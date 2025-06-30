Діти як зброя: РФ масово вербує українських підлітків для диверсій, - FT
Росія вербує українських підлітків для дестабілізації України зсередини, перетворюючи їх на інструмент шпигунства та саботажу. Дітей змушують передавати координати військових, здійснювати підпали та закладати вибухівку.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Видання розповіло історію 16-річного хлопця, який збирав для окупантів дані про позиції у Дніпрі. У його телефону знайшли фото локацій для російських військових. Підлітка завербували через Telegram, надсилали йому інструкції та координати, що могли стати цілями для ударів російських військ.
За даними СБУ, з весни 2024 року було арештовано понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів та вибухів. З них близько 175 - молодші за 18 років.
"Проблема набула таких масштабів, що українська влада розпочала загальнонаціональну інформаційну кампанію: попередження розсилаються масово текстовими повідомленнями, розклеюються на білбордах уздовж автомагістралей та повторюються у пасажирських поїздах. Відео, орієнтоване на підлітків, щоб підвищити обізнаність про це питання, навчає їх, "як не потрапити в пастку та бути на крок попереду" ФСБ", - пишуть журналісти.
Канали вербування працюють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з привабливими пропозиціями швидкого та легкого заробітку. Іноді російські шпигуни вербують українців під виглядом "квестів" — ігор, схожих на полювання за скарбами, які популярні серед підлітків.
У червні СБУ попередила про нову тактику вербування: російські агенти видають себе за українських чиновників, щоб обманом або тиском змусити дітей здійснювати акти саботажу або кібервторгнення від імені своєї країни.
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повинна бути стратегія перемоги.
і в рамках цієї стратегії можна і треба показово поставити в кожній школі, в кожному ліцеї, в кожному технікумі та в кожному виші плазму де ЦІЛОДОБОВО буде он-лайн транслюватися камера засудженої показово "дитини" щоб кожен хто захоче легких грошей бачив що з ним буде і бачив рядок що біжить - за скільки та дитина погодилася на теракт проти ЗСУ, які наслідки мав теракт і скільки років цій дитині сидіти.
це якщо ми хочемо виграти війну а не шмарклі розмазувати та розказувати один одному що нам не можна ***********.
Довбень, який немає дітей....
Vitaliy #399296
І в першу чергу вчителів із наполєончіком, для яких какая разніца! Ви не розумієте, що підліток -це таке створіння, яке легко піддається впливу і маніпуляціям, в родині вони гарно виховані, але в тому середовищі, куди вони ходять, а це школа, друзі , там зовсім інші відносини і , якщо там не має пропаганди, то і маємо результат. Між іншим 70 з лишнім виборців зеленого непорозуміння, мабуть до сих пір не виросли із підліткового віку (цеж треба бути дибілами бути, щоб обрати в президенти клоуна-артиста та ще й неука!).
нормальне, звичайне патріотичне виховання на живих прикладах надасть більш позитивний результат
не всі діти поголовно зрадники, більшість підлітків патріоти, проводять збори донатів, ненавидять русню, збирають дрони та іншу необхідну техніку
Серед них є і діти діючих військових і діти загинувших військових.... Ви думаєте, що діти не бачать як держава україна відноситься до поранених, інвалідів і т.д. військовослужбовців-батьків, дідів, братів????? Ви думаєте їм не росказують, що насправді робиться в армії???????
А як держава наплювала на свій народ і душить податками, квартплатами????
А як виховувати матері-одиночці дітей, коли чоловік пропав безвісти????? Виплати - які ***** виплати, на скільки їх хватить?????
Це ви **** уроди і дегенарати!!!!! Коментатори - хренові!!!!!!
Друге забудовують всі спорткомплекси, тобто наразі крім приватних якихось тейквондо, мма, фітнесклубів більше немає куди піти, ще є закриті клуби різних бандформувань яких кришує поліція. Так звані гуртки по школам, то переважно хореографія яка нікому крім липових виступів не потрібна.
От і результат. Діти вчаться на вулиці та в соцмережах, де росте от таке покоління. Недавно йду по вулиці 14 літні хваляться між собою, що їх самогонка з наркотою не бере. Я був не дуже спокійним підлітком і то були 90-ті. Але сумно трохи що ті часи вернулись...
Що так важко закупити ардуїно, хоча б проводити в школах робототехніку це ж майбутнє держави.
Але ушл..ьопок міністр лиш дивиться, як ще роздути своє міністерство та збільшити кількість звітів. Там половину його міністерства можна чатботами та сервісами замінити, і будуть гроші на гуртки.
Але для Вас я напишу простіше: "Думай.Те!", бо "вінвашвирок"