14-річний хлопець потрапив до інтернату після мобілізації батька-одинака у Кривому Розі: омбудсмен відреагував
У Кривому Розі 14-річного хлопчика відправили до інтернатної установи після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок. Через мобілізацію чоловіка дитина залишилася сама.
Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та написало місцеве видання "Свої", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про ситуацію?
Він зазначив, що 14-річного хлопця тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько фактично самостійно виховував сина з 2022 року (мати перебуває за кордоном), але юридично не оформив факт одноосібного виховання.
Лубінець наголосив: служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи, однак цього батько не зробив. При цьому видання "Свої. Кривий Ріг" розповіло, що слухання щодо визнання чоловіка батьком-одинаком мало відбутися днями, але представники органів опіки не зʼявились.
Не перший подібний випадок
Після візиту до ТЦК чоловіка мобілізували. Дитина залишилася сама й так опинилася в дитячому закладі.
Лубінець зауважив, що такий випадок не є поодиноким. Останнім часом представники омбудсмена фіксують подібні ситуації мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично опиняються без належного правового захисту.
"Ситуація показала просту, але дуже важливу річ: якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини й не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки. Тому звертаюся до всіх, хто самостійно виховує дітей: приведіть документи в порядок! Оформлений статус одинокого батька чи матері, визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав — це не формальність, а реальний механізм захисту дитини", - заявив омбудсмен.
Що з хлопчиком зараз?
У Центрально-Міському райвиконкомі повідомили, що після мобілізації батька 14-річного хлопчика, його мама виявила бажання "приїхати з Фінляндії та забрати сина до себе".
"Мати підлітка наразі проживає в Фінляндії з 18-ти річною донькою. Мати регулярно виплачувала аліменти на сина та надавала матеріальну допомогу дитині, не відмовлялася від виховання сина", - додали в держустанові.
За даними виконкому, у Кривому Розі також проживає сестра матері, але вона через власні складні сімейні обставини не планувала брати підлітка до себе.
