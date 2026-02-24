РУС
В Херсоне один человек погиб, еще 9 получили травмы, среди них - 7 коммунальщиков

Российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область - в течение 24 февраля зафиксирована гибель одного человека и ранения еще 11. Враг применял артиллерию, минометы и FPV-дроны, поражая гражданскую инфраструктуру и жителей региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в течение 24 февраля 2026 года военные армии РФ продолжили обстреливать населенные пункты области артиллерийским, минометным оружием, атаковали также дронами различного типа.

"По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени", - говорится в сообщении.

Херсон

  • Около 09:00 оккупанты применили FPV-дрон. В результате этой атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил работник городского предприятия.
  • Позже, с разницей в 15 минут, произошли артиллерийские обстрелы областного центра - ранены два гражданских мужчины.
  • Днем во время уборки одной из улиц Херсона и загрузки мусора в кузов автомобиля произошел взрыв неизвестного предмета. В результате травмированы семеро работников коммунального предприятия, выполнявшего работы.

Саблуковка

В Саблуковке женщина получила ранения, когда случайно наступила на мину-лепесток.

Софиевка

И еще один человек пострадал в селе Софиевка - враг направил FPV-дрон в автомобиль, выезжавший из населенного пункта.

Также повреждения получили частные и многоквартирные дома, автотранспорт.

От куди потрібно в першу чергу ракети ППО постачати! На передній край боротьби із болотяними лаптєногими...!
24.02.2026 17:54 Ответить
24.02.2026 18:03 Ответить
 
 