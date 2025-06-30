Дети как оружие: РФ массово вербует украинских подростков для диверсий, - FT

Россия вербует украинских подростков для дестабилизации Украины изнутри, превращая их в инструмент шпионажа и саботажа. Детей заставляют передавать координаты военных, осуществлять поджоги и закладывать взрывчатку.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание рассказало историю 16-летнего юноши, собиравшего для оккупантов данные о позициях в Днепре. В его телефоне нашли фото локаций для российских военных. Подростка завербовали через Telegram, присылали ему инструкции и координаты, которые могли стать целями для ударов российских войск.

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По данным СБУ, с весны 2024 года было арестовано более 700 человек, причастных к шпионажу, поджогам и взрывам. Из них около 175 - моложе 18 лет.

"Проблема приобрела такие масштабы, что украинская власть начала общенациональную информационную кампанию: предупреждения рассылаются массово текстовыми сообщениями, расклеиваются на билбордах вдоль автомагистралей и повторяются в пассажирских поездах. Видео, ориентированное на подростков, чтобы повысить осведомленность об этом вопросе, учит их, "как не попасть в ловушку и быть на шаг впереди" ФСБ", - пишут журналисты.

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Каналы вербовки работают по похожей схеме: анонимный пользователь обращается к молодежи через Telegram, Discord, WhatsApp или Viber с заманчивыми предложениями быстрого и легкого заработка. Иногда российские шпионы вербуют украинцев под видом "квестов" - игр, похожих на охоту за сокровищами, популярных среди подростков.

В июне СБУ предупредила о новой тактике вербовки: российские агенты выдают себя за украинских чиновников, чтобы обманом или давлением заставить детей совершать акты саботажа или кибервторжения от имени своей страны.

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