Чоловік у Харкові змінив стать на жіночу: його зняли з військового обліку ТЦК після рішення суду

У Харкові чоловік змінив стать на жіночу та через суд домігся права виключення з військового обліку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це свідчить рішення Харківського окружного адміністративного суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, до суду надійшов адміністративний позов з проханням визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у виключенні з військового обліку військовозобов`язаних від ТЦК через "Оберіг".

В обгрунтуванні позовних вимог було зазначено, що позивачка відповідно до медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності від 16.01.2025 р. (форма № 066-3/о) та внесених змін до актового запису цивільного стану, змінила стать з чоловічої на жіночу.

Рішення суду

Із новим паспортом громадянин, який змінив стать, прийшов до ТЦК, але там відмовили знімати з обліку без проходження ВЛК.

Зрештою суд визнав відмову незаконною і наполіг на виключенні з обліку та реєстру "Оберіг", оскільки жінки служать виключно добровільно, а позивачка не належить до категорії військовозобов`язаних жінок.

