опудало "вільний громадянин". Почитайте статті конституції. Кожне ухилянтське гівно повивчали всі вигідні для себе. Тому носять ножі в кишенях. Бо мають право і інший брєд. Тому і накидаються в реальності пофіг на кого чи на тцк, чи на поліцію, чи на пенса, чи на дитину. Суд дасть там умовно та й на тому все. Ха ха ха.
10.05.2026 07:52 Відповісти
На фронт цю тварину!
10.05.2026 08:49 Відповісти
Здається, цей чоловік несповна розуму став ще до ворожого обстрілу 120-ми мінами. Таких до війська брати, гадаю, небезпечно. До клініки його, на обстеження.
10.05.2026 09:50 Відповісти
Нормальний,звичайний ухилянт. Оце вся суть 5 мільйонів "знедолених" ухилянтів,який переслідує "зла"ТЦК! Закритися дитиною,інвалідом,якщо треба погубити дитину ,лише щоб самому врятуватися.
10.05.2026 10:36 Відповісти
У ухилянтів також багато легенд. І також в трусиках. Ха ха ха.
10.05.2026 11:04 Відповісти
А у падалЬяків з анальним бронюванням , які легенди? Розкажеш?
10.05.2026 12:13 Відповісти
Новинарі вам все розкажуть. Все найкраще ще попереду. Ха ха ха.
10.05.2026 12:27 Відповісти
А чим ти відрізняєшся від сраних ухилянтів? Ти ж не воюєш 🤣🤣🤣🤣 ну хіба що тут в коментарях, потужна унічтажаєш ухілєсав🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡
10.05.2026 12:33 Відповісти
Звичайно що я відрізняюсь. Я в ЗСУ. Тому і пишу свої розуміння про ухилянтів і інше. А ви ухилянти патужно поунічтожаєте самі себе. Така ваша зелена кампашка. Ха ха ха.
10.05.2026 12:54 Відповісти
10.05.2026 11:40 Відповісти
Відео звичайно ж будуть? Чи знову магнето відключив всі електроприлади в радіусі кілометра?
10.05.2026 12:12 Відповісти
Навіщо гівнюками показувати відео. Відео покажуть батьку дівчинки. І той можливо відправить ухилянтське гівно в реанімацію. В в реанімації нормальний лікар припише не ті ліки на всяк випадок. Ха ха ха.
10.05.2026 20:35 Відповісти
Нарколога з'їбися нах, іди пальця пососи і пофантазуй як ти воююєш в скелі чи третьому корпусі 🤣🤣🤣🤣 І ******, з таким пафосом і пАтужнастю пздить про ухилянтів, прям джон хрєнбо.
10.05.2026 21:38 Відповісти
Чого ви тут істерію розвели в коментарях. Вже в них всі ухилянти та заброньовані (мільйони людей) це потенційні дітовбивці. Ну давайте і все тцк прирівняємо до хабарників як одеський борисов або що у кожного тцкшника на руках кров цивільного. Думаєте в цю гру не можна грати вдвох?
10.05.2026 13:02 Відповісти
Ну так майже у всіх людоловів кров на руках.
10.05.2026 15:37 Відповісти
Кров ухилянта нічого не варта . Ха ха ха.
10.05.2026 20:38 Відповісти
Кров ухилянта. А всі ухилянти, так потенційні дітовбивці. Ха ха ха.
10.05.2026 20:37 Відповісти
Твоя кров цінніша?
10.05.2026 21:40 Відповісти
Немає охочих проливати кров на війні?
10.05.2026 14:50 Відповісти
Яка ти скотина кончена.Шкода шо таку гниду як ти навіть ухилянт в заручники не візьме.Це б виглядало ідеально,як гімно з гімном.
10.05.2026 17:42 Відповісти
Мабуть дочекався поліції шоб здатися
10.05.2026 17:18 Відповісти
Все нормально.
10.05.2026 18:00 Відповісти
