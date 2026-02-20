РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5105 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в Украине
8 011 116

14-летний парень попал в интернат после мобилизации отца-одиночки в Кривом Роге: омбудсмен отреагировал

діти

В Кривом Роге 14-летнего мальчика отправили в интернатное учреждение после того, как его отец пошел в ТЦК обновить данные и перестал выходить на связь. Из-за мобилизации мужчины ребенок остался один.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и написало местное издание "Свои", передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о ситуации?

Он отметил, что 14-летнего мальчика временно устроили в Центр социально-психологической реабилитации детей в Кривом Роге. Его отец фактически самостоятельно воспитывал сына с 2022 года (мать находится за границей), но юридически не оформил факт единоличного воспитания.

Лубинец подчеркнул: служба по делам детей еще в 2023 году неоднократно рекомендовала подать и оформить необходимые документы, однако отец этого не сделал. При этом издание "Свои. Кривой Рог" рассказало, что слушание по признанию мужчины отцом-одиночкой должно было состояться на днях, но представители органов опеки не явились.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина в Харькове сменил пол на женский: его сняли с воинского учета ТЦК после решения суда

Не первый подобный случай

После визита в ТЦК мужчину мобилизовали. Ребенок остался один и оказался в детском учреждении. 

Лубинец отметил, что такой случай не единичен. В последнее время представители омбудсмена фиксируют подобные ситуации мобилизации родителей или опекунов, когда из-за ненадлежащим образом оформленных документов дети фактически оказываются без надлежащей правовой защиты.

"Ситуация показала простую, но очень важную вещь: если ребенка фактически воспитывает один из родителей, это обязательно должно быть оформлено юридически. Иначе государство не видит реальной картины и не может полноценно защитить ни ребенка, ни взрослого. В военное время это может иметь серьезные последствия. Поэтому обращаюсь ко всем, кто самостоятельно воспитывает детей: приведите документы в порядок! Оформленный статус одинокого отца или матери, определенное место жительства ребенка, решение суда об алиментах или родительских правах — это не формальность, а реальный механизм защиты ребенка", — заявил омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец заявил о многочисленных нарушениях во время ВЛК: поступило более 1700 жалоб за год

Что с мальчиком сейчас?

В Центрально-Городском райисполкоме сообщили, что после мобилизации отца 14-летнего мальчика, его мама выразила желание "приехать из Финляндии и забрать сына к себе".

"Мать подростка в настоящее время проживает в Финляндии с 18-летней дочерью. Мать регулярно выплачивала алименты на сына и оказывала материальную помощь ребенку, не отказывалась от воспитания сына", - добавили в госучреждении.

По данным исполкома, в Кривом Роге также проживает сестра матери, но она из-за собственных сложных семейных обстоятельств не планировала брать подростка к себе.

Читайте также: Группа гражданских напала на военных ТЦК в Одессе: есть пострадавшие

Автор: 

дети (1244) Кривой Рог (436) мобилизация (1361) Лубинец Дмитрий (294) Днепропетровская область (1463) Криворожский район (258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Далі будуть віджимити хату. Бачив таке.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:03 Ответить
+31
То бусифікуйте зеленого - 4разового ухилянта, й інших хитродупих з його батальйону.
показать весь комментарий
20.02.2026 19:17 Ответить
+23
Просто підіть в тцк оновить дані...
показать весь комментарий
20.02.2026 19:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тцк зараз це гірше в'язниці, щось середнє між гестапо і катівнею в яких засіли гауляйтери
показать весь комментарий
20.02.2026 19:46 Ответить
Просто проживіть пару тижнів у піхоті,коли кацапи стоять за 500 метрів,та криють усім що є,коли вижити -це просто як виграти у лотерею,от хто з вас, таке пережив щоб когось у чомусь звинувачувати,а паскуди обіссяні?
показать весь комментарий
20.02.2026 20:41 Ответить
До чого тут це? Як ви вже заїбали.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:33 Ответить
В якій піхоті ти "страждальник" живеш? А он міндич і ко живе а Ізраїлі і всім дулі крутить!
показать весь комментарий
21.02.2026 01:04 Ответить
сученя ти обіссяне,ти навіть не розумієш що у мене в голові відбувається,від слова -зовсім.
показать весь комментарий
21.02.2026 01:18 Ответить
Інтернат це фактично тюрьма, фактично кримінальний світ та покалічена психіка!!
Треба щось робити з такою хукнеє, з усім бубочкинрм балаганом взагалі шось робити
показать весь комментарий
20.02.2026 20:44 Ответить
Та мати відразу ж приїхала, не нервуйся.
показать весь комментарий
20.02.2026 22:19 Ответить
Не мав ніяких документів. Пійшов до ТЦК. Що могло піти не так?
показать весь комментарий
20.02.2026 21:31 Ответить
Та чого ви всі такі знервовані ? Мати не позбавлена батьківства , приїде і спокійно забере дитину . Але , після цього випадку , мабуть ,збільшиться кількість хитрих ухилянтів , жінки дітей на чоловіків залишать, а самі за кордон , перед тим оформлять одноосібне виховання на чоловіків .
показать весь комментарий
20.02.2026 21:32 Ответить
А ти тупеньке не подумало,що дітей одягати,годувати і навчати за якийсь хрін потрібно?Доводиться жінкам їхати на заробітки,бо чоловіків не випускають і з роботою проблеми.Приїде жінка до дитини і будуть куй смоктати?Нагадай,яка допомога від держави малозабеспеченим сім*ям.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:54 Ответить
Чухчух іде нах ! До речі , роботи повно .
показать весь комментарий
20.02.2026 21:56 Ответить
Що тут незрозуміло, просто мама на заробітках)))
показать весь комментарий
20.02.2026 21:40 Ответить
Держава не думає,і нічого не робить...тупо знущаються.
показать весь комментарий
20.02.2026 21:45 Ответить
Держава згадала про кріпаків,коли ті повинні свій обов*язок виконати , адо цього взагалі було покуй
показать весь комментарий
20.02.2026 21:56 Ответить
в тцк працює бидло
показать весь комментарий
20.02.2026 22:44 Ответить
Ні, там працюють ті які маму рідну кацапам здадуть аби самім не попастися, це натуральні українські гниди про які казав колись Петлюра.
показать весь комментарий
21.02.2026 01:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 