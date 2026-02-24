РУС
Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов Херсонщины: 1 человек погиб, еще 5 получили ранения

Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов Херсонской области:

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Молодежное, Белозерка, Янтарное, Антоновка, Берислав, Веселое, Днепровское, Велетенское, Змиевка, Ивановка, Камышаны, Львовое, Никольское, Миловое, Новоалександровка, Новотягинка, Осокоровка, Понятовка, Приднепровское, Республиканец, Саблуковка, Садовое, Токаровка, Томарино, Тягинка, Зеленовка, Костырка, Великая Александровка, Борозенское, Золотая Балка, Кизомыс, Разлив, Томина Балка, Новодмитровка, Широкая Балка, Софиевка, Александровка, Нововоскресенское и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты испортили газопровод, торговый павильон и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

