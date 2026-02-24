Окупанти обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, 5 дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Молодіжне, Білозерка, Янтарне, Антонівка, Берислав, Веселе, Дніпровське, Велетенське, Зміївка, Іванівка, Комишани, Львове, Микільське, Милове, Новоолександрівка, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Республіканець, Саблуківка, Садове, Токарівка, Томарине, Тягинка, Зеленівка, Костирка, Велика Олександрівка, Борозенське, Золота Балка, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Новодмитрівка, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Нововоскресенське та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків.Також окупанти понівечили газогін, торгівельний павільйон та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, 5 дістали поранення.

