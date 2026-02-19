Чоловік у Харкові змінив стать на жіночу: його зняли з військового обліку ТЦК після рішення суду

У Харкові чоловік змінив стать на жіночу та через суд домігся права виключення з військового обліку в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це свідчить рішення Харківського окружного адміністративного суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, до суду надійшов адміністративний позов з проханням визнати протиправним та скасувати рішення про відмову у виключенні з військового обліку військовозобов`язаних від ТЦК через "Оберіг".

В обгрунтуванні позовних вимог було зазначено, що позивачка відповідно до медичного свідоцтва про зміну (корекцію) статевої належності від 16.01.2025 р. (форма № 066-3/о) та внесених змін до актового запису цивільного стану, змінила стать з чоловічої на жіночу.

Рішення суду

Із новим паспортом громадянин, який змінив стать, прийшов до ТЦК, але там відмовили знімати з обліку без проходження ВЛК.

  • Зрештою суд визнав відмову незаконною і наполіг на виключенні з обліку та реєстру "Оберіг", оскільки жінки служать виключно добровільно, а позивачка не належить до категорії військовозобов`язаних жінок.

Топ коментарі
+28
Усі ухилянти, які відкрито відмовляються виконувати конституційний обов'язок, дискредитуючи ЗСУ та ТЦК, чинять зовсім не по чоловічому.
19.02.2026 23:57 Відповісти
+27
ти можеш звільнитись з рабства позбавившись бубенчиків.
це льогко і не боляче !
так мій кіт каже.

.
20.02.2026 00:06 Відповісти
+18
піди Міндіча розстріляй !
20.02.2026 00:48 Відповісти
Запропонуйте голобородьку і д'Єрмаку, вони класичні ухилянти.
20.02.2026 09:21 Відповісти
Пропоную зміну статі ухилянтам робити примусово бо вони не заслуговують права бути чоловіками...а здоровезних тцкунів в штурмовики, або розвідоси
20.02.2026 08:53 Відповісти
в нас жінок теж мобілізують . Але в цему випадку сміялися б довго . Пообрізав все що міг , губи намалював і отримав пОвістку .
20.02.2026 09:04 Відповісти
Раді треба терміново прийняти закон про примусову кастрацію ухилянтів.
20.02.2026 14:06 Відповісти
73% чоловіків і так заброньовано-відстрочені в Україні без ніяких змін статі!
20.02.2026 14:11 Відповісти
