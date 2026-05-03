2 018 29

Поджог военного автомобиля и локомотива в Харькове: будут судить 17-летнего исполнителя, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед судом предстанет завербованный через Telegram подросток из Харькова за поджоги военного автомобиля и локомотива, которые он совершал под дистанционным контролем куратора и фиксировал на видео в качестве "отчетов".

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несовершеннолетнего завербовали через мессенджер Telegram, пообещав "легкий заработок". Далее он действовал по инструкциям "куратора", находясь с ним в постоянном онлайн-контакте. Однако вознаграждение за выполненные "задания" он не получил.

Поджог военного автомобиля

В начале ноября 2025 года юноша проводил разведку транспортных средств в Харькове, которые могли быть связаны с военными, фотографировал их и отправлял материалы для согласования "целей".

После этого он выбрал военный внедорожник одной из частей. Подросток приобрел зажигательную смесь, подготовил ее и поджег автомобиль во дворе жилого дома. Во время преступления он был на видеосвязи с куратором.

Поджог локомотива

Впоследствии подросток совершил второй поджог - уже на территории железнодорожного депо "Основа" в Харькове. Там он облил локомотив горючей жидкостью и поджег его, зафиксировав возгорание на видео в качестве "отчета" для заказчика. Ориентировочная сумма ущерба от повреждения тепловоза превышает 1,3 млн гривен.

Что инкриминируют

Сообщается, что прокурор утвердил и направил в отношении 17-летнего парня обвинительный акт по фактам:

  • препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины);
  • совершение диверсии с целью ослабления государства — поджога, направленного на повреждение объекта, имеющего важное народнохозяйственное значение, совершенного в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины);
  • умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

В прокуратуре добавили, что в настоящее время обвиняемый под стражей. Правоохранители устанавливают личность "куратора", который координировал действия подростка.

Топ комментарии
+10
Відрубати руки і відправити на ментальну Батьківщину. Хай вони з ним возяться.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:00 Ответить
+9
випердок "руSSкага міра"
показать весь комментарий
03.05.2026 11:57 Ответить
+8
1.3 млн гривкнт стягнути з батьків, нехай квартиру продають, якщо за "дітякой" не дивляться.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:11 Ответить
Хоть одна вербовка була не через телеграм?
показать весь комментарий
03.05.2026 11:49 Ответить
Одна точно була. Одного стендапера у 2004 році завербували прямо в офлайні. Свідком була вся країна.
показать весь комментарий
03.05.2026 14:04 Ответить
який "підліток" ? в цьому віці треба країну захищати,а цей гандольеро гроші легкі шукає . в камеру к збоченцям на перевиховання
показать весь комментарий
03.05.2026 14:09 Ответить
звсно не підліток. Йому тоді у 2004 році вже 26 рочків було.
показать весь комментарий
03.05.2026 14:21 Ответить
... нелох початківець!!!)))
показать весь комментарий
03.05.2026 14:42 Ответить
Може спочатку виховання,зайнятість,пропагування національних ідей на рівні держави,а вже потім руки рубати?Проблема суспільства,а не окремої людини.Суспільство контролює держава.
Кровожерливих баранів завжди вистачало
показать весь комментарий
03.05.2026 12:23 Ответить
Еффективніше буде батьків судити та компенсації з них вираховувати. Особливо "мамочьок" Нехай виховують своїх дітяток, а не смартфон в руки пхунула і все, до побачення. Я чомусь впевненний на 100% в своєму малому та племміниках. Бо їх виховивували жорстко. По старому.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:28 Ответить
Один шлєпок по сраці в дитинстві замінює рік вербальних виховних дій.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:42 Ответить
Все зрозуміло.Ніколи насилля не давало результатів.У багатьох серійних вбивць все починалося зі шльопків в дитинстві.
Скільки Вам років?
показать весь комментарий
03.05.2026 12:45 Ответить
Це не насилля. А фізичне відображення добрих намірів. Мене били два, може три рази за дитинство. Але вчасно і справедливо. Можливо, якби ці уроки я не отримав то не дожив би до понадпенсійного віку.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:50 Ответить
Зрозуміло,висихає.Те,що у Вас було важке дитинство не повід пропагувати насильство!Насильство інколи приводить до протилежних результатів.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:01 Ответить
Легким не було. Але не з означеної дії.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:04 Ответить
Колись мене батько побив ременякою, знайшовши цигарки, якими я десь років у чотирнадцять почав був бавитися. І відбив мені ту охоту. За що я йому по сьогодні вдячний.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:57 Ответить
А міг би просто умовляти до сих пір
показать весь комментарий
03.05.2026 13:03 Ответить
Дайте людям (молоді) нормально жить.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:18 Ответить
У сенсі?
показать весь комментарий
03.05.2026 19:20 Ответить
Ну хотьби як у Польші.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:39 Ответить
Злна, нажаль, його не виправить, як не виправляє нікого.
Це факт.
Сім'ю роздягнути до гола, щоб ні кола і ні двора, зашмарг боргу у руки поки все не відновлять власними коштами і працею під наглядом виконавчої служби. Плюс сплата моральної шкоди нанесеної державі і нашому народу.за зраду.
показать весь комментарий
03.05.2026 12:36 Ответить
Довго чекать доведеться краще всіх у шахти і бажано уранові а там як буде але гроші повинні віддать і в 10 кратному розмірі
показать весь комментарий
03.05.2026 14:22 Ответить
У Австріі (Республіка Австрія (нім. Republik Österreich)) існує правило уроків ПОЛИЦІІ у школах .
Наприклад , якщо не здаєш екзамен полиціі правид дорожнього руху- то не дозволять їздити на веліках ( навіть дитячих) . ВЧАТЬ У МЛАДШІЙ ШКОЛІ

ТОМУ українська поліція має зробити підрозділи із поліційськьких жинок і нехай вони кожного дня вкладають у дитячий мізки що робити на ворога - це погано і карається вʼязницею
показать весь комментарий
03.05.2026 13:12 Ответить
Також вважаю що необхідно хоча раз на тиждень доносити в школі приклади покарання скільки хто отримав за такі дії. Тому що підлітки деколи абстрактно все розуміють і йдуть на ризики.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:26 Ответить
Ніби воно в ту школу ходило.
показать весь комментарий
03.05.2026 15:51 Ответить
Жадібне та тупе.....
показать весь комментарий
03.05.2026 14:18 Ответить
В учебку кинути а через пару місяців в штрафбат: із зародзагонами пустити через мінне поле в штурм
показать весь комментарий
03.05.2026 14:21 Ответить
 
 