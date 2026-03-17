Чоловік поранив ножем військового ТЦК та поліціянта у Миколаєві: його затримали. ФОТО

У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, який ножем завдав ударів у живіт та ногу поліцейському і військовослужбовцю ТЦК та СП.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про напад?

Зазначається, що 17 березня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що під час заходів з оповіщення громадян спільний наряд військовослужбовців ТЦК та СП і поліції намагався перевірити документи у чоловіка, однак той відмовився їх надати.

"Поводячись агресивно, він завдав ножових поранень правоохоронцю та військовослужбовцю ТЦК та СП", - заявили в поліції.

Унаслідок поранень поліцейського та військовослужбовця ТЦК госпіталізовано.

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Затримання нападника

Правоохоронці оперативно встановили та затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. Також вилучено знаряддя злочину –– ніж.

Дії зловмисника слідчі кваліфікували за ст. 348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця). Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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