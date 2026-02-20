Мужчина в Харькове сменил пол на женский: его сняли с воинского учета ТЦК после решения суда
В Харькове мужчина сменил пол на женский и через суд добился права исключения из воинского учета в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Об этом свидетельствует решение Харьковского окружного административного суда, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, в суд поступил административный иск с просьбой признать противоправным и отменить решение об отказе в исключении из воинского учета военнообязанных от ТЦК через "Оберег".
В обосновании исковых требований было указано, что истица в соответствии с медицинским свидетельством об изменении (коррекции) половой принадлежности от 16.01.2025 г. (форма № 066-3/о) и внесенными изменениями в актовую запись гражданского состояния, изменила пол с мужского на женский.
Решение суда
С новым паспортом гражданин, сменивший пол, пришел в ТЦК, но там отказали снимать с учета без прохождения ВВК.
- В итоге суд признал отказ незаконным и настоял на исключении из учета и реестра "Оберег", поскольку женщины служат исключительно добровольно, а истица не относится к категории военнообязанных женщин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це льогко і не боляче !
так мій кіт каже.
.
дезертирів дійсно розстрілювали під час війни.
.
.
во дайот !
.
самураяухилянта
.
рекламації не приймаються, 100% передплата...
ну-ну.
.
гайда до ветеринара - він швидко і під наркозом "виправить" твоє не рівноправ'я !
А чому держава не мобілізує жінок, навіть воєннообязаних лікарів і медсестер, це дійсно питання до керівників країни.
Було б смішно, якби не було страшно.
пора принимать что-то делать с обязательным призывом женщин
Як можна шкір"яного хвостика відпацярити? Довбень.
Знаходиш закон про паспорт , там читко вказано, як повинен бути оформлен паспорт, береш паспорт і дивишся , чи відповідає цей паспорт закону.
XY - чоловік.
Содом та гоморра були знищені вогнем
Бог є.
Збираємо петицію за ампутацію. Жінка так жінка!
Хто за?
- Я на них в тюрмі надивився!