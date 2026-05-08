Підпалив ісламський культурний центр у Львові: затримано 19-річного підозрюваного, - поліція
Правоохоронці затримали 19-річного юнака, якого підозрюють у підпалі Ісламського релігійно-культурного центру у Львові, що стався 28 квітня.
Про це повідомила поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Правоохоронці затримали 19-річного жителя Хмельницької області. За даними поліції, невідомий чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю та втік.
Рідина з однієї з пляшок зайнялася, однак пожежу вдалося оперативно загасити силами одного зі служителів центру. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У результаті пожежі релігійна організація зазнала матеріальних збитків на суму близько 250 тисяч гривень.
До розслідування були залучені слідчі, оперативники карного розшуку, кримінального аналізу поліції Львівщини та співробітники СБУ. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його.
Що загрожує?
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до десяти років.
