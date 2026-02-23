Российские военные оборвали жизнь херсонца, еще один человек – ранен. ВИДЕО
Российские военные оборвали жизнь еще одного жителя Херсона.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Жертва обстрелов
"Утром в Днепровском районе в результате российского обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина", - заявил Прокудин.
Кроме того, утро для жителей Корабельного района Херсона началось с российских обстрелов.
Оккупационные войска целенаправленно ударили по двору жилого дома, в котором проживает пожилая семья. В результате "прилета" в домах выбиты стекла, повреждены фасад и комнаты, а также ограждение.
Мужчина, который в момент атаки находился на улице, получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения. Пострадавший – под наблюдением врачей.
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