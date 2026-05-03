Підпал військового авто та локомотива у Харкові: судитимуть 17-річного виконавця, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Перед судом постане підліток із Харкова, завербований через телеграм, за підпали військового автомобіля та локомотива, які він виконував під дистанційним контролем куратора та фіксував на відео як "звіти".

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, неповнолітнього завербували через месенджер телеграм, пообіцявши "легкий заробіток". Далі він діяв за інструкціями "куратора", перебуваючи з ним у постійному онлайн-контакті. Однак винагороду за виконані "завдання" він не отримав

Підпал військового авто

На початку листопада 2025 року юнак здійснював розвідку транспортних засобів у Харкові, які могли бути пов’язані з військовими, фотографував їх та надсилав матеріали для погодження "цілей".

Після цього він обрав військовий позашляховик однієї з частин. Підліток придбав запальну суміш, підготував її та підпалив автомобіль у дворі житлового будинку. Під час злочину він перебував на відеозв’язку з куратором.

Підпал локомотива

Згодом підліток вчинив другий підпал - уже на території залізничного депо "Основа" у Харкові. Там він облив локомотив горючою рідиною та підпалив його, зафіксувавши займання на відео як "звіт" для замовника. Орієнтовна сума збитків від пошкодження тепловоза перевищує 1,3 млн гривень.

Що інкримінують

Повідомляється, що прокурор затвердив та направив стосовно 17-річного хлопця обвинувальний акт за фактами:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України);

вчинення диверсії з метою ослаблення держави — підпалу, спрямованого на пошкодження об’єкта, який має важливе народногосподарське значення, вчиненого в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України);

умисне пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

У прокуратурі додали, щонаразі обвинувачений перебуває під вартою. Правоохоронці встановлюють особу "куратора", який координував дії підлітка.