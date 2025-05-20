Подростки сообщили о попытке вербовки сотрудниками ФСБ: их наградили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двух подростков из Кривого Рога, которые отказались работать на ФСБ и сообщили правоохранителям о попытке вербовки спецслужбами РФ, наградили.

Речь идет о двух жителях Кривого Рога в возрасте 14 и 17 лет, которых оккупанты пытались завербовать для совершения диверсий на территории области.





"По заказу фсб несовершеннолетние должны были поджигать служебные авто Сил обороны в обмен на "легкие деньги" из страны-агрессора. Такие "предложения" они порознь получили в мессенджерах и соцсетях от представителей фсб. Одновременно российские спецслужбисты направили юношам подробные инструкции на совершение поджогов с использованием легковоспламеняющихся смесей.

Однако, подростки не поддались на провокации фсб и сразу сообщили об этом украинским правоохранителям", - говорится в сообщении.

Так, СБУ и Нацполиции удалось своевременно задокументировать подрывную деятельность врага, идентифицировать российских "заказчиков" и блокировать их разведывательную активность.

Награждение состоялось в рамках Всеукраинской информационной кампании "Спали" ФСБшника".

