Рашисти атакували мечеть у Херсоні: пошкоджено фасад та внутрішні приміщення. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували мечеть мусульманської релігійної громади у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок обстрілу у будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.



Навіть у священний для мусульман місяць Рамадан росіяни вкотре відкрито демонструють, що для них не існує жодних релігійних цінностей", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з людей не постраждав.

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