УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8815 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підпали автомобілів військових Вербування Росією українських підлітків
2 289 29

Підпал військового авто та локомотива у Харкові: судитимуть 17-річного виконавця, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Перед судом постане підліток із Харкова, завербований через телеграм, за підпали військового автомобіля та локомотива, які він виконував під дистанційним контролем куратора та фіксував на відео як "звіти".

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Судитимуть підлітка за підпали авто і локомотива

Як зазначається, неповнолітнього завербували через месенджер телеграм, пообіцявши "легкий заробіток". Далі він діяв за інструкціями "куратора", перебуваючи з ним у постійному онлайн-контакті. Однак винагороду за виконані "завдання" він не отримав

Підпал військового авто

На початку листопада 2025 року юнак здійснював розвідку транспортних засобів у Харкові, які могли бути пов’язані з військовими, фотографував їх та надсилав матеріали для погодження "цілей".

Також читайте: Затримано двох агентів РФ, які вчиняли підпали у Дніпрі та Одесі, - СБУ

Після цього він обрав військовий позашляховик однієї з частин. Підліток придбав запальну суміш, підготував її та підпалив автомобіль у дворі житлового будинку. Під час злочину він перебував на відеозв’язку з куратором.

Підпал локомотива

Згодом підліток вчинив другий підпал - уже на території залізничного депо "Основа" у Харкові. Там він облив локомотив горючою рідиною та підпалив його, зафіксувавши займання на відео як "звіт" для замовника. Орієнтовна сума збитків від пошкодження тепловоза перевищує 1,3 млн гривень.

Також читайте: Неповнолітнього агента РФ засудили до 5 років за підготовку теракту в Рівному

Судитимуть підлітка за підпали авто і локомотива

Що інкримінують

Повідомляється, що прокурор затвердив та направив стосовно 17-річного хлопця обвинувальний акт за фактами:

  • перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України);
  • вчинення диверсії з метою ослаблення держави — підпалу, спрямованого на пошкодження об’єкта, який має важливе народногосподарське значення, вчиненого в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України);
  • умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Читайте: Діти як зброя: РФ масово вербує українських підлітків для диверсій, - FT

Судитимуть підлітка за підпали авто і локомотива

У прокуратурі додали, щонаразі обвинувачений перебуває під вартою. Правоохоронці встановлюють особу "куратора", який координував дії підлітка.

Судитимуть підлітка за підпали авто і локомотива

Автор: 

підпал (760) підлітки (481) Харків (6059) Харківська область (2647) Харківський район (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Відрубати руки і відправити на ментальну Батьківщину. Хай вони з ним возяться.
показати весь коментар
03.05.2026 12:00 Відповісти
+10
випердок "руSSкага міра"
показати весь коментар
03.05.2026 11:57 Відповісти
+10
1.3 млн гривкнт стягнути з батьків, нехай квартиру продають, якщо за "дітякой" не дивляться.
показати весь коментар
03.05.2026 12:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоть одна вербовка була не через телеграм?
показати весь коментар
03.05.2026 11:49 Відповісти
Одна точно була. Одного стендапера у 2004 році завербували прямо в офлайні. Свідком була вся країна.
показати весь коментар
03.05.2026 14:04 Відповісти
який "підліток" ? в цьому віці треба країну захищати,а цей гандольеро гроші легкі шукає . в камеру к збоченцям на перевиховання
показати весь коментар
03.05.2026 14:09 Відповісти
звсно не підліток. Йому тоді у 2004 році вже 26 рочків було.
показати весь коментар
03.05.2026 14:21 Відповісти
... нелох початківець!!!)))
показати весь коментар
03.05.2026 14:42 Відповісти
випердок "руSSкага міра"
показати весь коментар
03.05.2026 11:57 Відповісти
Відрубати руки і відправити на ментальну Батьківщину. Хай вони з ним возяться.
показати весь коментар
03.05.2026 12:00 Відповісти
Може спочатку виховання,зайнятість,пропагування національних ідей на рівні держави,а вже потім руки рубати?Проблема суспільства,а не окремої людини.Суспільство контролює держава.
Кровожерливих баранів завжди вистачало
показати весь коментар
03.05.2026 12:23 Відповісти
Еффективніше буде батьків судити та компенсації з них вираховувати. Особливо "мамочьок" Нехай виховують своїх дітяток, а не смартфон в руки пхунула і все, до побачення. Я чомусь впевненний на 100% в своєму малому та племміниках. Бо їх виховивували жорстко. По старому.
показати весь коментар
03.05.2026 12:28 Відповісти
Один шлєпок по сраці в дитинстві замінює рік вербальних виховних дій.
показати весь коментар
03.05.2026 12:42 Відповісти
Все зрозуміло.Ніколи насилля не давало результатів.У багатьох серійних вбивць все починалося зі шльопків в дитинстві.
Скільки Вам років?
показати весь коментар
03.05.2026 12:45 Відповісти
Це не насилля. А фізичне відображення добрих намірів. Мене били два, може три рази за дитинство. Але вчасно і справедливо. Можливо, якби ці уроки я не отримав то не дожив би до понадпенсійного віку.
показати весь коментар
03.05.2026 12:50 Відповісти
Зрозуміло,висихає.Те,що у Вас було важке дитинство не повід пропагувати насильство!Насильство інколи приводить до протилежних результатів.
показати весь коментар
03.05.2026 13:01 Відповісти
Легким не було. Але не з означеної дії.
показати весь коментар
03.05.2026 13:04 Відповісти
Колись мене батько побив ременякою, знайшовши цигарки, якими я десь років у чотирнадцять почав був бавитися. І відбив мені ту охоту. За що я йому по сьогодні вдячний.
показати весь коментар
03.05.2026 12:57 Відповісти
А міг би просто умовляти до сих пір
показати весь коментар
03.05.2026 13:03 Відповісти
Дайте людям (молоді) нормально жить.
показати весь коментар
03.05.2026 19:18 Відповісти
У сенсі?
показати весь коментар
03.05.2026 19:20 Відповісти
Ну хотьби як у Польші.
показати весь коментар
03.05.2026 19:39 Відповісти
1.3 млн гривкнт стягнути з батьків, нехай квартиру продають, якщо за "дітякой" не дивляться.
показати весь коментар
03.05.2026 12:11 Відповісти
Злна, нажаль, його не виправить, як не виправляє нікого.
Це факт.
Сім'ю роздягнути до гола, щоб ні кола і ні двора, зашмарг боргу у руки поки все не відновлять власними коштами і працею під наглядом виконавчої служби. Плюс сплата моральної шкоди нанесеної державі і нашому народу.за зраду.
показати весь коментар
03.05.2026 12:36 Відповісти
Довго чекать доведеться краще всіх у шахти і бажано уранові а там як буде але гроші повинні віддать і в 10 кратному розмірі
показати весь коментар
03.05.2026 14:22 Відповісти
У Австріі (Республіка Австрія (нім. Republik Österreich)) існує правило уроків ПОЛИЦІІ у школах .
Наприклад , якщо не здаєш екзамен полиціі правид дорожнього руху- то не дозволять їздити на веліках ( навіть дитячих) . ВЧАТЬ У МЛАДШІЙ ШКОЛІ

ТОМУ українська поліція має зробити підрозділи із поліційськьких жинок і нехай вони кожного дня вкладають у дитячий мізки що робити на ворога - це погано і карається вʼязницею
показати весь коментар
03.05.2026 13:12 Відповісти
Також вважаю що необхідно хоча раз на тиждень доносити в школі приклади покарання скільки хто отримав за такі дії. Тому що підлітки деколи абстрактно все розуміють і йдуть на ризики.
показати весь коментар
03.05.2026 13:26 Відповісти
Ніби воно в ту школу ходило.
показати весь коментар
03.05.2026 15:51 Відповісти
Жадібне та тупе.....
показати весь коментар
03.05.2026 14:18 Відповісти
В учебку кинути а через пару місяців в штрафбат: із зародзагонами пустити через мінне поле в штурм
показати весь коментар
03.05.2026 14:21 Відповісти
 
 