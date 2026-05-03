Поджог военного автомобиля и локомотива в Харькове: будут судить 17-летнего исполнителя, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед судом предстанет завербованный через Telegram подросток из Харькова за поджоги военного автомобиля и локомотива, которые он совершал под дистанционным контролем куратора и фиксировал на видео в качестве "отчетов".

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несовершеннолетнего завербовали через мессенджер Telegram, пообещав "легкий заработок". Далее он действовал по инструкциям "куратора", находясь с ним в постоянном онлайн-контакте. Однако вознаграждение за выполненные "задания" он не получил.

Поджог военного автомобиля

В начале ноября 2025 года юноша проводил разведку транспортных средств в Харькове, которые могли быть связаны с военными, фотографировал их и отправлял материалы для согласования "целей".

После этого он выбрал военный внедорожник одной из частей. Подросток приобрел зажигательную смесь, подготовил ее и поджег автомобиль во дворе жилого дома. Во время преступления он был на видеосвязи с куратором.

Поджог локомотива

Впоследствии подросток совершил второй поджог - уже на территории железнодорожного депо "Основа" в Харькове. Там он облил локомотив горючей жидкостью и поджег его, зафиксировав возгорание на видео в качестве "отчета" для заказчика. Ориентировочная сумма ущерба от повреждения тепловоза превышает 1,3 млн гривен.

Что инкриминируют

Сообщается, что прокурор утвердил и направил в отношении 17-летнего парня обвинительный акт по фактам:

препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины);

совершение диверсии с целью ослабления государства — поджога, направленного на повреждение объекта, имеющего важное народнохозяйственное значение, совершенного в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины);

умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В прокуратуре добавили, что в настоящее время обвиняемый под стражей. Правоохранители устанавливают личность "куратора", который координировал действия подростка.