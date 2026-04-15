Задержаны два агента РФ, совершавшие поджоги в Днепре и Одессе, - СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали ещё двух российских агентов, совершавших поджоги в различных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о поджигателях?

Как установило расследование, оба фигуранта - местные жители, согласившиеся работать на врага в обмен на деньги. Но вместо обещанных "заработков" из РФ задержанные получили перспективу пожизненного заключения.

Так, в Днепре разоблачен агент ФСБ, поджогший бронированный эвакуационный тягач БТС-4, который находился на станции Укрзалізниці для дальнейшей переправки на передовую.

"Также фигурант пытался уничтожить с помощью легковоспламеняющейся смеси базовую станцию сотовой связи, чтобы "отрезать" местных абонентов от сети", - говорится в сообщении.

В Одессе подозрение получил 25-летний рецидивист, уже имеющий судимость за кражу, но во время испытательного срока совершивший новое преступление.

По материалам дела, злоумышленник отслеживал автомобили украинских военных, а затем, при координации российских спецслужб, поджигал транспорт.

"Установлено, что следующей задачей фигуранта должна была стать подготовка теракта на территории портового города. Для этого рашисты поручили ему изготовить самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией", - пояснили в СБУ.

Задержание и подозрения

Правоохранители задержали агента "по горячим следам" вблизи места проживания сразу после первого поджога машины Сил обороны.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

