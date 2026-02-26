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Рашисти атакували мечеть у Херсоні: пошкоджено фасад та внутрішні приміщення. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували мечеть мусульманської релігійної громади у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок обстрілу у будівлі вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні приміщення.
Навіть у священний для мусульман місяць Рамадан росіяни вкотре відкрито демонструють, що для них не існує жодних релігійних цінностей", - йдеться в повідомленні.
Ніхто з людей не постраждав.
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ПОСЛИ мають працювати з країнами півдня