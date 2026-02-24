У Херсоні одна людина загинула, ще 9 дістали травм, серед них 7 комунальників

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область — протягом 24 лютого зафіксовано загибель однієї людини та поранення ще 11. Ворог застосовував артилерію, міномети та FPV-дрони, вражаючи цивільну інфраструктуру й мешканців регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, протягом 24 лютого 2026 року військові армії рф продовжили обстрілювати населені пункти області артилерійською, мінометною зброєю, атакували також дронами різного типу.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 11 – дістали травм різного ступеня", - ідеться в повідомленні.

Херсон

Близько 09:00 окупанти застосували FPV-дрон. Від цієї атаки травми, несумісні з життям, отримав працівник міського підприємства.

Пізніше, із різницею у 15 хвилин, відбулись артилерійські обстріли обласного центру – поранено двох цивільних чоловіків.

Вдень під час прибирання однієї з вулиць Херсона та завантаження сміття до кузова автомобіля, стався вибух невідомого предмета. У результаті чого травмувалися семеро працівників комунального підприємства, що виконувало роботи.

Саблуківка

У Саблуківці жінка дістала поранень, коли випадково наступила на міну-пелюстку.

Софіївка

І ще одна людина постраждала у селі Софіївка – ворог спрямував FPV-дрон у автомобіль, що виїжджав з населеного пункту.

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

