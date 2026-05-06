СБУ разоблачила агента ФСБ, организовывавшего поджоги военных автомобилей в Киеве. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. По заказу россиян он организовывал поджоги автомобилей Сил обороны в столице Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что выяснило расследование?

Как установило расследование, злоумышленник подбирал потенциальных исполнителей диверсий, вербовал их и координировал подрывную деятельность.

В марте этого года сотрудники СБУ "по горячим следам" разоблачили двух вражеских агентов, которых курировал этот фигурант и которые по его заданию занимались поджогами автомобилей в Деснянском районе столицы.

Координатором поджигателей оказался мобилизованный, который самовольно оставил службу в Харьковской области и сбежал в столицу, где начал работать на врага. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "быстрые заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки он начал привлекать к работе на ФСБ местных наркозависимых, которые за сумму "на дозу" соглашались совершать заказные поджоги. Перед преступлением они согласовывали с резидентом потенциальную "цель", а после поджога направляли ему фото и видео возгорания. Далее он через мессенджер отчитывался куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления резидента агентурной группы и задержали его по месту жительства в Киеве. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении - препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

