Приставил нож к шее: во Львове задержан мужчина, который взял в заложницы 13-летнюю девочку, увидев военных ТЦК, - Нацполиция. ФОТО

Во Львове задержан злоумышленник, который взял в заложницы малолетнюю девочку, увидев военнослужащих ТЦК.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Во Львове мужчина взял в заложницы ребенка

Приставил к шее нож

Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 9 мая, около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове. Увидев военнослужащих ТЦК, прохожий распылил слезоточивый газ, после чего схватил девочку, которая проходила рядом, и приставил ей к шее нож.

"Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку. К счастью, девочка не пострадала", - рассказали в полиции.

Нападавший задержан

Сообщается, что правоохранители установили личность нападавшего – это 43-летний житель Львова. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Проводится досудебное расследование, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Топ комментарии
Да нет дрыстун тот кто ребенком прикрываться стал и ножем ему угрожал.Так что не в тему твой коммент .Двойка тебе
Мой брат кстати в окопе 3 год уже как ,а это чмо вместо того чтобы его заменить с ножем на детей кидается
Позовут пойду не сомневайся вон закон должны принять чтобы тех кто на передовой с начала войны уже демобилизовали ,а их сменили .Но если вернусь жывым то с тебя мразь спрошу почему отлеживался за спинами других и с ножами на военных кидался ,а попробуешь на меня или на брата моего кинутся пристрелю и рука не дрогнет
А приставив би ножа до москаля в Мілітополі?(((
Сцыкотно. Кацап и выстрелить может как и тцк отпор дать ,а тут беззащитный ребенок за которым свою шкурку никчемную можно спрятать
Та,ну(Він же готовий пожиттєве отримати,лиш би не на фронт(((
Зрештою хто повірить,що якби він був на фронті,то думав би про захист України,цієї дівчинки...(((
воно дрисливе й себе не захистить.

який там фронт

.
з "силою волі" цього падонка не дам йому на зоні й кількох років -

спочатку задовбають в очко, а потім сам повіситься

істеричкам НЕ місце в суровому мужському колективі.....

.
Воїн, що ти ще робиш на волі? Пора тобі в "суровий чоловічий колектив". Відведеш душу.
Чувак може на волі майже не буває.Замашки такі присутні обмеженому контингенту.
Ось як виглядає в житті антитцкунілінгусова шобла цензору... Каструвати таких хєроїв пєтушар і в яму на позицію
Кстати это может оказаться тем кто ножем пырнул и убил 11 ребенка тело которого нашли в каком то райцентре львовской области точно не помню название
Сходи до лікаря, можливо у тебе уже параноя!!!
Теке несеш ротом, а смердить, як з жопи…
Схоже урка піде на зону!А шо там з працівником що запшикав жінку і грудну дитину?
конченый
вітійствуй далі,
реєстрація 04.04.2026.

.
Оце є кульмінація ухилянтського гімна. Оце вся суть всіх заброньованих і не заброньованих ухилянтів. Вони і дітей, в далі і старих готові різати ножами аби врятувати суто лише свою шкуру. Пофіг яким способом. Якщо для цього треба вбити або підставити парочку когось іншого, то ок. А що не так? А має право по конституції. Недоторканість його, ухилянта, найвища цінність для нього. І якщо потрібно для цього комусь взагалі лєвому перерізати горло, то немає ніяких проблем. Кончене розуміння своїх прав і вседозволеність у більшості населення. Їм сказали що всі президенти, то вони вже так і роблять в реальності. І жоден оцьому зеленому гівну на виборах не сказав що права кожного закінчуються там , де починаються права інших. Тобто оце гівно завважало щоб уникнути собі утисків, треба перерізати будь кому горлянку. Під руку попалася дитина. Жах. Але для більшості це нічого не означатиме. Вони і далі будуть відбілювати гівняче гівно. З біосміттям все зрозуміло. Шкода, що ухилянт не взяв в заручники іншого ухилянта і один одного там не повбивали. Ха ха ха.
Знаю одного ухилянта який взяв у заручники цілу країну з 40 млн населенням. І знаходяться мільйони які його досі підтримують. Так що все норм.
Десятки мільйонів. Не те що знаходяться. А прожівают сваю лучшую жізнь. Бубочка попав в точку зробивши ставку саме на цю якість і на цю частину населення. Ха ха ха.
Де служиш, чи пенсіонер? Може спочатку з себе потрібно почати?
Зараз в третьому корпусі. Ти про себе пиши. Або про свій особистий досвід. Напевно крім гівна немає нічого. Тому і немає що сказати. Так? Ха ха ха.
начни с себя!
А шо у нас случілась? Нє нравітца кагда ктота нє спєшит вмєста тєбя ваєвать?
Вмєста мєня нікто нє служіт. Служать вмєста тєбя. Зєльоного гавнюка. Тому тобі і немає що сказати. Шаріков. Ха ха ха.
Так ти ***** в скелі чи в третьому корпусі? Що нарк, ломки почалися, вже забуваєш що пишеш?
той покидьок чомусь не кинувся з ножем на тецекунів а схватив беззахисну дитину . я не знаю як оті тецекуни після затримання не повідбивали йому тельбухи і пальці не переламали щоб та тварюка і ложку в сізо не могла держати пальцями . може зеки після суду зроблять йому ще один суд бо та дівчинка могла бути донькою кого завгодно
А не можна відбивати пальці. Це не конституційно. Одні на роботі при виконанні. А оте опудало "вільний громадянин". Почитайте статті конституції. Кожне ухилянтське гівно повивчали всі вигідні для себе. Тому носять ножі в кишенях. Бо мають право і інший брєд. Тому і накидаються в реальності пофіг на кого чи на тцк, чи на поліцію, чи на пенса, чи на дитину. Суд дасть там умовно та й на тому все. Ха ха ха.
На фронт цю тварину!
Здається, цей чоловік несповна розуму став ще до ворожого обстрілу 120-ми мінами. Таких до війська брати, гадаю, небезпечно. До клініки його, на обстеження.
Нормальний,звичайний ухилянт. Оце вся суть 5 мільйонів "знедолених" ухилянтів,який переслідує "зла"ТЦК! Закритися дитиною,інвалідом,якщо треба погубити дитину ,лише щоб самому врятуватися.
У ухилянтів також багато легенд. І також в трусиках. Ха ха ха.
А у падалЬяків з анальним бронюванням , які легенди? Розкажеш?
Новинарі вам все розкажуть. Все найкраще ще попереду. Ха ха ха.
А чим ти відрізняєшся від сраних ухилянтів? Ти ж не воюєш 🤣🤣🤣🤣 ну хіба що тут в коментарях, потужна унічтажаєш ухілєсав🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡
Звичайно що я відрізняюсь. Я в ЗСУ. Тому і пишу свої розуміння про ухилянтів і інше. А ви ухилянти патужно поунічтожаєте самі себе. Така ваша зелена кампашка. Ха ха ха.
Відео звичайно ж будуть? Чи знову магнето відключив всі електроприлади в радіусі кілометра?
Навіщо гівнюками показувати відео. Відео покажуть батьку дівчинки. І той можливо відправить ухилянтське гівно в реанімацію. В в реанімації нормальний лікар припише не ті ліки на всяк випадок. Ха ха ха.
Нарколога з'їбися нах, іди пальця пососи і пофантазуй як ти воююєш в скелі чи третьому корпусі 🤣🤣🤣🤣 І ******, з таким пафосом і пАтужнастю пздить про ухилянтів, прям джон хрєнбо.
Чого ви тут істерію розвели в коментарях. Вже в них всі ухилянти та заброньовані (мільйони людей) це потенційні дітовбивці. Ну давайте і все тцк прирівняємо до хабарників як одеський борисов або що у кожного тцкшника на руках кров цивільного. Думаєте в цю гру не можна грати вдвох?
Ну так майже у всіх людоловів кров на руках.
Кров ухилянта нічого не варта . Ха ха ха.
Кров ухилянта. А всі ухилянти, так потенційні дітовбивці. Ха ха ха.
Твоя кров цінніша?
Немає охочих проливати кров на війні?
Яка ти скотина кончена.Шкода шо таку гниду як ти навіть ухилянт в заручники не візьме.Це б виглядало ідеально,як гімно з гімном.
Мабуть дочекався поліції шоб здатися
Все нормально.
