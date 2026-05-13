Мужчину, бросившего гранату под ноги полицейским в Ахтырке, взяли под стражу
Суд избрал меру пресечения в отношении жителя Ахтырки, бросившего гранату под ноги сотрудникам полиции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
41-летнего мужчину взяли под стражу без права внесения залога.
Что произошло в Ахтырке
Инцидент произошел 10 мая во время переговоров с правоохранителями.
По данным следствия, мужчина бросил гранату под ноги полицейским.
В результате взрыва ранения получили трое правоохранителей, 25-летний гражданский мужчина и сам подозреваемый.
После оказания медицинской помощи мужчину доставили в следственный изолятор.
В чем его подозревают
Действия подозреваемого квалифицировали как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на умышленное убийство нескольких человек, незаконное обращение с боеприпасами и хулиганство.
Досудебное расследование ведут следователи полиции Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
