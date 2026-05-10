Приставил нож к шее: во Львове задержан мужчина, который взял в заложницы 13-летнюю девочку, увидев военных ТЦК, - Нацполиция. ФОТО
Во Львове задержан злоумышленник, который взял в заложницы малолетнюю девочку, увидев военнослужащих ТЦК.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Приставил к шее нож
Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 9 мая, около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове. Увидев военнослужащих ТЦК, прохожий распылил слезоточивый газ, после чего схватил девочку, которая проходила рядом, и приставил ей к шее нож.
"Совместными слаженными действиями полицейский и военнослужащие ТЦК задержали злоумышленника и освободили 13-летнюю львовянку. К счастью, девочка не пострадала", - рассказали в полиции.
Нападавший задержан
Сообщается, что правоохранители установили личность нападавшего – это 43-летний житель Львова. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Проводится досудебное расследование, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
