Омбудсмен требует расследовать избиение 17-летнего юноши полицейскими на Донетчине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал расследовать обстоятельства предполагаемого избиения подростка сотрудниками полиции в Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении омбудсмена.

Что известно об инциденте

По данным Департамента здравоохранения Донецкой ОВА, инцидент произошел в апреле 2026 года.

Правоохранители остановили автомобиль, в котором находился парень 2008 года рождения.

"После чего нанесли парню 2008 года рождения удары по голове и продолжали бить даже после его падения. После этого ребенка положили на капот автомобиля, что привело к дополнительным травмам", – сообщил Дмитрий Лубинец.

Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

"Красная линия"

Омбудсмен подчеркнул, что насилие в отношении детей со стороны правоохранителей недопустимо.

"Такие действия не могут оставаться без должной реакции государства. Насилие в отношении детей со стороны правоохранителей – это красная линия, которую никто не имеет права переступать", – заявил Лубинец.

После огласки открыли производство

По инициативе представителя омбудсмена в местах лишения свободы Виталия Никулина Донецкая областная прокуратура открыла уголовное производство.

Речь идет о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции.

