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Российские военные оборвали жизнь херсонца, еще один человек – ранен. ВИДЕО

Российские военные оборвали жизнь еще одного жителя Херсона.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Жертва обстрелов

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"Утром в Днепровском районе в результате российского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина", - заявил Прокудин.

Кроме того, утро для жителей Корабельного района Херсона началось с российских обстрелов.

Оккупационные войска целенаправленно ударили по двору жилого дома, в котором проживает пожилая семья. В результате "прилета" в домах выбиты стекла, повреждены фасад и комнаты, а также ограждение.

Мужчина, который в момент атаки находился на улице, получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения. Пострадавший – под наблюдением врачей.

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армия РФ (22965) обстрел (32974) Херсон (3322) Херсонская область (5708) Херсонский район (884)
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