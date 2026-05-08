Поджег исламский культурный центр во Львове: задержан 19-летний подозреваемый, - полиция
Правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге Исламского религиозно-культурного центра во Львове, произошедшем 28 апреля.
Об этом сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Правоохранители задержали 19-летнего жителя Хмельницкой области. По данным полиции, неизвестный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью и скрылся.
Жидкость из одной из бутылок загорелась, однако пожар удалось оперативно потушить силами одного из служителей центра. Вследствие инцидента никто не пострадал.
Вследствие пожара религиозная организация понесла материальный ущерб на сумму около 250 тысяч гривен.
К расследованию были привлечены следователи, оперативники уголовного розыска, криминального анализа полиции Львовщины и сотрудники СБУ. В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.
Что грозит?
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
- Ранее мы сообщали, что во Львове неизвестный мужчина пытался поджечь мечеть. Правоохранители открыли производство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль