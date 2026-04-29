1 515 9

Невідомий намагався підпалити мечеть у Львові. ФОТО

У Львові невідомий чоловік намагався підпалити мечеть. Правоохоронці відкрили провадження.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Близько 20:40 29 квітня у поліцію надійшло повідомлення про загоряння в Ісламському релігійно-культурному центрі у Львові.

"Як попередньо встановили правоохоронці, невстановлений чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю, після чого втік. Рідина з однієї пляшки зайнялась, проте один зі служителів загасив полум’я.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події. Вживаються заходи щодо встановлення особи зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження.

У Духовному управлінні мусульман Криму заявили, що розглядають інцидент як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту.

"Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючою людиною, незалежно від її поглядів. Замах на священне місце - підпал мінбару - є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини", - зазначили там.

У Львові невідомий підпалив мечеть: що відомо?
дивно...підпалюють мечеті а закон приймають про антисемитизм...
29.04.2026 12:34 Відповісти
Треба новий закон приймати. Про боротьбу з антиісламізмом. Потім з антикришнаїзмом, потім з антибуддизмом, потім з антивудуїзмом, потім з антисинтоїзмом, потім з антидаосизмом, потім з антишаманізмом і т.д.
29.04.2026 12:45 Відповісти
А вони прийшли до влади? Коли прийдуть, тоді і приймуть. А зараз у нас при владі інша "еліта".
29.04.2026 13:09 Відповісти
шашличники
29.04.2026 13:29 Відповісти
мацайоли
29.04.2026 13:31 Відповісти
Навіть не знав що у Львові такий центр є.Потім погуглив - і на тобі,вулиця Щирецька 36.А це адреса найбільшого речового ринку на заході України - ринку "Південний".Багато знайомих у мене там працювало,а власником ринку є колишній головний регіонал області і нардеп Писарчук.Розповіли мені що з початку заснування того ринку там в маленькому кіоску торгував шаурмою якийсь азербайжанець Арік.Потім до нього приїхали родичі і вони з дозволу власника відкрили на краю ринку ресторан.А тепер от мечеть...Так що релігійна толерантність річ звичайно хороша...лишається сподіватись що і іслам теж толерантний...у всякому випадку ми то скоро побачимо на прикладі західно-європейських країн.Значно скоріше ніж у нас...
29.04.2026 13:12 Відповісти
Скоріше азери,чим кримські,вони тут на ринках тусуються понад 25років.
29.04.2026 14:41 Відповісти
Терпимости к агрессивному вероисповеданию быть не может. Иначе нас ждет судьба Великобритании и других стран европы. Не слушайте леваков и тех кто лоббирует пропагнду мигрантов в массы. Если сейчас на тормозах давать им ассимилироваться тут без проблем то через 15-20лет это будет проблемой национальной. Уже достаточно посмотреть как они лезут семьями в гос службу и на все социальные ветки. Одни тимуры и умеровы. Проснитесь!
29.04.2026 15:00 Відповісти
 
 