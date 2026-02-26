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Новини Фото Обстріли Херсона
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Рашисти атакували мечеть у Херсоні: пошкоджено фасад та внутрішні приміщення. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували мечеть мусульманської релігійної громади у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок обстрілу у будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.

Навіть у священний для мусульман місяць Рамадан росіяни вкотре відкрито демонструють, що для них не існує жодних релігійних цінностей", - йдеться в повідомленні.

Ніхто з людей не постраждав.

Читайте: У Херсоні одна людина загинула, ще 9 дістали травм, серед них 7 комунальників

Росіяни вдарили по мечеті в Херсоні: подробиці
Росіяни вдарили по мечеті в Херсоні: подробиці
Росіяни вдарили по мечеті в Херсоні: подробиці
Росіяни вдарили по мечеті в Херсоні: подробиці
Росіяни вдарили по мечеті в Херсоні: подробиці

Автор: 

мечеть (47) обстріл (34320) Херсон (3870) Херсонська область (6697) Херсонський район (898)
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Рашисти не вірять ні в Бога, ні в Алаха. Звичайні терористи.
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26.02.2026 13:20 Відповісти
Покажить це Ердогану , та лідерам Сайдівський Аравіі, ОАЄ, Філіппін
ПОСЛИ мають працювати з країнами півдня
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26.02.2026 14:51 Відповісти
Цікава мапа національних інтересів, як це бачать націоналісти .
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26.02.2026 14:53 Відповісти
До речі - кацапня активно працює у тих регіонах , особливо як їм закрили ЕС
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26.02.2026 14:54 Відповісти
 
 