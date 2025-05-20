РУС
Новости Вербовка Россией украинских подростков ФСБ вербует украинских подростков
Подростки сообщили о попытке вербовки сотрудниками ФСБ: их наградили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двух подростков из Кривого Рога, которые отказались работать на ФСБ и сообщили правоохранителям о попытке вербовки спецслужбами РФ, наградили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о двух жителях Кривого Рога в возрасте 14 и 17 лет, которых оккупанты пытались завербовать для совершения диверсий на территории области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне начинают вербовку украинских детей с граффити и листовок, - Нацполиция

"По заказу фсб несовершеннолетние должны были поджигать служебные авто Сил обороны в обмен на "легкие деньги" из страны-агрессора. Такие "предложения" они порознь получили в мессенджерах и соцсетях от представителей фсб. Одновременно российские спецслужбисты направили юношам подробные инструкции на совершение поджогов с использованием легковоспламеняющихся смесей.

Однако, подростки не поддались на провокации фсб и сразу сообщили об этом украинским правоохранителям", - говорится в сообщении.

Так, СБУ и Нацполиции удалось своевременно задокументировать подрывную деятельность врага, идентифицировать российских "заказчиков" и блокировать их разведывательную активность.

Награждение состоялось в рамках Всеукраинской информационной кампании "Спали" ФСБшника".

Читайте: Полиция обнаружила более 180 тыс. ссылок в Telegram, по которым спецслужбы РФ вербуют украинцев

Кривой Рог (1432) награда (1843) подростки (473) СБУ (20340) ФСБ (1957) вербовка (273) Днепропетровская область (4384) Криворожский район (178)
Є ще притомна молодь! Значить не все ще втрачене. Респект!
20.05.2025 14:15 Ответить
Молодці! Та бачу, що владі тільки зараз дійшло, що таких треба заохочувати здавати русню... Це треба було робити з самого початку! А з другого боку треба ввести пожиттєві ув'язнення за будь-яку спробу співпраці з агресором!
20.05.2025 14:18 Ответить
от блін! а мого знайомого підлітка ніхєра не нагородили, хоча завдяки йому "контакт" був заарештований.
20.05.2025 14:17 Ответить
Дурак махровий.
20.05.2025 14:20 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 15:53 Ответить
Сподіваюся що не за цього пдрса, який відкрив двері пдрм і вони спокійно зайшли з Криму!
20.05.2025 14:27 Ответить
А ще треба з кацапами влаштовувати гру - ніби-то повівся та палити макети і качати з них гроші і виходити на кураторів, що мешкають в нашому тилу...
20.05.2025 14:21 Ответить
навіщо обличчя співробітника світити
20.05.2025 14:25 Ответить
Щось мені підказує, що це знайшли нагоду нвгородити діточок мусорні чи інших прикоритних істот. Прям як у Кадирова.
20.05.2025 14:29 Ответить
Це нова кацапська методичка, бо дискредитації нашої мододі? 🤬
20.05.2025 14:32 Ответить
Це критичне мислення, але куди тобі це зрозуміти.
20.05.2025 14:33 Ответить
Звісно, це ж тільки кацапи "величні та розумні", куди мені до них! 😁
20.05.2025 14:39 Ответить
Я б тобі порадив сходити до лікаря, якщо ти у всіх не згодних з твоїми думками бачиш кацапів, але босюся, що у твоєму випадку цу вже запізно.
20.05.2025 14:41 Ответить
Я з тобою на болотах цапів не пас, так що по перше не ТИКАЙ, а по друге, я кожного року проходжу чорнобильську медкомісію, в тому числі психіатра, та невропотолога, в мене навідь довідка є, але і без довідки кацапчику, я бачу,що у тебе, ні клепки, ні розуму, ні ОБРАЗОВАНИЯ, щоб тобі було зрозуміло!
20.05.2025 16:46 Ответить
Я буду робити все, що забажаю, так що можеш запхнути своє невдоволення куди подалі. А твоя важка життєва історія мені взагалі до дупи. Так що попустися, неадекват.
20.05.2025 17:01 Ответить
"Це нова кацапська методичка...?". Dmitry Monsev - очередной старый кацапский пописыватель.
20.05.2025 15:57 Ответить
Не знаю, я з ним особисто не знайомий, але кацапією від нього тхне дуже, це точно!
20.05.2025 16:49 Ответить
І в тебе звісно ж є цьому неспростовні докази? Чи це так, просто перднути в калюжу?
20.05.2025 17:03 Ответить
Оце дивлюся на фоточки - такий совок, аж серце радується Поміняти символіку, і тупо 85й рік, а я в третьому класі
20.05.2025 14:34 Ответить
А в глубине кармана патроны от нагана, и карта укреплений советской стороны. ©
20.05.2025 14:49 Ответить
Суд виніс вирок Віталію Куколю, який виготовив вибухівку та замінував дорогу окупантам у березні 2022 року в Сумський області.

Чоловіка визнали частково винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
20.05.2025 14:42 Ответить
є в Україні справжня молодь. а не тільки мразота малолітня, яка за гроші готова нас вбити - навести ракету, спалити машину, підірвати бомбу.
20.05.2025 14:58 Ответить
Підлітки повідомили про спробу вербування працівниками ФСБ: їх нагородили, - СБУ.

А я дурень сидю... Повідомляю!!! Мене спробували завербувати працівники ФСБ! Куди приїхати за нагородою?

p.s. У тцк не пропонувати
20.05.2025 15:08 Ответить
Так ти і так завербований
20.05.2025 19:00 Ответить
Чистый совок со своей примитивной пропагандой. Аж олдскулы свело.
20.05.2025 15:13 Ответить
К сожалению, ты заполненый кацапским дерьмом по самые мозги - вернее, что сейчас вместо них.
20.05.2025 16:01 Ответить
Уговорили, пойду наполнять мозги(или что там от них осталось) украинским ура-патриотичным дерьмом. Начну истово верить в Хрипатого и пророка его Ермака и святой телемарафон.
20.05.2025 17:14 Ответить
Взагалі то це тупа кацапська віра в сцаря, чи ***********-диктатора не властива українцям. Кравчува якого вважали старим партагенойсе комуняк не обрали на інший строк, Кучму з 99 року почали матюкати, Ющенка почали посилати нафіг зразу на весні 2005 року, за янека сам знаєш, Пороха теж за тиждень чи два почали возити в лайні лицем.
Може краще не уподоблятись підсосам ***** і варто вірити таким хлопцям що на фото і іншим притомним українцям?
20.05.2025 18:58 Ответить
Respect!
20.05.2025 16:36 Ответить
 
 