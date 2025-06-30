Дети как оружие: РФ массово вербует украинских подростков для диверсий, - FT
Россия вербует украинских подростков для дестабилизации Украины изнутри, превращая их в инструмент шпионажа и саботажа. Детей заставляют передавать координаты военных, осуществлять поджоги и закладывать взрывчатку.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Издание рассказало историю 16-летнего юноши, собиравшего для оккупантов данные о позициях в Днепре. В его телефоне нашли фото локаций для российских военных. Подростка завербовали через Telegram, присылали ему инструкции и координаты, которые могли стать целями для ударов российских войск.
По данным СБУ, с весны 2024 года было арестовано более 700 человек, причастных к шпионажу, поджогам и взрывам. Из них около 175 - моложе 18 лет.
"Проблема приобрела такие масштабы, что украинская власть начала общенациональную информационную кампанию: предупреждения рассылаются массово текстовыми сообщениями, расклеиваются на билбордах вдоль автомагистралей и повторяются в пассажирских поездах. Видео, ориентированное на подростков, чтобы повысить осведомленность об этом вопросе, учит их, "как не попасть в ловушку и быть на шаг впереди" ФСБ", - пишут журналисты.
Каналы вербовки работают по похожей схеме: анонимный пользователь обращается к молодежи через Telegram, Discord, WhatsApp или Viber с заманчивыми предложениями быстрого и легкого заработка. Иногда российские шпионы вербуют украинцев под видом "квестов" - игр, похожих на охоту за сокровищами, популярных среди подростков.
В июне СБУ предупредила о новой тактике вербовки: российские агенты выдают себя за украинских чиновников, чтобы обманом или давлением заставить детей совершать акты саботажа или кибервторжения от имени своей страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
повинна бути стратегія перемоги.
і в рамках цієї стратегії можна і треба показово поставити в кожній школі, в кожному ліцеї, в кожному технікумі та в кожному виші плазму де ЦІЛОДОБОВО буде он-лайн транслюватися камера засудженої показово "дитини" щоб кожен хто захоче легких грошей бачив що з ним буде і бачив рядок що біжить - за скільки та дитина погодилася на теракт проти ЗСУ, які наслідки мав теракт і скільки років цій дитині сидіти.
це якщо ми хочемо виграти війну а не шмарклі розмазувати та розказувати один одному що нам не можна ***********.
Довбень, який немає дітей....
Vitaliy #399296
І в першу чергу вчителів із наполєончіком, для яких какая разніца! Ви не розумієте, що підліток -це таке створіння, яке легко піддається впливу і маніпуляціям, в родині вони гарно виховані, але в тому середовищі, куди вони ходять, а це школа, друзі , там зовсім інші відносини і , якщо там не має пропаганди, то і маємо результат. Між іншим 70 з лишнім виборців зеленого непорозуміння, мабуть до сих пір не виросли із підліткового віку (цеж треба бути дибілами бути, щоб обрати в президенти клоуна-артиста та ще й неука!).
нормальне, звичайне патріотичне виховання на живих прикладах надасть більш позитивний результат
не всі діти поголовно зрадники, більшість підлітків патріоти, проводять збори донатів, ненавидять русню, збирають дрони та іншу необхідну техніку
Серед них є і діти діючих військових і діти загинувших військових.... Ви думаєте, що діти не бачать як держава україна відноситься до поранених, інвалідів і т.д. військовослужбовців-батьків, дідів, братів????? Ви думаєте їм не росказують, що насправді робиться в армії???????
А як держава наплювала на свій народ і душить податками, квартплатами????
А як виховувати матері-одиночці дітей, коли чоловік пропав безвісти????? Виплати - які ***** виплати, на скільки їх хватить?????
Це ви **** уроди і дегенарати!!!!! Коментатори - хренові!!!!!!
Чи "правда" вже рахується "ганебним"????
Можете ще раз вилити тут свою невихованість, злість і ненавість, відповідати таким як ви більше не хочу.
Друге забудовують всі спорткомплекси, тобто наразі крім приватних якихось тейквондо, мма, фітнесклубів більше немає куди піти, ще є закриті клуби різних бандформувань яких кришує поліція. Так звані гуртки по школам, то переважно хореографія яка нікому крім липових виступів не потрібна.
От і результат. Діти вчаться на вулиці та в соцмережах, де росте от таке покоління. Недавно йду по вулиці 14 літні хваляться між собою, що їх самогонка з наркотою не бере. Я був не дуже спокійним підлітком і то були 90-ті. Але сумно трохи що ті часи вернулись...
Що так важко закупити ардуїно, хоча б проводити в школах робототехніку це ж майбутнє держави.
Але ушл..ьопок міністр лиш дивиться, як ще роздути своє міністерство та збільшити кількість звітів. Там половину його міністерства можна чатботами та сервісами замінити, і будуть гроші на гуртки.
Але для Вас я напишу простіше: "Думай.Те!", бо "вінвашвирок"