РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10488 посетителей онлайн
Новости Вербовка Россией украинских подростков ФСБ вербует украинских подростков
1 512 52

Дети как оружие: РФ массово вербует украинских подростков для диверсий, - FT

РФ использует подростков как оружие в войне против Украины

Россия вербует украинских подростков для дестабилизации Украины изнутри, превращая их в инструмент шпионажа и саботажа. Детей заставляют передавать координаты военных, осуществлять поджоги и закладывать взрывчатку.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание рассказало историю 16-летнего юноши, собиравшего для оккупантов данные о позициях в Днепре. В его телефоне нашли фото локаций для российских военных. Подростка завербовали через Telegram, присылали ему инструкции и координаты, которые могли стать целями для ударов российских войск.

Также читайте: 22% среди завербованных спецслужбами РФ - это подростки, - СБУ

По данным СБУ, с весны 2024 года было арестовано более 700 человек, причастных к шпионажу, поджогам и взрывам. Из них около 175 - моложе 18 лет.

"Проблема приобрела такие масштабы, что украинская власть начала общенациональную информационную кампанию: предупреждения рассылаются массово текстовыми сообщениями, расклеиваются на билбордах вдоль автомагистралей и повторяются в пассажирских поездах. Видео, ориентированное на подростков, чтобы повысить осведомленность об этом вопросе, учит их, "как не попасть в ловушку и быть на шаг впереди" ФСБ", - пишут журналисты.

Также читайте: Поджег автомобиль военного в Харькове: задержан подросток, которого завербовали спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж

Каналы вербовки работают по похожей схеме: анонимный пользователь обращается к молодежи через Telegram, Discord, WhatsApp или Viber с заманчивыми предложениями быстрого и легкого заработка. Иногда российские шпионы вербуют украинцев под видом "квестов" - игр, похожих на охоту за сокровищами, популярных среди подростков.

В июне СБУ предупредила о новой тактике вербовки: российские агенты выдают себя за украинских чиновников, чтобы обманом или давлением заставить детей совершать акты саботажа или кибервторжения от имени своей страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подростки сообщили о попытке вербовки работниками ФСБ: их наградили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

подростки (463) СБУ (20130) диверсия (309)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Діти яким по 13 - 16 років і які не розуміють, що робити диверсії про своєї Країни не треба, це або імбецили, або вороги.
показать весь комментарий
30.06.2025 09:45 Ответить
+11
Як держава може зробити те, що мають робити батьки? Моїм патріотичним вихованням займалися не Кравчук, Кучма, Ющенко, а батько, мати і діди, які на власному прикладі докладно пояснили, що таке московія. Дуже важливу роль грає школа та вчителі, але вони не можуть і не повинні переважати сім'ю. Якщо батьки своїм дітям змалечку прищеплюють любов тільки до грошей, то в чому винна держава?
показать весь комментарий
30.06.2025 09:59 Ответить
+9
Якщо рідній державі на дітей немає часу, то ними займається ворожа держава.
показать весь комментарий
30.06.2025 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Діти яким по 13 - 16 років і які не розуміють, що робити диверсії про своєї Країни не треба, це або імбецили, або вороги.
показать весь комментарий
30.06.2025 09:45 Ответить
І їх батьки теж.
показать весь комментарий
30.06.2025 10:18 Ответить
11 лет оголтелой пропаганды не сработали на людях с аналитическим мышлением. а продвинутая молодёжь выражает свой протест
показать весь комментарий
30.06.2025 10:42 Ответить
Цій кацапячій баранограм-пропаганді всього років з 6.
показать весь комментарий
30.06.2025 11:09 Ответить
Генерал Пєтрова знову за своє. Телеграмом користуються герої України та поважні люди - той самий Кухарчук, Кротевич, Бутусов. Мабуть вони агенти ФСБ
показать весь комментарий
30.06.2025 12:39 Ответить
Якщо рідній державі на дітей немає часу, то ними займається ворожа держава.
показать весь комментарий
30.06.2025 09:45 Ответить
Як держава може зробити те, що мають робити батьки? Моїм патріотичним вихованням займалися не Кравчук, Кучма, Ющенко, а батько, мати і діди, які на власному прикладі докладно пояснили, що таке московія. Дуже важливу роль грає школа та вчителі, але вони не можуть і не повинні переважати сім'ю. Якщо батьки своїм дітям змалечку прищеплюють любов тільки до грошей, то в чому винна держава?
показать весь комментарий
30.06.2025 09:59 Ответить
Не погоджуюсь, школа відіграє важливу роль у вихуванні дітей! Дитина в родині може бути вихована ідеально, а поза батьків може чудити все що хоче. Така психологія підлітків бути бунтарем, тому в школах зобов'язані займатись психологи, навіть мєнти повинні приходити і роз'яснювальну роботу проводити!
показать весь комментарий
30.06.2025 10:14 Ответить
У нас такого нема, але за кордоном у школах дітям постійно товчуть, що не можна порушувати закони країни.
показать весь комментарий
30.06.2025 10:29 Ответить
У нас держава порушує закони, даючи приклад дітям
показать весь комментарий
30.06.2025 11:32 Ответить
Нажаль у нас серед вчителів багато ватної підлоти
показать весь комментарий
30.06.2025 10:47 Ответить
Вам повезло з батьками і дідусями, а іншим діткам так не повезло, тому держава повинна займатись патріотичним вихованням своїх дітей. Чому б Пласт не підтримати на державному рівні?
показать весь комментарий
30.06.2025 10:23 Ответить
В ваш час не було соцмереж, звідки тепер діти черпають більшість свого виховання.
показать весь комментарий
30.06.2025 10:24 Ответить
А у нашої держави є ,,можливість,, підчас війни виділяти гроші на зйомки фільми про ,,великого героя,, Поворознюка !?
показать весь комментарий
30.06.2025 10:39 Ответить
А як немає батьків?
показать весь комментарий
30.06.2025 12:09 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 12:13 Ответить
Цих дітей нам закинули з Марса? - вони не розуміють хто ворог?
показать весь комментарий
30.06.2025 09:51 Ответить
Вони легких грошей хочуть ,а на усе інше їм .....
показать весь комментарий
30.06.2025 09:59 Ответить
Таку кампанію влада розпочала що її і не видно.
показать весь комментарий
30.06.2025 09:58 Ответить
Цікаво, скільки грошей закопано..бо навіть по телевізору й в інеті жодного роліку..
показать весь комментарий
30.06.2025 10:21 Ответить
якщо тільки рефлексувати на те що робить ворог то цю війну програно.
повинна бути стратегія перемоги.
і в рамках цієї стратегії можна і треба показово поставити в кожній школі, в кожному ліцеї, в кожному технікумі та в кожному виші плазму де ЦІЛОДОБОВО буде он-лайн транслюватися камера засудженої показово "дитини" щоб кожен хто захоче легких грошей бачив що з ним буде і бачив рядок що біжить - за скільки та дитина погодилася на теракт проти ЗСУ, які наслідки мав теракт і скільки років цій дитині сидіти.
це якщо ми хочемо виграти війну а не шмарклі розмазувати та розказувати один одному що нам не можна ***********.
показать весь комментарий
30.06.2025 09:59 Ответить
З таким підходом - давайте їх зразу розстрілювати... І це показувати...
Довбень, який немає дітей....
показать весь комментарий
30.06.2025 10:08 Ответить
Причому тут розстріляти, навіщо ви пересмикуєте? Але мовчки дозволяти, щоб все сходило з рук це неправильно. І звичайно ж, на 80 % це вплив родини. Якщо підліток в родині постіно слухає розповіді про те "какая плохая Украина и какая замечательная россия", то і буде таке ставлення.
показать весь комментарий
30.06.2025 10:24 Ответить
Не буду повторюватися:

Vitaliy #399296

І в першу чергу вчителів із наполєончіком, для яких какая разніца! Ви не розумієте, що підліток -це таке створіння, яке легко піддається впливу і маніпуляціям, в родині вони гарно виховані, але в тому середовищі, куди вони ходять, а це школа, друзі , там зовсім інші відносини і , якщо там не має пропаганди, то і маємо результат. Між іншим 70 з лишнім виборців зеленого непорозуміння, мабуть до сих пір не виросли із підліткового віку (цеж треба бути дибілами бути, щоб обрати в президенти клоуна-артиста та ще й неука!).
показать весь комментарий
30.06.2025 10:48 Ответить
Скоріш будуть масовіше вивозити дітей і дівчаток також.
показать весь комментарий
30.06.2025 11:38 Ответить
за таких умов діти будуть більш глибоко та грунтовно обмислювати, як зробити та не бути впійманими
нормальне, звичайне патріотичне виховання на живих прикладах надасть більш позитивний результат
не всі діти поголовно зрадники, більшість підлітків патріоти, проводять збори донатів, ненавидять русню, збирають дрони та іншу необхідну техніку
показать весь комментарий
30.06.2025 10:16 Ответить
Якщо діти-виродки працюють на ворога то в одну камеру з ними потрібно саджати і їхніх радітєлєй і бабушек з дєдушкамі , бо без їхнього впливу в формуванні цієї наволочі не обійшлося .
показать весь комментарий
30.06.2025 10:00 Ответить
І в першу чергу вчителів із наполєончіком, для яких какая разніца! Ви не розумієте, що підліток -це таке створіння, яке легко піддається впливу і маніпуляціям, в родині вони гарно виховані, але в тому середовищі, куди вони ходять, а це школа, друзі , там зовсім інші відносини і , якщо там не має пропаганди, то і маємо результат. Між іншим 70 з лишнім виборців зеленого непорозуміння, мабуть до сих пір не виросли із підліткового віку (цеж треба бути дибілами бути, щоб обрати в президенти клоуна-артиста та ще й неука!).
показать весь комментарий
30.06.2025 10:21 Ответить
Зібралися одні виродки в коментарях - давайте розстрілювати усіх дітей!!!!
Серед них є і діти діючих військових і діти загинувших військових.... Ви думаєте, що діти не бачать як держава україна відноситься до поранених, інвалідів і т.д. військовослужбовців-батьків, дідів, братів????? Ви думаєте їм не росказують, що насправді робиться в армії???????
А як держава наплювала на свій народ і душить податками, квартплатами????
А як виховувати матері-одиночці дітей, коли чоловік пропав безвісти????? Виплати - які ***** виплати, на скільки їх хватить?????
Це ви **** уроди і дегенарати!!!!! Коментатори - хренові!!!!!!
показать весь комментарий
30.06.2025 10:14 Ответить
Так , погоджуюсь , всьому винна влада, яка не проводить роз'яснювальну роботу з підлітками!
показать весь комментарий
30.06.2025 10:23 Ответить
А ти хто така, щоб робити такі висновки?
показать весь комментарий
30.06.2025 10:25 Ответить
На відміну від тебе, шлюшка, батько - який росказує правду дітям.
показать весь комментарий
30.06.2025 10:47 Ответить
То в тебе може сини воюють в Польщі, що так ганебно пишеш про армію?
показать весь комментарий
30.06.2025 11:00 Ответить
Що ганебного я написав про армію??????
Чи "правда" вже рахується "ганебним"????
показать весь комментарий
30.06.2025 11:10 Ответить
Тут коментатор розповідає яка погана Україна, одже за його логікою, підлітки правильно роблять, що допомагають такій чудовій державі росії знищувати Україну.
показать весь комментарий
30.06.2025 10:30 Ответить
Відчуваю, що у вас не має дітей, якщо ви такі робите висновки, або живете одним телемарофоном???
показать весь комментарий
30.06.2025 11:17 Ответить
У мене донька вже не підліток, доросла, але ніколи б вона навіть у підлітковому віці не стала б допомагати росії, так вона вихована. Це я вам відповідаю про дітей, бо ви лізете к усім з цим питанням, але що там у вас мені не цікаво, я ніколи не переходжу на особистості, тим більше на образи в рашн стилі. Доречі, телемарафон не дивлюся і не голосувала за Зеленського.
Можете ще раз вилити тут свою невихованість, злість і ненавість, відповідати таким як ви більше не хочу.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:25 Ответить
Коли держава скоює злочини до своїх громадян діти це бачать. Діти лакмус з дорослих.
показать весь комментарий
30.06.2025 11:45 Ответить
У нас така злочинна держава, але є така "прекрасна росія" , яка не робить ніяких злочинів навіть до своіх громадян і тому треба, щоб підлітки допомагали знищувати Україну.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:10 Ответить
Абсолютно не має роботи з підлітками ні в школах ні в училищах, там не дуже розумний міністр напридумував багато всякої х..ні, щоб виправдати роздуте міністерство з високими зарплатами, вчителі реально і часу немають і з такими низькими зарплатами і бажання щось робити, також відсутня повністю робота з малолітніми дітьми в поліції, там переважно відсиджуються діти якихось високопоставлених правохоронців і їм просто пох.... Всюди ставлять галочки та і вся робота.

Друге забудовують всі спорткомплекси, тобто наразі крім приватних якихось тейквондо, мма, фітнесклубів більше немає куди піти, ще є закриті клуби різних бандформувань яких кришує поліція. Так звані гуртки по школам, то переважно хореографія яка нікому крім липових виступів не потрібна.

От і результат. Діти вчаться на вулиці та в соцмережах, де росте от таке покоління. Недавно йду по вулиці 14 літні хваляться між собою, що їх самогонка з наркотою не бере. Я був не дуже спокійним підлітком і то були 90-ті. Але сумно трохи що ті часи вернулись...
показать весь комментарий
30.06.2025 10:34 Ответить
Колись в школі, було купа гуртків, фотографування, авіамоделювання, шахмати, карти навіть були а тепер тільки хор або якісь народні танці, який є вчитель у школі і що ми виховуємо.
Що так важко закупити ардуїно, хоча б проводити в школах робототехніку це ж майбутнє держави.

Але ушл..ьопок міністр лиш дивиться, як ще роздути своє міністерство та збільшити кількість звітів. Там половину його міністерства можна чатботами та сервісами замінити, і будуть гроші на гуртки.
показать весь комментарий
30.06.2025 10:38 Ответить
Не тронь родину, це святе, а ще бронювання від фронту, да і дуже легкий заработок на продажу міста
показать весь комментарий
30.06.2025 11:01 Ответить
яка купа гуртків? це ви про часи окупації совком, коли вивіска висіла "гурток", а замість обладнання - бухий вчитель з уроків праці?
показать весь комментарий
30.06.2025 11:17 Ответить
Чому? В 90-х я ходив на різні гуртки, приблизно з 10 може і більше, і не бачив "п'яного" вчителя??? Це у Вас такі дитячі травми?
показать весь комментарий
30.06.2025 11:20 Ответить
Що ти мелеш, в моїй школі ще навіть 92-94 були карти спортивні 3 шт. Був гурток фотографування, шахмати, радіогурток сам ходив туди, пробували навіть комп перший зібрати, плати травили самі, ще авіамоделювання було, туди не ходив місця були обмежені, вони постійно на стадіоні робили змагання. Футбол декілька окремих груп і баскетбол. Хор також був але то побочка без цього нікуди.
показать весь комментарий
30.06.2025 11:29 Ответить
А ще з логіки "гаспадіна" Максимчука випливає, що підлітки патріоти, які проводять збори донатів, ненавидять русню, збирають дрони та іншу необхідну техніку, це якісь неправільні і дурнуваті. Він тут уже і людей, які ******* свою країну обклав матюками, як кажуть "чисто по русски"
показать весь комментарий
30.06.2025 10:37 Ответить
"гаспажа" Гончарова, для початку УВАЖНО прочитайте, що я написав, і трошки подумайте, якщо у вас це вийде, бо не кожен зможе зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок мого висловлювання думок.
Але для Вас я напишу простіше: "Думай.Те!", бо "вінвашвирок"
показать весь комментарий
30.06.2025 11:01 Ответить
Мабуть щось не так в нас с політичним вихованням, якщо фсбшня може легко вербувати наших дітей по інтернету. Хоча, судя по рекламі зараз не до виховання. Коли одні гінуть захищая державу, лишаються домівок, та іншого, інших, наприклад мацола, крутить ролик про те який щасливий його син, даже круче сина кадиркина. Таке відчуття що він цей ролик у нього и спер. Він хоч думав як почуваються дити залишившись на самоті
показать весь комментарий
30.06.2025 10:58 Ответить
Тут ще фактор злочинної суті самої росії, яка підривала дома своїх же громадян. Що для них вербування дітей? Норма. А Україна при всіх своїх недоліках на таку підлість не піде.
показать весь комментарий
30.06.2025 12:13 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 12:17 Ответить
Треба дуріка у французів арендувати, щоб баранограм прогнути передавати всі повідомлення і дзвінки українцям з кацапських акаунтів в сбу. Під впливом кацапні саме аудиторія кацапячого месенжера, а не ватсапів та вайберів.
показать весь комментарий
30.06.2025 11:13 Ответить
Під час війни, якщо ти працюєш на ворога, ти сам однозначно ворог з відповідними наслідками. А скільки тобі років не важливо. Може ми до 28 ми років не будемо карати прислужників кацапні?
показать весь комментарий
30.06.2025 11:30 Ответить
 
 