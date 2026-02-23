Російські військові обірвали життя херсонця, ще один чоловік - поранений. ВIДЕО

Російські військові обірвали життя ще одного жителя Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Жертва обстрілів

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Зранку у Дніпровському районі через російський обстріл поранення, несумісні з життям, дістав 47-річний чоловік", - заявив Прокудін.

Крім того, ранок для жителів Корабельного району Херсона розпочався із російських обстрілів.

Окупаційні війська цілеспрямовано вдарили по подвірʼю житлового будинку, в якому проживає літня родина. Внаслідок "прильоту" в оселі вибито шибки, пошкоджено фасад й кімнати, а також огорожу.

Чоловік, який в момент атаки перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення. Постраждалий – під наглядом лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли 40 населених пунктів Херсонщини: 5 людей дістали поранення