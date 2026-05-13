Мужчину, бросившего гранату под ноги полицейским в Ахтырке, взяли под стражу

В Ахтырке арестовали мужчину, бросившего гранату в полицейских

Суд избрал меру пресечения в отношении жителя Ахтырки, бросившего гранату под ноги сотрудникам полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

41-летнего мужчину взяли под стражу без права внесения залога.

Что произошло в Ахтырке

Инцидент произошел 10 мая во время переговоров с правоохранителями.

По данным следствия, мужчина бросил гранату под ноги полицейским.

В результате взрыва ранения получили трое правоохранителей, 25-летний гражданский мужчина и сам подозреваемый.

После оказания медицинской помощи мужчину доставили в следственный изолятор.

В чем его подозревают

Действия подозреваемого квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на умышленное убийство нескольких человек, незаконное обращение с боеприпасами и хулиганство.

Досудебное расследование ведут следователи полиции Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Шановні редактори ЦЕНЗОРА, навіщо ви під цю новину розмістили таке фото? Вчіть матчасть: якби чоловік в Охирці кинув під ноги поліціянтам таку гранату як на фото - Ф1, то від поліціянтів нічого б не залишилося. Як і від самого чоловіка. Судячи з "травм" які зазнали поліціянти - граната була учбова (або пейнтбольна), начинена горохом або кукурудзою, в результаті чого самі ж поліціянти зазнали синців та забоїв. Уважно читайте свої ж новини.
Безумовно в Охтирці була застосована не граната Ф-1 (оборонна), а наступальна граната (РГД-5 або аналог). І однозначно не учбова (такі в загалі не вибухають) і не пейнтбольна (на місці події не було ні фарби, ні порошку, ні гороху, ні кукурудзи). Саме судячи з травм (5 поранених, плями крові на асфальті), це була саме наступальна граната. Уважно читайте попередні новини і звертайте увагу на фото з тих новин.
13.05.2026 11:28 Ответить
Цю новину самі мусора писали, щоб ціну собі набити. Якщо би граната була справжня, то і новини би не було, бо де поліція - там безпечно, а там де гранати, там небезпечно. Якщо би граната вибухнула, то мусора би тікали швидше ніж розлітаються уламки.
13.05.2026 13:44 Ответить
Ти там був? Або інакше ти колись користувався гранатами?
13.05.2026 14:31 Ответить
Ні, я гранати бачив тільки по телевізору, на фото, у консервних банках і в інших місцях. Ще я на Цензорі читав твій реферат про типи гранат і досвідченість про місце події.
13.05.2026 20:17 Ответить
Добре, а тепер відповідь на моє перше питання?
13.05.2026 21:18 Ответить
я розумію, що ти там точно був, тому якщо тебе пошлю на куй, то не заблукаєш
13.05.2026 22:15 Ответить
Якщо тИ **********, то можеш сходити не на куй, а на ***. Як повернешся, звертайся, ще пошлю і не раз.
13.05.2026 23:35 Ответить
Бідолашний. То твоя доля бути посланим і ходити на куй. Ну а дорогу ти навіть у впотьмах знайдеш по запаху.
14.05.2026 05:51 Ответить
