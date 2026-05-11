Военный в СОЧ в нетрезвом состоянии бросился с ножом на правоохранителей. Ему выстрелили в ногу, он в больнице, - полиция. ФОТО

В Ивано-Франковской области пьяный мужчина набросился с ножом на правоохранителей после угроз в адрес медиков. Полицейские применили табельное огнестрельное оружие и выстрелили ему в ногу.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 10 мая в селе Средний Березов Косовского района. Медики утверждали, что неизвестный вел себя агрессивно и угрожал им физической расправой.

Как утверждают правоохранители, мужчина бросился с ножом на одного из полицейских, прибывшего на вызов. Он произвел предупредительный выстрел в воздух, однако мужчина якобы продолжил угрожать оружием.

Мужчина в больнице

"Для предотвращения нападения сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие — мужчина получил ранение в ногу. После этого нападавший был задержан. Медики оказали ему помощь и госпитализировали в лечебное учреждение", - отметили в полиции.

Отмечается, что подозреваемым стал 29-летний военнослужащий, который самовольно покинул воинскую часть. Он якобы приехал в гости к знакомой и был пьян.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

