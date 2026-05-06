Повідомлено про підозру рашисту, який командував розстрілом цивільних українців на Лиманському напрямку, - СБУ

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували воєнні злочини Василя Блащука - командира взводу штурмової роти 237-го танкового полку 20-ї армії московського військового округу РФ.

Що з’ясувало розслідування?

Як зазначається, у вересні 2025 року рашист у складі свого підрозділу брав участь у безперервних боях на Донеччині.

Під час штурму позицій Сил оборони в районі селища Шандриголове на Лиманському напрямку Блащук наказав підлеглим відкривати вогонь по всіх цивільних жителях громади.

"Відповідну команду він озвучив підпорядкованому особовому складу через переносну радіостанцію. Задокументовано, що під час радіоефіру молодший лейтенант Блащук декілька разів повторив підлеглим наказ на вбивство цивільного населення в українському селищі", - йдеться у повідомленні.

Людей розстрілювали майже впритул

Після одержання вказівки командира рашисти майже впритул розстрілювали місцевих жителів, які перебували на маршруті пересування збройного угруповання РФ.

Такі дії фігуранта грубо порушують вимоги статей 27, 32, 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 та статей 11, 40, 51, 75, 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Блащуку про заочну підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

