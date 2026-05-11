РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11688 посетителей онлайн
Новости Фото Нападение на полицейских Стрельба на Ивано-Франковщине
2 839 32

Военный в СОЧ в нетрезвом состоянии бросился с ножом на правоохранителей. Ему выстрелили в ногу, он в больнице, - полиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области пьяный мужчина набросился с ножом на правоохранителей после угроз в адрес медиков. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие и выстрелили ему в ногу.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным следствия, инцидент произошел вечером 10 мая в селе Средний Березов Косовского района. Медики утверждали, что неизвестный вел себя агрессивно и угрожал им физической расправой.

Как утверждают правоохранители, мужчина бросился с ножом на одного из полицейских, прибывшего на вызов. Он произвел предупредительный выстрел в воздух, однако мужчина якобы продолжил угрожать оружием.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области с начала года произошло 14 нападений на военных ТЦК, - Волошин

На Прикарпатье мужчина набросился с ножом на полицейских

Мужчина в больнице

"Для предотвращения нападения сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие — мужчина получил ранение в ногу. После этого нападавший был задержан. Медики оказали ему помощь и госпитализировали в лечебное учреждение", - отметили в полиции.

  • Отмечается, что подозреваемым стал 29-летний военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть. Он якобы приехал в гости к знакомой и был пьян.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскрыта масштабная схема дезертирства в четырех областях Украины: организаторы брали до $15 тыс., - ГБР. ФОТО

Автор: 

нападение (2284) Нацполиция (16895) Ивано-Франковская область (990) СОЧ (159) Косовский район (3) Средний Березов (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Правильно зробили.Я таких ідіотів знаю.На минулому тижні сусід-алкаш приїхав до батьків.Теж був у сзч.Ганявся п'яний за сестрою з ножем.Приїхала поліція,скрутила мальчіка в трусіках,визвали військових і завезли вони його десь під Покровськ.А сьогодні вмер його батько.Сестра сказала що і дзвонить придурку не буде.На похорони до близьких відпускають,так приїде,нажереться,ще когось заріже.Теж ветеран,ганьба батьків.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:15 Ответить
+7
Дивно якось. Вони ж завжди тікають.
показать весь комментарий
11.05.2026 21:46 Ответить
+5
Ганс Крістіан Андерсен просто пацан порівняно із тобою.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у коліно влучили?
показать весь комментарий
11.05.2026 21:44 Ответить
Каїться?
показать весь комментарий
11.05.2026 21:45 Ответить
Дивно якось. Вони ж завжди тікають.
показать весь комментарий
11.05.2026 21:46 Ответить
та то з переляку і проти ножа, якби калаш тоді б тікали))
показать весь комментарий
11.05.2026 22:41 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2026 22:15 Ответить
Міг би повернутись у частину і продовжити воювати, а тепер прийдеться поліцейським замінити його на фронті
показать весь комментарий
11.05.2026 21:57 Ответить
нічого нікому не прийдеться, підлікують і ******** на фронт, бо інших варіантів нема!
показать весь комментарий
11.05.2026 23:28 Ответить
В 1918 р. СЗЧшники Юрковський і Нікулін пристрелили одного м'ясника Колю з виводком. Кістки досі за Уралом шукають. Десь так воно буде і в нас.
показать весь комментарий
11.05.2026 21:59 Ответить
Траба було стріляти в голову...
показать весь комментарий
11.05.2026 22:00 Ответить
О, підтягнулася диванна войовнича спільнота. Куди стріляти - точно не Вам вирішувати
показать весь комментарий
11.05.2026 22:41 Ответить
Правильно зробили.Я таких ідіотів знаю.На минулому тижні сусід-алкаш приїхав до батьків.Теж був у сзч.Ганявся п'яний за сестрою з ножем.Приїхала поліція,скрутила мальчіка в трусіках,визвали військових і завезли вони його десь під Покровськ.А сьогодні вмер його батько.Сестра сказала що і дзвонить придурку не буде.На похорони до близьких відпускають,так приїде,нажереться,ще когось заріже.Теж ветеран,ганьба батьків.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:15 Ответить
Ганс Крістіан Андерсен просто пацан порівняно із тобою.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:33 Ответить
В житті буває цікавіше ніж у казці.Хочеш,я тобі сестри-Ольги попрошу телефон у жінки.Перезвониш.Може вона тобі ще розкаже як п'яний Вова ламав меблі і бив матір.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:43 Ответить
Звісно. Попроси.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:45 Ответить
Ок.Як передать?
показать весь комментарий
11.05.2026 22:50 Ответить
Тіп, не ведись на цю лапотну ботву.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:52 Ответить
А це бот?Дякую.Буду знать.У людини завтра похорон,а їй буде дзвонить якийсь чорт.Бо йому цікаво чи дійсно її рідний брат-алкаш хотів зарізать.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:57 Ответить
Злився тушканчик?))) А як же: хочеш я тобі телефон дам...? Дешевка.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:03 Ответить
Ось так і передай. Цитую: Хочеш,я тобі сестри-Ольги попрошу телефон у жінки.Перезвониш.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:54 Ответить
Дурницю я придумав.В людини завтра похорони,а їй якийсь бот буде дзвонить.Ще й скаже хто дав телефон.Допобачення.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:04 Ответить
Просто балабол ти дешевий. Ходи здоровий.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:06 Ответить
Мене попередили шо ти лапотний бот.Ходи к чортовій мамі.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:07 Ответить
Яке ж ти жалюгідне.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:11 Ответить
Не скигли,бот.Пох мені,віриш ти,чи ні.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:16 Ответить
Я ж кажу що дешевка ти одноразова. Злилося та всралося. Все набридло. Вільний.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:19 Ответить
Не суди по собі, не всі люди чорти-балаболи як ти.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:51 Ответить
Тіп, ти повівся на цю лапотну ботву?
показать весь комментарий
11.05.2026 23:05 Ответить
Мабуть Боянов
показать весь комментарий
11.05.2026 22:39 Ответить
Березуни вони такі, нарвані.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:14 Ответить
Треба у поліції негайно забрати зброю.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:14 Ответить
Треба було в голову вистрелити, щоб не кидався.
показать весь комментарий
12.05.2026 05:41 Ответить
 
 