Подростки сообщили о попытке вербовки сотрудниками ФСБ: их наградили, - СБУ. ФОТОрепортаж
Двух подростков из Кривого Рога, которые отказались работать на ФСБ и сообщили правоохранителям о попытке вербовки спецслужбами РФ, наградили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о двух жителях Кривого Рога в возрасте 14 и 17 лет, которых оккупанты пытались завербовать для совершения диверсий на территории области.
"По заказу фсб несовершеннолетние должны были поджигать служебные авто Сил обороны в обмен на "легкие деньги" из страны-агрессора. Такие "предложения" они порознь получили в мессенджерах и соцсетях от представителей фсб. Одновременно российские спецслужбисты направили юношам подробные инструкции на совершение поджогов с использованием легковоспламеняющихся смесей.
Однако, подростки не поддались на провокации фсб и сразу сообщили об этом украинским правоохранителям", - говорится в сообщении.
Так, СБУ и Нацполиции удалось своевременно задокументировать подрывную деятельность врага, идентифицировать российских "заказчиков" и блокировать их разведывательную активность.
Награждение состоялось в рамках Всеукраинской информационной кампании "Спали" ФСБшника".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чоловіка визнали частково винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.
А я дурень сидю... Повідомляю!!! Мене спробували завербувати працівники ФСБ! Куди приїхати за нагородою?
p.s. У тцк не пропонувати
Може краще не уподоблятись підсосам ***** і варто вірити таким хлопцям що на фото і іншим притомним українцям?