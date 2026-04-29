Невідомий намагався підпалити мечеть у Львові. ФОТО

У Львові невідомий чоловік намагався підпалити мечеть. Правоохоронці відкрили провадження.

Про це повідомили у Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Близько 20:40 29 квітня у поліцію надійшло повідомлення про загоряння в Ісламському релігійно-культурному центрі у Львові.

"Як попередньо встановили правоохоронці, невстановлений чоловік кинув у приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю, після чого втік. Рідина з однієї пляшки зайнялась, проте один зі служителів загасив полум’я.



Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються свідки та очевидці події. Вживаються заходи щодо встановлення особи зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження.

У Духовному управлінні мусульман Криму заявили, що розглядають інцидент як свідому провокацію, спрямовану на дестабілізацію релігійної ситуації та створення штучного конфлікту.

"Ми переконані, що цей злочин не міг бути скоєний віруючою людиною, незалежно від її поглядів. Замах на священне місце - підпал мінбару - є абсолютно неприпустимим актом для будь-якої віруючої людини", - зазначили там.

