Задержаны два агента РФ, совершавшие поджоги в Днепре и Одессе, - СБУ
Служба безопасности и Национальная полиция задержали ещё двух российских агентов, совершавших поджоги в различных регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о поджигателях?
Как установило расследование, оба фигуранта - местные жители, согласившиеся работать на врага в обмен на деньги. Но вместо обещанных "заработков" из РФ задержанные получили перспективу пожизненного заключения.
Так, в Днепре разоблачен агент ФСБ, поджогший бронированный эвакуационный тягач БТС-4, который находился на станции Укрзалізниці для дальнейшей переправки на передовую.
"Также фигурант пытался уничтожить с помощью легковоспламеняющейся смеси базовую станцию сотовой связи, чтобы "отрезать" местных абонентов от сети", - говорится в сообщении.
В Одессе подозрение получил 25-летний рецидивист, уже имеющий судимость за кражу, но во время испытательного срока совершивший новое преступление.
По материалам дела, злоумышленник отслеживал автомобили украинских военных, а затем, при координации российских спецслужб, поджигал транспорт.
"Установлено, что следующей задачей фигуранта должна была стать подготовка теракта на территории портового города. Для этого рашисты поручили ему изготовить самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией", - пояснили в СБУ.
Задержание и подозрения
Правоохранители задержали агента "по горячим следам" вблизи места проживания сразу после первого поджога машины Сил обороны.
В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других формирований в особый период);
- ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль