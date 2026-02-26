РУС
Рашисты атаковали мечеть в Херсоне: поврежден фасад и внутренние помещения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали мечеть мусульманской религиозной общины в Херсоне.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В результате обстрела в здании выбиты окна, поврежден фасад и внутренние помещения.

Даже в священный для мусульман месяц Рамадан россияне в очередной раз открыто демонстрируют, что для них не существует никаких религиозных ценностей", - говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал.

Россияне нанесли удар по мечети в Херсоне: подробности
Рашисти не вірять ні в Бога, ні в Алаха. Звичайні терористи.
26.02.2026 13:20 Ответить
Покажить це Ердогану , та лідерам Сайдівський Аравіі, ОАЄ, Філіппін
ПОСЛИ мають працювати з країнами півдня
26.02.2026 14:51 Ответить
Цікава мапа національних інтересів, як це бачать націоналісти .
26.02.2026 14:53 Ответить
До речі - кацапня активно працює у тих регіонах , особливо як їм закрили ЕС
26.02.2026 14:54 Ответить
 
 