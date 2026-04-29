Неизвестный пытался поджечь мечеть во Львове. ФОТО

Во Львове неизвестный мужчина пытался поджечь мечеть. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Около 20:40 29 апреля в полицию поступило сообщение о возгорании в Исламском религиозно-культурном центре во Львове.

"Как предварительно установили правоохранители, неустановленный мужчина бросил в помещение две бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылся. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей потушил пламя.

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство.

В Духовном управлении мусульман Крыма заявили, что рассматривают инцидент как сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта.

"Мы убеждены, что это преступление не могло быть совершено верующим человеком, независимо от его взглядов. Покушение на священное место - поджог минбара - является абсолютно недопустимым актом для любого верующего человека", - отметили там.

Во Львове неизвестный поджог мечеть: что известно?
дивно...підпалюють мечеті а закон приймають про антисемитизм...
29.04.2026 12:34 Ответить
Треба новий закон приймати. Про боротьбу з антиісламізмом. Потім з антикришнаїзмом, потім з антибуддизмом, потім з антивудуїзмом, потім з антисинтоїзмом, потім з антидаосизмом, потім з антишаманізмом і т.д.
29.04.2026 12:45 Ответить
А вони прийшли до влади? Коли прийдуть, тоді і приймуть. А зараз у нас при владі інша "еліта".
29.04.2026 13:09 Ответить
шашличники
29.04.2026 13:29 Ответить
мацайоли
29.04.2026 13:31 Ответить
Навіть не знав що у Львові такий центр є.Потім погуглив - і на тобі,вулиця Щирецька 36.А це адреса найбільшого речового ринку на заході України - ринку "Південний".Багато знайомих у мене там працювало,а власником ринку є колишній головний регіонал області і нардеп Писарчук.Розповіли мені що з початку заснування того ринку там в маленькому кіоску торгував шаурмою якийсь азербайжанець Арік.Потім до нього приїхали родичі і вони з дозволу власника відкрили на краю ринку ресторан.А тепер от мечеть...Так що релігійна толерантність річ звичайно хороша...лишається сподіватись що і іслам теж толерантний...у всякому випадку ми то скоро побачимо на прикладі західно-європейських країн.Значно скоріше ніж у нас...
29.04.2026 13:12 Ответить
Скоріше азери,чим кримські,вони тут на ринках тусуються понад 25років.
29.04.2026 14:41 Ответить
Терпимости к агрессивному вероисповеданию быть не может. Иначе нас ждет судьба Великобритании и других стран европы. Не слушайте леваков и тех кто лоббирует пропагнду мигрантов в массы. Если сейчас на тормозах давать им ассимилироваться тут без проблем то через 15-20лет это будет проблемой национальной. Уже достаточно посмотреть как они лезут семьями в гос службу и на все социальные ветки. Одни тимуры и умеровы. Проснитесь!
