Сообщено о подозрении рашисту, командовавшему расстрелом гражданских украинцев на Лиманском направлении, - СБУ

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали военные преступления Василия Блащука - командира взвода штурмовой роты 237-го танкового полка 20-й армии Московского военного округа РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что выяснило расследование?

Как отмечается, в сентябре 2025 года рашист в составе своего подразделения участвовал в непрерывных боях в Донецкой области.

Во время штурма позиций Сил обороны в районе поселка Шандриголове на Лиманском направлении Блащук приказал подчиненным открывать огонь по всем гражданским жителям громады.

"Соответствующий приказ он озвучил подчиненному личному составу через переносную радиостанцию. Задокументировано, что во время радиоэфира младший лейтенант Блащук несколько раз повторил подчиненным приказ об убийстве гражданского населения в украинском поселке", - говорится в сообщении.

Людей расстреливали почти в упор

После получения указания командира рашисты почти в упор расстреливали местных жителей, которые находились на маршруте передвижения вооруженной группировки РФ.

Такие действия фигуранта грубо нарушают требования статей 27, 32, 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и статей 11, 40, 51, 75, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Блащуку о заочном подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

