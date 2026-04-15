Затримано двох агентів РФ, які вчиняли підпали у Дніпрі та Одесі, - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох російських агентів, які вчиняли підпали у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про паліїв відомо?

Як встановило розслідування, обидва фігуранти - місцеві жителі, які погодилися працювати на ворога в обмін на гроші. Втім, замість обіцяних "заробітків" з РФ затримані отримали перспективу довічного ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція затримали ще 6 агентів РФ, які займалися підпалами в Україні. ФОТОрепортаж

Так, у Дніпрі викрито агента ФСБ, який підпалив броньований евакуаційний тягач БТС-4, що перебував на станції Укрзалізниці для подальшого переправлення на передову.

"Також фігурант намагався знищити за допомогою легкозаймистої суміші базову станцію стільникового зв’язку, щоб "відрізати" місцевих абонентів від мережі", - йдеться у повідомленні.

В Одесі підозру отримав 25-річний рецидивіст, який уже має судимість за крадіжку, але під час випробувального терміну вчинив новий злочин.

За матеріалами справи, зловмисник відстежував авто українських воїнів, а потім за координації російських спецслужбістів підпалював транспорт.

"Встановлено, що наступним завданням фігуранта мала бути підготовка теракту на території портового міста. Для цього рашисти доручили йому виготовити саморобний вибуховий пристрій з дистанційною активацією",- пояснили в СБУ.

Також читайте: СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала теракти проти військових у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Затримання та підозри

Правоохоронці затримали агента "по гарячих слідах" поблизу місця проживання одразу після першого підпалу машини Сил оборони.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано 2 агентів ФСБ, які вчиняли замовні підпали у північних областях України. ФОТОрепортаж