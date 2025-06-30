УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10132 відвідувача онлайн
Новини Вербування Росією українських підлітків ФСБ вербує українських підлітків
1 100 34

Діти як зброя: РФ масово вербує українських підлітків для диверсій, - FT

РФ використовує підлітків як зброю у війні проти України

Росія вербує українських підлітків для дестабілізації України зсередини, перетворюючи їх на інструмент шпигунства та саботажу. Дітей змушують передавати координати військових, здійснювати підпали та закладати вибухівку.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання розповіло історію 16-річного хлопця, який збирав для окупантів дані про позиції у Дніпрі. У його телефону знайшли фото локацій для російських військових. Підлітка завербували через Telegram, надсилали йому інструкції та координати, що могли стати цілями для ударів російських військ.

Читайте також: Затримано агентів РФ, які готували підриви біля ТЦК у Дніпрі і Стрию, - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними СБУ, з весни 2024 року було арештовано понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів та вибухів. З них близько 175 - молодші за 18 років.

"Проблема набула таких масштабів, що українська влада розпочала загальнонаціональну інформаційну кампанію: попередження розсилаються масово текстовими повідомленнями, розклеюються на білбордах уздовж автомагістралей та повторюються у пасажирських поїздах. Відео, орієнтоване на підлітків, щоб підвищити обізнаність про це питання, навчає їх, "як не потрапити в пастку та бути на крок попереду" ФСБ", - пишуть журналісти.

Також читайте: Підпалив автомобіль військового у Харкові: затримано підлітка, якого завербували спецслужби РФ. ФОТОрепортаж

Канали вербування працюють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з привабливими пропозиціями швидкого та легкого заробітку. Іноді російські шпигуни вербують українців під виглядом "квестів" — ігор, схожих на полювання за скарбами, які популярні серед підлітків.

У червні СБУ попередила про нову тактику вербування: російські агенти видають себе за українських чиновників, щоб обманом або тиском змусити дітей здійснювати акти саботажу або кібервторгнення від імені своєї країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підлітки повідомили про спробу вербування працівниками ФСБ: їх нагородили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

підлітки (424) СБУ (13057) диверсія (359)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Діти яким по 13 - 16 років і які не розуміють, що робити диверсії про своєї Країни не треба, це або імбецили, або вороги.
показати весь коментар
30.06.2025 09:45 Відповісти
+8
Як держава може зробити те, що мають робити батьки? Моїм патріотичним вихованням займалися не Кравчук, Кучма, Ющенко, а батько, мати і діди, які на власному прикладі докладно пояснили, що таке московія. Дуже важливу роль грає школа та вчителі, але вони не можуть і не повинні переважати сім'ю. Якщо батьки своїм дітям змалечку прищеплюють любов тільки до грошей, то в чому винна держава?
показати весь коментар
30.06.2025 09:59 Відповісти
+7
Якщо рідній державі на дітей немає часу, то ними займається ворожа держава.
показати весь коментар
30.06.2025 09:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діти яким по 13 - 16 років і які не розуміють, що робити диверсії про своєї Країни не треба, це або імбецили, або вороги.
показати весь коментар
30.06.2025 09:45 Відповісти
І їх батьки теж.
показати весь коментар
30.06.2025 10:18 Відповісти
11 лет оголтелой пропаганды не сработали на людях с аналитическим мышлением. а продвинутая молодёжь выражает свой протест
показати весь коментар
30.06.2025 10:42 Відповісти
Якщо рідній державі на дітей немає часу, то ними займається ворожа держава.
показати весь коментар
30.06.2025 09:45 Відповісти
Як держава може зробити те, що мають робити батьки? Моїм патріотичним вихованням займалися не Кравчук, Кучма, Ющенко, а батько, мати і діди, які на власному прикладі докладно пояснили, що таке московія. Дуже важливу роль грає школа та вчителі, але вони не можуть і не повинні переважати сім'ю. Якщо батьки своїм дітям змалечку прищеплюють любов тільки до грошей, то в чому винна держава?
показати весь коментар
30.06.2025 09:59 Відповісти
Не погоджуюсь, школа відіграє важливу роль у вихуванні дітей! Дитина в родині може бути вихована ідеально, а поза батьків може чудити все що хоче. Така психологія підлітків бути бунтарем, тому в школах зобов'язані займатись психологи, навіть мєнти повинні приходити і роз'яснювальну роботу проводити!
показати весь коментар
30.06.2025 10:14 Відповісти
У нас такого нема, але за кордоном у школах дітям постійно товчуть, що не можна порушувати закони країни.
показати весь коментар
30.06.2025 10:29 Відповісти
Нажаль у нас серед вчителів багато ватної підлоти
показати весь коментар
30.06.2025 10:47 Відповісти
Вам повезло з батьками і дідусями, а іншим діткам так не повезло, тому держава повинна займатись патріотичним вихованням своїх дітей. Чому б Пласт не підтримати на державному рівні?
показати весь коментар
30.06.2025 10:23 Відповісти
В ваш час не було соцмереж, звідки тепер діти черпають більшість свого виховання.
показати весь коментар
30.06.2025 10:24 Відповісти
А у нашої держави є ,,можливість,, підчас війни виділяти гроші на зйомки фільми про ,,великого героя,, Поворознюка !?
показати весь коментар
30.06.2025 10:39 Відповісти
Цих дітей нам закинули з Марса? - вони не розуміють хто ворог?
показати весь коментар
30.06.2025 09:51 Відповісти
Вони легких грошей хочуть ,а на усе інше їм .....
показати весь коментар
30.06.2025 09:59 Відповісти
Таку кампанію влада розпочала що її і не видно.
показати весь коментар
30.06.2025 09:58 Відповісти
Цікаво, скільки грошей закопано..бо навіть по телевізору й в інеті жодного роліку..
показати весь коментар
30.06.2025 10:21 Відповісти
якщо тільки рефлексувати на те що робить ворог то цю війну програно.
повинна бути стратегія перемоги.
і в рамках цієї стратегії можна і треба показово поставити в кожній школі, в кожному ліцеї, в кожному технікумі та в кожному виші плазму де ЦІЛОДОБОВО буде он-лайн транслюватися камера засудженої показово "дитини" щоб кожен хто захоче легких грошей бачив що з ним буде і бачив рядок що біжить - за скільки та дитина погодилася на теракт проти ЗСУ, які наслідки мав теракт і скільки років цій дитині сидіти.
це якщо ми хочемо виграти війну а не шмарклі розмазувати та розказувати один одному що нам не можна ***********.
показати весь коментар
30.06.2025 09:59 Відповісти
З таким підходом - давайте їх зразу розстрілювати... І це показувати...
Довбень, який немає дітей....
показати весь коментар
30.06.2025 10:08 Відповісти
Причому тут розстріляти, навіщо ви пересмикуєте? Але мовчки дозволяти, щоб все сходило з рук це неправильно. І звичайно ж, на 80 % це вплив родини. Якщо підліток в родині постіно слухає розповіді про те "какая плохая Украина и какая замечательная россия", то і буде таке ставлення.
показати весь коментар
30.06.2025 10:24 Відповісти
Не буду повторюватися:

Vitaliy #399296

І в першу чергу вчителів із наполєончіком, для яких какая разніца! Ви не розумієте, що підліток -це таке створіння, яке легко піддається впливу і маніпуляціям, в родині вони гарно виховані, але в тому середовищі, куди вони ходять, а це школа, друзі , там зовсім інші відносини і , якщо там не має пропаганди, то і маємо результат. Між іншим 70 з лишнім виборців зеленого непорозуміння, мабуть до сих пір не виросли із підліткового віку (цеж треба бути дибілами бути, щоб обрати в президенти клоуна-артиста та ще й неука!).
показати весь коментар
30.06.2025 10:48 Відповісти
за таких умов діти будуть більш глибоко та грунтовно обмислювати, як зробити та не бути впійманими
нормальне, звичайне патріотичне виховання на живих прикладах надасть більш позитивний результат
не всі діти поголовно зрадники, більшість підлітків патріоти, проводять збори донатів, ненавидять русню, збирають дрони та іншу необхідну техніку
показати весь коментар
30.06.2025 10:16 Відповісти
Якщо діти-виродки працюють на ворога то в одну камеру з ними потрібно саджати і їхніх радітєлєй і бабушек з дєдушкамі , бо без їхнього впливу в формуванні цієї наволочі не обійшлося .
показати весь коментар
30.06.2025 10:00 Відповісти
І в першу чергу вчителів із наполєончіком, для яких какая разніца! Ви не розумієте, що підліток -це таке створіння, яке легко піддається впливу і маніпуляціям, в родині вони гарно виховані, але в тому середовищі, куди вони ходять, а це школа, друзі , там зовсім інші відносини і , якщо там не має пропаганди, то і маємо результат. Між іншим 70 з лишнім виборців зеленого непорозуміння, мабуть до сих пір не виросли із підліткового віку (цеж треба бути дибілами бути, щоб обрати в президенти клоуна-артиста та ще й неука!).
показати весь коментар
30.06.2025 10:21 Відповісти
Зібралися одні виродки в коментарях - давайте розстрілювати усіх дітей!!!!
Серед них є і діти діючих військових і діти загинувших військових.... Ви думаєте, що діти не бачать як держава україна відноситься до поранених, інвалідів і т.д. військовослужбовців-батьків, дідів, братів????? Ви думаєте їм не росказують, що насправді робиться в армії???????
А як держава наплювала на свій народ і душить податками, квартплатами????
А як виховувати матері-одиночці дітей, коли чоловік пропав безвісти????? Виплати - які ***** виплати, на скільки їх хватить?????
Це ви **** уроди і дегенарати!!!!! Коментатори - хренові!!!!!!
показати весь коментар
30.06.2025 10:14 Відповісти
Так , погоджуюсь , всьому винна влада, яка не проводить роз'яснювальну роботу з підлітками!
показати весь коментар
30.06.2025 10:23 Відповісти
А ти хто така, щоб робити такі висновки?
показати весь коментар
30.06.2025 10:25 Відповісти
На відміну від тебе, шлюшка, батько - який росказує правду дітям.
показати весь коментар
30.06.2025 10:47 Відповісти
То в тебе може сини воюють в Польщі, що так ганебно пишеш про армію?
показати весь коментар
30.06.2025 11:00 Відповісти
Тут коментатор розповідає яка погана Україна, одже за його логікою, підлітки правильно роблять, що допомагають такій чудовій державі росії знищувати Україну.
показати весь коментар
30.06.2025 10:30 Відповісти
Абсолютно не має роботи з підлітками ні в школах ні в училищах, там не дуже розумний міністр напридумував багато всякої х..ні, щоб виправдати роздуте міністерство з високими зарплатами, вчителі реально і часу немають і з такими низькими зарплатами і бажання щось робити, також відсутня повністю робота з малолітніми дітьми в поліції, там переважно відсиджуються діти якихось високопоставлених правохоронців і їм просто пох.... Всюди ставлять галочки та і вся робота.

Друге забудовують всі спорткомплекси, тобто наразі крім приватних якихось тейквондо, мма, фітнесклубів більше немає куди піти, ще є закриті клуби різних бандформувань яких кришує поліція. Так звані гуртки по школам, то переважно хореографія яка нікому крім липових виступів не потрібна.

От і результат. Діти вчаться на вулиці та в соцмережах, де росте от таке покоління. Недавно йду по вулиці 14 літні хваляться між собою, що їх самогонка з наркотою не бере. Я був не дуже спокійним підлітком і то були 90-ті. Але сумно трохи що ті часи вернулись...
показати весь коментар
30.06.2025 10:34 Відповісти
Колись в школі, було купа гуртків, фотографування, авіамоделювання, шахмати, карти навіть були а тепер тільки хор або якісь народні танці, який є вчитель у школі і що ми виховуємо.
Що так важко закупити ардуїно, хоча б проводити в школах робототехніку це ж майбутнє держави.

Але ушл..ьопок міністр лиш дивиться, як ще роздути своє міністерство та збільшити кількість звітів. Там половину його міністерства можна чатботами та сервісами замінити, і будуть гроші на гуртки.
показати весь коментар
30.06.2025 10:38 Відповісти
Не тронь родину, це святе, а ще бронювання від фронту, да і дуже легкий заработок на продажу міста
показати весь коментар
30.06.2025 11:01 Відповісти
А ще з логіки "гаспадіна" Максимчука випливає, що підлітки патріоти, які проводять збори донатів, ненавидять русню, збирають дрони та іншу необхідну техніку, це якісь неправільні і дурнуваті. Він тут уже і людей, які ******* свою країну обклав матюками, як кажуть "чисто по русски"
показати весь коментар
30.06.2025 10:37 Відповісти
"гаспажа" Гончарова, для початку УВАЖНО прочитайте, що я написав, і трошки подумайте, якщо у вас це вийде, бо не кожен зможе зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок мого висловлювання думок.
Але для Вас я напишу простіше: "Думай.Те!", бо "вінвашвирок"
показати весь коментар
30.06.2025 11:01 Відповісти
Мабуть щось не так в нас с політичним вихованням, якщо фсбшня може легко вербувати наших дітей по інтернету. Хоча, судя по рекламі зараз не до виховання. Коли одні гінуть захищая державу, лишаються домівок, та іншого, інших, наприклад мацола, крутить ролик про те який щасливий його син, даже круче сина кадиркина. Таке відчуття що він цей ролик у нього и спер. Він хоч думав як почуваються дити залишившись на самоті
показати весь коментар
30.06.2025 10:58 Відповісти
 
 