УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6811 відвідувач онлайн
Новини Мобілізація в Україні
11 311 120

14-річний хлопець потрапив до інтернату після мобілізації батька-одинака у Кривому Розі: омбудсмен відреагував

діти

У Кривому Розі 14-річного хлопчика відправили до інтернатної установи після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані й перестав виходити на зв’язок. Через мобілізацію чоловіка дитина залишилася сама.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та написало місцеве видання "Свої", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про ситуацію?

Він зазначив, що 14-річного хлопця тимчасово влаштували до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько фактично самостійно виховував сина з 2022 року (мати перебуває за кордоном), але юридично не оформив факт одноосібного виховання.

Лубінець наголосив: служба у справах дітей ще у 2023 році неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи, однак цього батько не зробив. При цьому видання "Свої. Кривий Ріг" розповіло, що слухання щодо визнання чоловіка батьком-одинаком мало відбутися днями, але представники органів опіки не зʼявились.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік у Харкові змінив стать на жіночу: його зняли з військового обліку ТЦК після рішення суду

Не перший подібний випадок

Після візиту до ТЦК чоловіка мобілізували. Дитина залишилася сама й так опинилася в дитячому закладі. 

Лубінець зауважив, що такий випадок не є поодиноким. Останнім часом представники омбудсмена фіксують подібні ситуації мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично опиняються без належного правового захисту.

"Ситуація показала просту, але дуже важливу річ: якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично. Інакше держава не бачить реальної картини й не може повноцінно захистити ні дитину, ні дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки. Тому звертаюся до всіх, хто самостійно виховує дітей: приведіть документи в порядок! Оформлений статус одинокого батька чи матері, визначене місце проживання дитини, рішення суду щодо аліментів або батьківських прав — це не формальність, а реальний механізм захисту дитини", - заявив омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубінець заявив про численні порушення під час ВЛК: надійшло понад 1700 скарг за рік

Що з хлопчиком зараз?

У Центрально-Міському райвиконкомі повідомили, що після мобілізації батька 14-річного хлопчика, його мама виявила бажання "приїхати з Фінляндії та забрати сина до себе".

"Мати підлітка наразі проживає в Фінляндії з 18-ти річною донькою. Мати регулярно виплачувала аліменти на сина та надавала матеріальну допомогу дитині, не відмовлялася від виховання сина", - додали в держустанові.

За даними виконкому, у Кривому Розі також проживає сестра матері, але вона через власні складні сімейні обставини не планувала брати підлітка до себе.

Читайте також: Група цивільних напала на військових ТЦК в Одесі: є постраждалі

Автор: 

діти (5562) Кривий Ріг (1507) мобілізація (3425) Лубінець Дмитро (705) Дніпропетровська область (5061) Криворізький район (392)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Далі будуть віджимити хату. Бачив таке.
показати весь коментар
20.02.2026 19:03 Відповісти
+33
То бусифікуйте зеленого - 4разового ухилянта, й інших хитродупих з його батальйону.
показати весь коментар
20.02.2026 19:17 Відповісти
+25
Просто підіть в тцк оновить дані...
показати весь коментар
20.02.2026 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По факту батько одинак.
показати весь коментар
20.02.2026 20:48 Відповісти
Телефон не має права ніхто забрати без постанови суду, а так зване "те це ке"- взагалі ні є воєнним об"єктом, просто вони охороняють місцеву "еліту". У цієї "установи " наврядши є договір на аренду приміщення у місцевої громади . (от вольной масті)
показати весь коментар
20.02.2026 19:45 Відповісти
Тцк зараз це гірше в'язниці, щось середнє між гестапо і катівнею в яких засіли гауляйтери
показати весь коментар
20.02.2026 19:46 Відповісти
Просто проживіть пару тижнів у піхоті,коли кацапи стоять за 500 метрів,та криють усім що є,коли вижити -це просто як виграти у лотерею,от хто з вас, таке пережив щоб когось у чомусь звинувачувати,а паскуди обіссяні?
показати весь коментар
20.02.2026 20:41 Відповісти
До чого тут це? Як ви вже заїбали.
показати весь коментар
20.02.2026 22:33 Відповісти
заїбали?гнида
показати весь коментар
21.02.2026 01:19 Відповісти
Годі вважати, що якщо вам погано і важно, то так мае бути всім.
показати весь коментар
21.02.2026 02:20 Відповісти
В якій піхоті ти "страждальник" живеш? А он міндич і ко живе а Ізраїлі і всім дулі крутить!
показати весь коментар
21.02.2026 01:04 Відповісти
сученя ти обіссяне,ти навіть не розумієш що у мене в голові відбувається,від слова -зовсім.
показати весь коментар
21.02.2026 01:18 Відповісти
Інтернат це фактично тюрьма, фактично кримінальний світ та покалічена психіка!!
Треба щось робити з такою хукнеє, з усім бубочкинрм балаганом взагалі шось робити
показати весь коментар
20.02.2026 20:44 Відповісти
Та мати відразу ж приїхала, не нервуйся.
показати весь коментар
20.02.2026 22:19 Відповісти
Не мав ніяких документів. Пійшов до ТЦК. Що могло піти не так?
показати весь коментар
20.02.2026 21:31 Відповісти
Та чого ви всі такі знервовані ? Мати не позбавлена батьківства , приїде і спокійно забере дитину . Але , після цього випадку , мабуть ,збільшиться кількість хитрих ухилянтів , жінки дітей на чоловіків залишать, а самі за кордон , перед тим оформлять одноосібне виховання на чоловіків .
показати весь коментар
20.02.2026 21:32 Відповісти
А ти тупеньке не подумало,що дітей одягати,годувати і навчати за якийсь хрін потрібно?Доводиться жінкам їхати на заробітки,бо чоловіків не випускають і з роботою проблеми.Приїде жінка до дитини і будуть куй смоктати?Нагадай,яка допомога від держави малозабеспеченим сім*ям.
показати весь коментар
20.02.2026 21:54 Відповісти
Чухчух іде нах ! До речі , роботи повно .
показати весь коментар
20.02.2026 21:56 Відповісти
Що тут незрозуміло, просто мама на заробітках)))
показати весь коментар
20.02.2026 21:40 Відповісти
Держава не думає,і нічого не робить...тупо знущаються.
показати весь коментар
20.02.2026 21:45 Відповісти
Держава згадала про кріпаків,коли ті повинні свій обов*язок виконати , адо цього взагалі було покуй
показати весь коментар
20.02.2026 21:56 Відповісти
в тцк працює бидло
показати весь коментар
20.02.2026 22:44 Відповісти
Ні, там працюють ті які маму рідну кацапам здадуть аби самім не попастися, це натуральні українські гниди про які казав колись Петлюра.
показати весь коментар
21.02.2026 01:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 