14-летний парень попал в интернат после мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге: омбудсмен отреагировал

В Кривом Роге 14-летнего мальчика отправили в интернатное учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь. Из-за мобилизации мужчины ребенок остался один.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и написало местное издание "Свои", передает Цензор.НЕТ.

Что известно о ситуации?

Он отметил, что 14-летнего мальчика временно устроили в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Его отец фактически самостоятельно воспитывал сына с 2022 года (мать находится за границей), но юридически не оформил факт единоличного воспитания.

Лубинец подчеркнул: служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы, однако отец этого не сделал. При этом издание "Свои. Кривой Рог" рассказало, что слушание по признанию мужчины отцом-одиночкой должно было состояться на днях, но представители органов опеки не явились.

Не первый подобный случай

После визита в ТЦК мужчину мобилизовали. Ребенок остался один и оказался в детском учреждении.

Лубинец отметил, что такой случай не единичен. В последнее время представители омбудсмена фиксируют подобные ситуации мобилизации родителей или опекунов, когда из-за ненадлежащим образом оформленных документов дети фактически оказываются без надлежащей правовой защиты.

"Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия. Поэтому обращаюсь ко всем, кто самостоятельно воспитывает детей: приведите документы в порядок! Оформленный статус одинокого отца или матери, определенное место жительства ребенка, решение суда об алиментах или родительских правах — это не формальность, а реальный механизм защиты ребенка", — заявил омбудсмен.

Что с мальчиком сейчас?

В Центрально-Городском райисполкоме сообщили, что после мобилизации отца 14-летнего мальчика, его мама выразила желание "приехать из Финляндии и забрать сына к себе".

"Мать подростка в настоящее время проживает в Финляндии с 18-летней дочерью. Мать регулярно выплачивала алименты на сына и оказывала материальную помощь ребенку, не отказывалась от воспитания сына", - добавили в госучреждении.

По данным исполкома, в Кривом Роге также проживает сестра матери, но она из-за собственных сложных семейных обстоятельств не планировала брать подростка к себе.

