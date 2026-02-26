834 4
Рашисты атаковали мечеть в Херсоне: поврежден фасад и внутренние помещения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали мечеть мусульманской религиозной общины в Херсоне.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В результате обстрела в здании выбиты окна, поврежден фасад и внутренние помещения.
Даже в священный для мусульман месяц Рамадан россияне в очередной раз открыто демонстрируют, что для них не существует никаких религиозных ценностей", - говорится в сообщении.
Никто из людей не пострадал.
