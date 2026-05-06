СБУ разоблачила агента ФСБ, организовывавшего поджоги военных автомобилей в Киеве. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. По заказу россиян он организовывал поджоги автомобилей Сил обороны в столице Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что выяснило расследование?

Как установило расследование, злоумышленник подбирал потенциальных исполнителей диверсий, вербовал их и координировал подрывную деятельность.

В марте этого года сотрудники СБУ "по горячим следам" разоблачили двух вражеских агентов, которых курировал этот фигурант и которые по его заданию занимались поджогами автомобилей в Деснянском районе столицы.

Координатором поджигателей оказался мобилизованный, который самовольно оставил службу в Харьковской области и сбежал в столицу, где начал работать на врага. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда искал "быстрые заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки он начал привлекать к работе на ФСБ местных наркозависимых, которые за сумму "на дозу" соглашались совершать заказные поджоги. Перед преступлением они согласовывали с резидентом потенциальную "цель", а после поджога направляли ему фото и видео возгорания. Далее он через мессенджер отчитывался куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления резидента агентурной группы и задержали его по месту жительства в Киеве. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении - препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Повісити на Майдані.
06.05.2026 14:43 Ответить
Бляха, ну які 8 років??? Тут пожиттєве!
06.05.2026 14:48 Ответить
а калірованого агента рифи, зєлупу, ніяк не хочуть помічати.
06.05.2026 14:49 Ответить
то хай цей та інші в палаючім авто покатаються.. скільки буде ще цих п-ів - зрадників???
06.05.2026 15:13 Ответить
Всього вісім років та його повішати мало ,ну і закони які заохочують бидло до деверсій ,смертна кара під час війни тільки тоді почне доходити.
06.05.2026 15:20 Ответить
... вчинив опір і був пристрілений як собака ???
06.05.2026 15:40 Ответить
 
 