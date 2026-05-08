Підпалив ісламський культурний центр у Львові: затримано 19-річного підозрюваного, - поліція

Правоохоронці затримали 19-річного юнака, якого підозрюють у підпалі Ісламського релігійно-культурного центру у Львові, що стався 28 квітня.

Подробиці

Правоохоронці затримали 19-річного жителя Хмельницької області. За даними поліції, невідомий чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю та втік.

Рідина з однієї з пляшок зайнялася, однак пожежу вдалося оперативно загасити силами одного зі служителів центру. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У результаті пожежі релігійна організація зазнала матеріальних збитків на суму близько 250 тисяч гривень.

До розслідування були залучені слідчі, оперативники карного розшуку, кримінального аналізу поліції Львівщини та співробітники СБУ. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його.

Що загрожує?

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до десяти років.

  • Раніше ми повідомляли, що у Львові невідомий чоловік намагався підпалити мечеть. Правоохоронці відкрили провадження.

До речі.зараз у Телеграмканалах і Тік-Тоці справжня буря-пишуть про захід в Україну 2-10 млн.мігрантів. Купа згенерованих ШІ відео де мігранти натовпами вже в Україні,розповіді про мігрантів в АТБ,банках,індусах-поліцейських,мігрантах що мають купи дітей з красивими українками,відео де у перекладі мігранти розказують,як вони будуть жить з українськими дітьми і дівчатами тощо... Чи не є цей напад ланкою одного ланцюга?
08.05.2026 18:27 Відповісти
Бизнес сам работать не будет. Так что навезут кого надо.
08.05.2026 18:39 Відповісти
недосвічений тєлєграмний маладагвардєєц. Ще не в курсах, що в лісах на відміну від міста камер постереження нема.
08.05.2026 18:31 Відповісти
Заробітчанин у фсб.
08.05.2026 18:32 Відповісти
це ж дитина! їй воювати не можна бо це цвіт нації і його потрібно берегти!
08.05.2026 18:38 Відповісти
Міндічгогу палити тепер сцикотно...
08.05.2026 18:42 Відповісти
Такий молодий а вже довбойоб.
08.05.2026 19:57 Відповісти
Правильно.
08.05.2026 23:57 Відповісти
 
 