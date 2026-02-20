Мужчина в Харькове сменил пол на женский: его сняли с воинского учета ТЦК после решения суда

В Харькове мужчина сменил пол на женский и через суд добился права исключения из воинского учета в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом свидетельствует решение Харьковского окружного административного суда, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, в суд поступил административный иск с просьбой признать противоправным и отменить решение об отказе в исключении из воинского учета военнообязанных от ТЦК через "Оберег".

В обосновании исковых требований было указано, что истица в соответствии с медицинским свидетельством об изменении (коррекции) половой принадлежности от 16.01.2025 г. (форма № 066-3/о) и внесенными изменениями в актовую запись гражданского состояния, изменила пол с мужского на женский.

Решение суда

С новым паспортом гражданин, сменивший пол, пришел в ТЦК, но там отказали снимать с учета без прохождения ВВК.

В итоге суд признал отказ незаконным и настоял на исключении из учета и реестра "Оберег", поскольку женщины служат исключительно добровольно, а истица не относится к категории военнообязанных женщин.

