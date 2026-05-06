СБУ викрила агента ФСБ, який організовував підпали військових авто у Києві. ФОТО

Служба безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ. На замовлення рашистів він організовував підпали авто Сил оборони в столиці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що з’ясувало розслідування?

Як встановило розслідування, зловмисник підшукував потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність.

У березні цього року співробітники СБУ "по гарячих слідах" викрили двох ворожих агентів, котрих курував цей фігурант і які за його завданням займалися підпалами авто у Деснянському районі столиці.

Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога. До уваги російської спецслужби він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Після вербування він почав залучати до роботи на ФСБ місцевих наркозалежних, які за суми "на дозу" погоджувалися вчиняти замовні підпали. Перед злочином вони погоджували з резидентом потенційну "ціль", а після підпалу направляли йому фото та відео загоряння. Далі він месенджером звітував куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ задокументували злочини резидента агентурної групи і затримали його за місцем проживання у Києві. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру, - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

сбу

Повісити на Майдані.
06.05.2026 14:43 Відповісти
Бляха, ну які 8 років??? Тут пожиттєве!
06.05.2026 14:48 Відповісти
а калірованого агента рифи, зєлупу, ніяк не хочуть помічати.
06.05.2026 14:49 Відповісти
то хай цей та інші в палаючім авто покатаються.. скільки буде ще цих п-ів - зрадників???
06.05.2026 15:13 Відповісти
Всього вісім років та його повішати мало ,ну і закони які заохочують бидло до деверсій ,смертна кара під час війни тільки тоді почне доходити.
06.05.2026 15:20 Відповісти
... вчинив опір і був пристрілений як собака ???
06.05.2026 15:40 Відповісти
 
 