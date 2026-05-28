Омбудсмен требует расследовать избиение 17-летнего юноши полицейскими на Донетчине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал расследовать обстоятельства предполагаемого избиения подростка сотрудниками полиции в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении омбудсмена.
Что известно об инциденте
По данным Департамента здравоохранения Донецкой ОВА, инцидент произошел в апреле 2026 года.
Правоохранители остановили автомобиль, в котором находился парень 2008 года рождения.
"После чего нанесли парню 2008 года рождения удары по голове и продолжали бить даже после его падения. После этого ребенка положили на капот автомобиля, что привело к дополнительным травмам", – сообщил Дмитрий Лубинец.
Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
"Красная линия"
Омбудсмен подчеркнул, что насилие в отношении детей со стороны правоохранителей недопустимо.
"Такие действия не могут оставаться без должной реакции государства. Насилие в отношении детей со стороны правоохранителей – это красная линия, которую никто не имеет права переступать", – заявил Лубинец.
После огласки открыли производство
По инициативе представителя омбудсмена в местах лишения свободы Виталия Никулина Донецкая областная прокуратура открыла уголовное производство.
Речь идет о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции.
Вони з нас Північну Корею Роблять? Мало повноважень поліції? І так он людей на вулицях вже катують силовики! До чого тут взагалі, поліція? Хіба займатись майном та фінансами - це їхня справа? Майно міндичів не хочуть, нарешті, вилучити? Будуть халупи в народу забирати? Це вже край! А навіщо тоді настворювали десятки антикорупційних органів і фінансового моніторингу? Що мент без освіти забирав в людей квартири? Чи вони бунт хочуть спровокувати, чи незрозуміло, що в них в голові.