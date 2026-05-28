Омбудсмен требует расследовать избиение 17-летнего юноши полицейскими на Донетчине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал расследовать обстоятельства предполагаемого избиения подростка сотрудниками полиции в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении омбудсмена.

Что известно об инциденте

По данным Департамента здравоохранения Донецкой ОВА, инцидент произошел в апреле 2026 года.

Правоохранители остановили автомобиль, в котором находился парень 2008 года рождения.

"После чего нанесли парню 2008 года рождения удары по голове и продолжали бить даже после его падения. После этого ребенка положили на капот автомобиля, что привело к дополнительным травмам", – сообщил Дмитрий Лубинец.

Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

"Красная линия"

Омбудсмен подчеркнул, что насилие в отношении детей со стороны правоохранителей недопустимо.

"Такие действия не могут оставаться без должной реакции государства. Насилие в отношении детей со стороны правоохранителей – это красная линия, которую никто не имеет права переступать", – заявил Лубинец.

После огласки открыли производство

По инициативе представителя омбудсмена в местах лишения свободы Виталия Никулина Донецкая областная прокуратура открыла уголовное производство.

Речь идет о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции.

избиение (9635) подростки (522) Нацполиция (16944) расследование (3038) Лубинец Дмитрий (569)
Топ комментарии
+13
Вони не навчені, вони сцикуни тіль пацанву бити та бабусь, ну ще п'яних, зовсім п'яних. Основні зрадник і перебіжчики на сторону ворога саме поліцейські ❗❗❗❗
показать весь комментарий
28.05.2026 18:33 Ответить
+5
кого саме уповноважений Верховної Ради закликав і кому саме якись позови-запроси подав?
епоха зелених закликуняріїв у всесвіт.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:46 Ответить
+4
зелений холуй лубінець, закликає чи вимагає?
закликає чи вимагає у кого?
і шо?
шлють нах*й, як завжди?
але ж, яка бурхлива діяльність, егеш.....
показать весь комментарий
28.05.2026 18:31 Ответить
симулятор великопотужної стурбованості з вічно закритими очіма.....
показать весь комментарий
28.05.2026 19:04 Ответить
Прав був Аваков. Мусар він і в Африці мусар.
показать весь комментарий
28.05.2026 18:41 Ответить
може це буряти з рф під прикриттям ? влаштувалися в поліцію та ТЦК щоб знущатися та вбивати українців з тилу?
показать весь комментарий
28.05.2026 19:05 Ответить
а доходи на двушки в Москву? Схеми в ТЦК, побудовані на знущаннях над цивільними», приносять щонайменше мільйон доларів на добу, заявив нардеп Георгій Мазурашу. Більше інформації на порталі Антикор
показать весь комментарий
28.05.2026 19:07 Ответить
вви забуваєте,що це поліція саме собакова ненавчена нічого що стосується захисту та оборони людей....
показать весь комментарий
28.05.2026 19:06 Ответить
мах службова перевірка з результатом ,,винен хлопець,фулюган,не підкорився якимось там вимогам ,,правоохоронців,,, защо отримав штраф на місці з занесенням на м,які та не дуже частини тііла у виховних цілях,щоб поважав ,,героїчних,, полісменів та вчасно робив прогиб....
показать весь комментарий
28.05.2026 19:10 Ответить
Полицейских на фронт при чём через одного.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:12 Ответить
Дудку. Южаніна пропонувала ще півтора року тому силовиків відправляти на фронт хоча б по черзі. Була петиція, зєля проігнорував рік тому. Кількасоттисячна армія силовиків буде і далі розростатися і охороняти дупи бандюків від народу. 30-річні прокурори-інваліди корупціонери. це сотні тисяч силовиків в тилу, від яких все чорне, це 200 тис. молодих відставників, мільйони липових інвалідів через таких як крупа, яка не сидить, прокурори інваліди, он чергова молода тварина отримує 156 тис. на місяць пенсії і вимагає ще 5 мільйонів, чинуш, в т.р., що числяться в адміністраціях на давно окупованих територіях, і т.д. і т.п. А зацькували хворих людей, від яких хочуть, щоб вони, маючи обмежену придатність, хвороби і ніколи не тримавши зброї, стали рембо. Поки не воюють ті, що давали присягу, самі обрали професію силовика, служили, закінчували кафедри і військові заклади, мають право на зброю і т.д. Але простіше цькувати хворих. І займатись рекетом під прикриттям мобілізації, який вони вже не зупинять самі і на день, не те що на півроку
показать весь комментарий
28.05.2026 19:42 Ответить
Идут массовые реформы(Федоров & Зегевара рассказывали). Шо за ипсо тут распространяют? Все збс.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:15 Ответить
Оце вони вміють.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:40 Ответить
"Насильство щодо дітей з боку правоохоронців - це червона лінія, яку ніхто не має права переходити", - заявив Лубінець." Тобто інших громадян можна гамселити без розбору...
показать весь комментарий
28.05.2026 19:44 Ответить
Вони тепер будуть забирати в людей квартири! Нове завдання. Тим часом ментам хочуть дозволити виявляти в людей "зайве" майно:
https://www.youtube.com/watch?v=tWpQUgMLypc
Вони з нас Північну Корею Роблять? Мало повноважень поліції? І так он людей на вулицях вже катують силовики! До чого тут взагалі, поліція? Хіба займатись майном та фінансами - це їхня справа? Майно міндичів не хочуть, нарешті, вилучити? Будуть халупи в народу забирати? Це вже край! А навіщо тоді настворювали десятки антикорупційних органів і фінансового моніторингу? Що мент без освіти забирав в людей квартири? Чи вони бунт хочуть спровокувати, чи незрозуміло, що в них в голові.
показать весь комментарий
28.05.2026 19:44 Ответить
 
 