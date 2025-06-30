Діти як зброя: РФ масово вербує українських підлітків для диверсій, - FT

Росія вербує українських підлітків для дестабілізації України зсередини, перетворюючи їх на інструмент шпигунства та саботажу. Дітей змушують передавати координати військових, здійснювати підпали та закладати вибухівку.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання розповіло історію 16-річного хлопця, який збирав для окупантів дані про позиції у Дніпрі. У його телефону знайшли фото локацій для російських військових. Підлітка завербували через Telegram, надсилали йому інструкції та координати, що могли стати цілями для ударів російських військ.

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За даними СБУ, з весни 2024 року було арештовано понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів та вибухів. З них близько 175 - молодші за 18 років.

"Проблема набула таких масштабів, що українська влада розпочала загальнонаціональну інформаційну кампанію: попередження розсилаються масово текстовими повідомленнями, розклеюються на білбордах уздовж автомагістралей та повторюються у пасажирських поїздах. Відео, орієнтоване на підлітків, щоб підвищити обізнаність про це питання, навчає їх, "як не потрапити в пастку та бути на крок попереду" ФСБ", - пишуть журналісти.

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Канали вербування працюють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з привабливими пропозиціями швидкого та легкого заробітку. Іноді російські шпигуни вербують українців під виглядом "квестів" — ігор, схожих на полювання за скарбами, які популярні серед підлітків.

У червні СБУ попередила про нову тактику вербування: російські агенти видають себе за українських чиновників, щоб обманом або тиском змусити дітей здійснювати акти саботажу або кібервторгнення від імені своєї країни.

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