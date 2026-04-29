Неизвестный пытался поджечь мечеть во Львове. ФОТО

Во Львове неизвестный мужчина пытался поджечь мечеть. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Около 20:40 29 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании в Исламском религиозно-культурном центре во Львове.

"Как предварительно установили правоохранители, неустановленный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылся. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей потушил пламя.



Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство.

В Духовном управлении мусульман Крыма заявили, что рассматривают инцидент как сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта.

"Мы убеждены, что это преступление не могло быть совершено верующим человеком, независимо от его взглядов. Покушение на священное место - поджог минбара - является абсолютно недопустимым актом для любого верующего человека", - отметили там.

