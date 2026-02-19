Чоловік у Харкові змінив стать на жіночу: його зняли з військового обліку ТЦК після рішення суду
У Харкові чоловік змінив стать на жіночу та через суд домігся права виключення з військового обліку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це свідчить рішення Харківського окружного адміністративного суду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, до суду надійшов адміністративний позов з проханням визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у виключенні з військового обліку військовозобов`язаних від ТЦК через "Оберіг".
В обгрунтуванні позовних вимог було зазначено, що позивачка відповідно до медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності від 16.01.2025 р. (форма № 066-3/о) та внесених змін до актового запису цивільного стану, змінила стать з чоловічої на жіночу.
Рішення суду
Із новим паспортом громадянин, який змінив стать, прийшов до ТЦК, але там відмовили знімати з обліку без проходження ВЛК.
- Зрештою суд визнав відмову незаконною і наполіг на виключенні з обліку та реєстру "Оберіг", оскільки жінки служать виключно добровільно, а позивачка не належить до категорії військовозобов`язаних жінок.
