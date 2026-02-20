РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9022 посетителя онлайн
Новости Снятие с военного учета
5 862 85

Мужчина в Харькове сменил пол на женский: его сняли с воинского учета ТЦК после решения суда

военный,билет

В Харькове мужчина сменил пол на женский и через суд добился права исключения из воинского учета в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом свидетельствует решение Харьковского окружного административного суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Так, в суд поступил административный иск с просьбой признать противоправным и отменить решение об отказе в исключении из воинского учета военнообязанных от ТЦК через "Оберег".

В обосновании исковых требований было указано, что истица в соответствии с медицинским свидетельством об изменении (коррекции) половой принадлежности от 16.01.2025 г. (форма № 066-3/о) и внесенными изменениями в актовую запись гражданского состояния, изменила пол с мужского на женский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без визита в ТЦК: отныне встать на воинский учет можно в Резерв+

Решение суда

С новым паспортом гражданин, сменивший пол, пришел в ТЦК, но там отказали снимать с учета без прохождения ВВК.

  • В итоге суд признал отказ незаконным и настоял на исключении из учета и реестра "Оберег", поскольку женщины служат исключительно добровольно, а истица не относится к категории военнообязанных женщин.

Читайте также: 20 тыс. долл. за снятие с воинского учета: в Днепропетровской области сообщили о подозрении работнику ТЦК. ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (1171) Харьков (1607) мобилизация (1359) военный учет (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
ти можеш звільнитись з рабства позбавившись бубенчиків.
це льогко і не боляче !
так мій кіт каже.

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:06 Ответить
+18
Усі ухилянти, які відкрито відмовляються виконувати конституційний обов'язок, дискредитуючи ЗСУ та ТЦК, чинять зовсім не по чоловічому.
показать весь комментарий
19.02.2026 23:57 Ответить
+12
але наскільки збільшиться салонів краси і виросте продаж косметики

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усі ухилянти, які відкрито відмовляються виконувати конституційний обов'язок, дискредитуючи ЗСУ та ТЦК, чинять зовсім не по чоловічому.
показать весь комментарий
19.02.2026 23:57 Ответить
Дякую за службу!
показать весь комментарий
20.02.2026 00:00 Ответить
У цьому проблема держав. Неважливо який режим. Людина вже народжується рабом.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:02 Ответить
ти можеш звільнитись з рабства позбавившись бубенчиків.
це льогко і не боляче !
так мій кіт каже.

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:06 Ответить
Кіт не зелений? Значить можна вірити
показать весь комментарий
20.02.2026 00:53 Ответить
З цім персонажем це було ось так
показать весь комментарий
20.02.2026 07:21 Ответить
Ну, з такими поглядами Вам варто шукати справжню свободу в хащах Амазонки або десь на островах, де досі правий той, у кого морда більше.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:14 Ответить
Нужно всех ухылянтов расстрелять, тогда проблемы не будет))
показать весь комментарий
20.02.2026 00:11 Ответить
ухилянт це насправді - дезертир.

дезертирів дійсно розстрілювали під час війни.

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:37 Ответить
піди Міндіча розстріляй !
показать весь комментарий
20.02.2026 00:48 Ответить
Не обов'язково. Можно їх у крісло президента вперти. Тільки для цього ухилянту треба ухилятися не менше чотирьох разів і зі сцени при цьому ржати з повістки (ну і заодно з тих, хто не ухилявся).
показать весь комментарий
20.02.2026 07:55 Ответить
Ти вже виконав?
показать весь комментарий
20.02.2026 00:29 Ответить
Тут закон став раком як раз до цкунів, бусярити "закону" можна а так не можна?
показать весь комментарий
20.02.2026 00:38 Ответить
Застаріло на 100 років.
показать весь комментарий
20.02.2026 01:43 Ответить
И зачем это надо ухиляндам за большие деньги где-то в матрасах в фурах через границу выезжать, если для того чтобы не пойти на войну достаточно себе хер отрезать?
показать весь комментарий
19.02.2026 23:58 Ответить
Кстати-если это явление станет массовым-это сильно ударит по кошелькам всяких влк и тцк..)
показать весь комментарий
19.02.2026 23:59 Ответить
але наскільки збільшиться салонів краси і виросте продаж косметики

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:04 Ответить
І шлюх побільшає в борделях.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:16 Ответить
ото выкрутился
показать весь комментарий
19.02.2026 23:58 Ответить
в сенсі що, бубенчики сам викрутив ?
во дайот !

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:03 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2026 23:58 Ответить
Шлях самурая ухилянта

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:02 Ответить
сняли с учета и посадили за членовредительство
показать весь комментарий
20.02.2026 00:03 Ответить
Він пройшов шлях від членоушкодження, через членопройо@ство до членойо@ства... ,,🤣
показать весь комментарий
20.02.2026 00:18 Ответить
це бльш безпечний спосіб, ніж плисти через Тису.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:06 Ответить
Ви не гуманно відноситись до раків у Тисі.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:24 Ответить
Виходить, що він в армію пішов мужиком, а з армії - жінкою (((:
показать весь комментарий
20.02.2026 00:08 Ответить
У даному випадку суд припустив фактичну помилку: після операції по зміні статі чоловік не став жінкою, а став трансгендером або особою третьої статі. Тому, положення про добровільність проходження військової служби жінками на особу третьої статі не може поширюватися. Отже, ця схема для ухилянтів не дуже підходить. Почекаємо рішення Апеляційного суду або Верховного Суду з цього питання, звісно, якщо такі рішення будуть.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:17 Ответить
Так якщо особа «третьої» статі і добровільність служби жінками не поширюється, то з якої статті чоловіча обовʼязкова служба поширюється? Це ж інша стать як ти кажеш не чоловіча
показать весь комментарий
20.02.2026 00:23 Ответить
Трансгендер то трохи інше.
показать весь комментарий
20.02.2026 01:44 Ответить
до чого тут "трансгендер"?
показать весь комментарий
20.02.2026 07:32 Ответить
Нуу, якось так...
показать весь комментарий
20.02.2026 00:17 Ответить
Якось ось так
показать весь комментарий
20.02.2026 07:25 Ответить
Якщо він власного буя прої@ав, то що було б коли йому дали зброю?
показать весь комментарий
20.02.2026 00:21 Ответить
Ухилєси, тепер це ваш новий кумир замість футбольора. Учіться, як треба.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:23 Ответить
А ти де ухиляєшся ухилес? На диванчику попку грієш свою? А в цей час солдати без грілок замерзають, ух ти ж проклятий ухилянт!
показать весь комментарий
20.02.2026 00:41 Ответить
Неубедительно как то парируешь . Неуверенно
показать весь комментарий
20.02.2026 03:13 Ответить
Швидко змінюю стать, без наркозу!
рекламації не приймаються, 100% передплата...
показать весь комментарий
20.02.2026 00:30 Ответить
нова "схема ухилянства" ?

ну-ну.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:40 Ответить
Несподівано закон перейшов на його сторону, браво!
показать весь комментарий
20.02.2026 00:37 Ответить
зіскочив таки цей гадьониш (чи гадьонка ?) з ТЦК.

.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:42 Ответить
Очікуємо зранку шквал набігу зеботви яка щось тут буде верещати, беру попкорн і дивлюся.
показать весь комментарий
20.02.2026 00:40 Ответить
А чому жінки служать виключно добровільно, якщо всі громадяни мають рівні права і обов'язки?
показать весь комментарий
20.02.2026 00:42 Ответить
Шлях ухилянта тобі показали.

гайда до ветеринара - він швидко і під наркозом "виправить" твоє не рівноправ'я !
показать весь комментарий
20.02.2026 00:45 Ответить
По перше, ти не відповів на питання, по друге, мене зняли з обліку ще в минулому тисячолітті, я не ухіляюсь . Присилайте повістку і якщо я не приїду, то конфіскуйте моє майно в Україні і подавайте в міжнародний розшук. І так робити треба з усіма, без залежності від того як виглядає пісечка .
показать весь комментарий
20.02.2026 01:44 Ответить
То ти цікавих пісечек ніколи не бачив..
показать весь комментарий
20.02.2026 02:02 Ответить
Як мені пояснили на цьому форумі, працювати з вибухівкой можуть геть усі незалежно від стану здоров'я і я так розумію вигляду пісечки. Так що нічого ні для кого не потеряно/загублено ще.
показать весь комментарий
20.02.2026 04:48 Ответить
Цілком правильний коментар. Чому жінки служать виключно добровільно? Тому що влада не вважає за потрібне виконувати Конституцію України і чинні міжнародні договори. Але Конституція все одно вища на всі рішення органів влади, тому чоловіки мають право відмовитись служити, якщо жінки мають таке право, і для цього не обов'язково змінювати стать.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:45 Ответить
Продовжуючи вашу думку , в жінок нема права відмовитись від служби, то його і не повинно бути і в чоловіків.
А чому держава не мобілізує жінок, навіть воєннообязаних лікарів і медсестер, це дійсно питання до керівників країни.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:57 Ответить
Валяюсь... На що хтось тільки не піде, коли плавати не вміє... )))))
показать весь комментарий
20.02.2026 00:45 Ответить
Ухилянти, змінюйте чоловічі яйця на жіночі яєчники. Тестікули вам все одно не личать, бо поведінка жіночо-панікерна.
показать весь комментарий
20.02.2026 01:28 Ответить
Та хай тупими ножицямі самі ріжуть!
показать весь комментарий
20.02.2026 02:04 Ответить
Якийсь повний жах.
Було б смішно, якби не було страшно.
показать весь комментарий
20.02.2026 02:22 Ответить
какой хитрый. не хочет окопизироваться.
пора принимать что-то делать с обязательным призывом женщин
показать весь комментарий
20.02.2026 02:55 Ответить
Ха! Так от вам і нова схема. Нічого не треба відрізати. Лікарі навіть у сільських фельдшерсько-акушерських пунктах просто продаватимуть довідки форма № 066-3/о.
показать весь комментарий
20.02.2026 03:12 Ответить
Ухилянти вперед! Це для вас єдиний варіант!
показать весь комментарий
20.02.2026 04:02 Ответить
А якщо тільки груди наростити ?
показать весь комментарий
20.02.2026 05:03 Ответить
Угу, і кормити грудями бойових котяр!
показать весь комментарий
20.02.2026 06:04 Ответить
Будеш мужиком з цицьками.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:07 Ответить
Козел, тьху тепер коза...
Як можна шкір"яного хвостика відпацярити? Довбень.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:02 Ответить
Судьи в Укране себя уже богами считают.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:03 Ответить
Здається мені,це була комедія.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:38 Ответить
У країні все ухилянти, з бронью або без, а ви накинулися на мужика який заради цього пожертвував яйцями.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:41 Ответить
Будь яка держава - корпорація громадян. І має такого CEO якого терплять акціонери.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:00 Ответить
Насвайко, то ти з нової секти, яка вважає український паспорт недійсним?
показать весь комментарий
20.02.2026 07:41 Ответить
Про паспорт я нічого не казав. Але якщо хочеш, то напишу.
Знаходиш закон про паспорт , там читко вказано, як повинен бути оформлен паспорт, береш паспорт і дивишся , чи відповідає цей паспорт закону.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:00 Ответить
XX хромосоми - жінка.
XY - чоловік.
показать весь комментарий
20.02.2026 06:58 Ответить
Якщо ця тема пошириться, нам гайки.
Содом та гоморра були знищені вогнем
Бог є.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:10 Ответить
А йому вирізали чоловічі органи?
Збираємо петицію за ампутацію. Жінка так жінка!
Хто за?
показать весь комментарий
20.02.2026 07:15 Ответить
Покажіть фото цієї красуні
показать весь комментарий
20.02.2026 08:11 Ответить
Круто, але ще є куди рости. Вищим пілотажем буде якщо воно тепер вийде заміж, народить трьох дітей і врятує від служби якогось бідолаху.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:15 Ответить
Нормальна тема для ухилянтів.Офіційно визнать себе бабами.І Тису перепливать не треба,і одяг жіночий може доношувать,і любий ветеринар зробить кастрацію за 600грн,як моєму моєму коту.
показать весь комментарий
20.02.2026 07:58 Ответить
Це приклад всім ухилянтам. Не треба топитись в Тисі, відрізав бубєнчики з піпєткою і не треба шифруватись від ТЦК.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:05 Ответить
Красава мужик, зломав систему
показать весь комментарий
20.02.2026 08:07 Ответить
"вжик-вжик і більше не мужик"
показать весь комментарий
20.02.2026 08:13 Ответить
про якого "чоловіка" мова - це вусата жінка!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:13 Ответить
- Пішли подивимось на бородату жінку!
- Я на них в тюрмі надивився!
показать весь комментарий
20.02.2026 08:38 Ответить
ухилянти! нарешті вам знайшли чудовий спосіб втілити вашу мрію)))))))))))))))
показать весь комментарий
20.02.2026 08:12 Ответить
Лайфхак для ухилянтів.
показать весь комментарий
20.02.2026 08:22 Ответить
 
 