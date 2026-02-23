Окупанти обстріляли 40 населених пунктів Херсонщини: 5 людей дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Благовіщенське, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Борозенське, Золота Балка, Тараса Шевченка, Осокорівка, Томарине, Новорайськ, Петрівка, Шевченківка, Бургунка, Зміївка, Львове, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Одрадокам'янка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчі споруди та приватний автомобіль.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 260 500 осіб (+720 за добу), 11 696 танків, 37 510 артсистем, 24 082 ББМ. ІНФОГРАФІКА