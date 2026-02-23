Оккупанты обстреляли 40 населенных пунктов Херсонщины: 5 человек получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Камышаны, Белозерка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Ромашково, Янтарное, Кизомыс, Днепровское, Велетенское, Разлив, Благовещенское, Ивановка, Новотягинка, Токаровка, Берислав, Борозенское, Золотая Балка, Тараса Шевченко, Осокоровка, Томарино, Новорайск, Петровка, Шевченковка, Бургунка, Змиевка, Львовое, Миловое, Новоберислав, Новокаиры, Отрадокаменка, Тягинка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты испортили хозяйственные постройки и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

