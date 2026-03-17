Мужчина ранил ножом военного ТЦК и полицейского в Николаеве: его задержали. ФОТО

В Николаеве правоохранители задержали мужчину, который нанес ножом удары в живот и ногу полицейскому и военнослужащему ТЦК и СП.

Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о нападении?

Отмечается, что 17 марта в отдел полиции поступило сообщение о том, что во время мероприятий по оповещению граждан совместный наряд военнослужащих ТЦК и СП и полиции пытался проверить документы у мужчины, однако тот отказался их предоставить.

"Ведя себя агрессивно, он нанес ножевые ранения правоохранителю и военнослужащему ТЦК и СП", — заявили в полиции.

В результате ранений полицейский и военнослужащий ТЦК госпитализированы.

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Задержание нападавшего

Правоохранители оперативно установили и задержали нападавшего в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Им оказался 33-летний местный житель. Также изъято орудие преступления –– нож.

Действия злоумышленника следователи квалифицировали по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего). Задержанному грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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