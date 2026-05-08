РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Поджог церкви
1 574 9

Поджег исламский культурный центр во Львове: задержан 19-летний подозреваемый, - полиция

підпал

Правоохранители задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге Исламского религиозно-культурного центра во Львове, произошедшем 28 апреля.

Об этом сообщила полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Правоохранители задержали 19-летнего жителя Хмельницкой области. По данным полиции, неизвестный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью и скрылся.

Жидкость из одной из бутылок загорелась, однако пожар удалось оперативно потушить силами одного из служителей центра. Вследствие инцидента никто не пострадал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила агента ФСБ, который организовывал поджоги военных автомобилей в Киеве. ФОТО

Вследствие пожара религиозная организация понесла материальный ущерб на сумму около 250 тысяч гривен.

К расследованию были привлечены следователи, оперативники уголовного розыска, криминального анализа полиции Львовщины и сотрудники СБУ. В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.

Что грозит?

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог военного автомобиля и локомотива в Харькове: будут судить 17-летнего исполнителя, - прокуратура. ФОТОрепортаж

  • Ранее мы сообщали, что во Львове неизвестный мужчина пытался поджечь мечеть. Правоохранители открыли производство.

Автор: 

Львов (4658) мечеть (81) поджог (1145) Львовская область (3187) Львовский район (244)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До речі.зараз у Телеграмканалах і Тік-Тоці справжня буря-пишуть про захід в Україну 2-10 млн.мігрантів. Купа згенерованих ШІ відео де мігранти натовпами вже в Україні,розповіді про мігрантів в АТБ,банках,індусах-поліцейських,мігрантах що мають купи дітей з красивими українками,відео де у перекладі мігранти розказують,як вони будуть жить з українськими дітьми і дівчатами тощо... Чи не є цей напад ланкою одного ланцюга?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:27 Ответить
Бизнес сам работать не будет. Так что навезут кого надо.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:39 Ответить
недосвічений тєлєграмний маладагвардєєц. Ще не в курсах, що в лісах на відміну від міста камер постереження нема.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:31 Ответить
Заробітчанин у фсб.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:32 Ответить
це ж дитина! їй воювати не можна бо це цвіт нації і його потрібно берегти!
показать весь комментарий
08.05.2026 18:38 Ответить
Міндічгогу палити тепер сцикотно...
показать весь комментарий
08.05.2026 18:42 Ответить
Такий молодий а вже довбойоб.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:57 Ответить
Правильно.
показать весь комментарий
08.05.2026 23:57 Ответить
 
 