Поджог военного автомобиля и локомотива в Харькове: будут судить 17-летнего исполнителя, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Перед судом предстанет завербованный через Telegram подросток из Харькова за поджоги военного автомобиля и локомотива, которые он совершал под дистанционным контролем куратора и фиксировал на видео в качестве "отчетов".
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, несовершеннолетнего завербовали через мессенджер Telegram, пообещав "легкий заработок". Далее он действовал по инструкциям "куратора", находясь с ним в постоянном онлайн-контакте. Однако вознаграждение за выполненные "задания" он не получил.
Поджог военного автомобиля
В начале ноября 2025 года юноша проводил разведку транспортных средств в Харькове, которые могли быть связаны с военными, фотографировал их и отправлял материалы для согласования "целей".
После этого он выбрал военный внедорожник одной из частей. Подросток приобрел зажигательную смесь, подготовил ее и поджег автомобиль во дворе жилого дома. Во время преступления он был на видеосвязи с куратором.
Поджог локомотива
Впоследствии подросток совершил второй поджог - уже на территории железнодорожного депо "Основа" в Харькове. Там он облил локомотив горючей жидкостью и поджег его, зафиксировав возгорание на видео в качестве "отчета" для заказчика. Ориентировочная сумма ущерба от повреждения тепловоза превышает 1,3 млн гривен.
Что инкриминируют
Сообщается, что прокурор утвердил и направил в отношении 17-летнего парня обвинительный акт по фактам:
- препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины);
- совершение диверсии с целью ослабления государства — поджога, направленного на повреждение объекта, имеющего важное народнохозяйственное значение, совершенного в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины);
- умышленное повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).
В прокуратуре добавили, что в настоящее время обвиняемый под стражей. Правоохранители устанавливают личность "куратора", который координировал действия подростка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кровожерливих баранів завжди вистачало
Скільки Вам років?
Це факт.
Сім'ю роздягнути до гола, щоб ні кола і ні двора, зашмарг боргу у руки поки все не відновлять власними коштами і працею під наглядом виконавчої служби. Плюс сплата моральної шкоди нанесеної державі і нашому народу.за зраду.
Наприклад , якщо не здаєш екзамен полиціі правид дорожнього руху- то не дозволять їздити на веліках ( навіть дитячих) . ВЧАТЬ У МЛАДШІЙ ШКОЛІ
ТОМУ українська поліція має зробити підрозділи із поліційськьких жинок і нехай вони кожного дня вкладають у дитячий мізки що робити на ворога - це погано і карається вʼязницею