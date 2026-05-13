Мужчину, бросившего гранату под ноги полицейским в Ахтырке, взяли под стражу

Суд избрал меру пресечения в отношении жителя Ахтырки, бросившего гранату под ноги сотрудникам полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

41-летнего мужчину взяли под стражу без права внесения залога.

Что произошло в Ахтырке

Инцидент произошел 10 мая во время переговоров с правоохранителями.

По данным следствия, мужчина бросил гранату под ноги полицейским.

В результате взрыва ранения получили трое правоохранителей, 25-летний гражданский мужчина и сам подозреваемый.

После оказания медицинской помощи мужчину доставили в следственный изолятор.

В чем его подозревают

Действия подозреваемого квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на умышленное убийство нескольких человек, незаконное обращение с боеприпасами и хулиганство.

Досудебное расследование ведут следователи полиции Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

