Мужчина случайным выстрелом из ружья тяжело ранил прохожую в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержан мужчина, который случайно выстрелил из ружья и тяжело ранил прохожую.

Об этом сообщили в столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчина, находясь на территории паркинга жилого дома, достал из машины помповое ружье и, пытаясь устранить его неисправность, произвел выстрел в сторону металлического роллета паркинга.

"Одна из дробин патрона пробила рольставни и попала в живот женщине, которая в это время проходила неподалеку", - говорится в сообщении.

У женщины диагностировано проникающее ранение живота с повреждениями внутренних органов и внутренним кровотечением. Сейчас она находится в больнице.

"Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий. Были проанализированы записи с камер наблюдения, назначен ряд экспертиз, к осмотру места происшествия привлекался эксперт-баллист, который исследует огнестрельное оружие, дистанцию и направление выстрела. Для определения точного направления и угла, с которого был произведен выстрел, специалисты-криминалисты использовали баллистические лазеры", - добавили в полиции.

По результатам проведенных мероприятий полицейские задержали стрелка и сообщили ему о подозрении.

+16
І жодного слова про те, які у нього були дозволи на вогнепальну зброю. Хто цей чувак, який спокійно тягає з собою дробовик у машині???
29.05.2026 10:32 Ответить
+15
Дебіл? Зброю купив, медичну довідку купив, дозвіл купив, машину і квартиру купив..а розум не купив
29.05.2026 10:39 Ответить
+10
оооо......
мєнти дуже сцикують наявність зброї у пересічного посполитого!
то ж кожного дня будуть вигадуватися байки про дегенератів, мавпу з гранатою.
мєнти, з нами кріпаками все зрозуміло.
мєнти давайте про себе, про мєнта, що згвалтував 14 літню дитину!!!!!
ви ж, ****, всі таки!!!!
зажравшаяся збочена худоба, що ах*єває від безкарності!!!
29.05.2026 10:34 Ответить
і пістолет.
рушниця не дуже для полювання підходить.
29.05.2026 10:40 Ответить
А що, велика проблема отримати дозвіл на помпову рушницю?
І нихто не забороняє возити помку у авто, треба лише ії тримати незарядженою.
Тут банальне порушення правил перевезення та техніки безпеки з сумними наслідками. Нажаль не перший та не останній подібний випадок.
29.05.2026 10:52 Ответить
Ну якщо все так просто, то чому закон про короткостволи не приймають для всіх? Чому тільки гладкостволи, і тільки на час війни? А після війни їх треба буде здати. Тобто купив за власні гроші, а потім тупо віддай.
29.05.2026 10:58 Ответить
Randall Flag #387882 стільки помилкових шаблонів в одному дописі....
нарізна як і гладка купується на весь час поки готовий ії утримувати, тільки подовжувати дозвіл кожні три роки треба.
а пістолети депутати хочуть залишити лише за собою як наградну, звичайним людим можна лише нарізні рушниці до кал. 50 BMG включно...
не дякуйте!

https://ibis.net.ua/zbroia/details/karabin-cadex-cdx-50-tremor-r-32-kal-50-bmg-1-14unf-mx1/
29.05.2026 11:25 Ответить
Ну тобто все нормально. Я зрозумів. Більше запитань не маю. Насолоджуйтесь...
29.05.2026 12:26 Ответить
Мабуть, він думав, що це ота гадалка єрмака до нього прийшла з єрмаком і татаровим???
29.05.2026 10:58 Ответить
Випадково? Та цей мужик профі. Може мочити орків з заплющеними очима
29.05.2026 10:34 Ответить
29.05.2026 10:48 Ответить
Гоп-стоп, ми падашлі із-за угла. Завіса
29.05.2026 10:51 Ответить
Ну от у пересічного дебіла була зброя.І що з цього вийшло?Покалічив жінку на рівному місці, сяде за тупість.
29.05.2026 10:50 Ответить
я ж і кажу!
чого мєнтам хвилюватися?
усі пересічні тотально дебіли.
всі перестріляють один одного, бо мізків немає.
залишаться одні мєнти.
такий собі, мєнтовський рай!
чи почнуть один одного чморити?
29.05.2026 11:09 Ответить
Не всі дебіли.На руках 700к+ зареєстрованої.В мене теж є.Але і рукожопих придурків вистачає.
29.05.2026 11:19 Ответить
а, мєнтів гвалтівників?
вистачає?
мєнтів вбивць, вистачає?
мєнтів, обісраних сцикунів, вистачає?
мєнтів, ненавчених захищати батьківщину, вистачає?
29.05.2026 13:43 Ответить
чого ви дивуєтесь психопат що нещодавно розстріляв киян теж купив, мусорня на цьому добре заробляє
29.05.2026 12:08 Ответить
Феєричний довбограй. Це яким взагалі треба бути ідіотом шоб не розряджати ствол при транспортуванні?
Це яким треба бути ідіотом, шоб класти палець на гачок не на вогневому рубежі?
Це яким треба бути ідіотом, шоб направляти ствол киди не попадя?

Окрема тема - яким треба бути ідіотом, шоб працювати з 12 калібром без приклада.

Сяде надовго - туди й дорога.
==============
Окрема тема - в 22-му в перші дні зі стволами повиходили усі, в кого ці стволи роками пилилися в сейфах. Тобто, ствол є, а досвіду нема. Ніколи не забуду тієї кількості френдліфайру.
29.05.2026 10:40 Ответить
Все перелічене правильно та є питання а точно з рушниці
29.05.2026 10:48 Ответить
не зрозумів питання.
29.05.2026 10:49 Ответить
на фото щей волина імєтся, про яку в статті ні слова. І я нарахував 8 кульових отвєрстій. Це шо за патрон такий з 8ма драбінамі?
29.05.2026 10:57 Ответить
картеч
29.05.2026 11:00 Ответить
У мене є патрони на картеч.9шт на 9мм.в патроні.
29.05.2026 11:30 Ответить
9 отворів.
29.05.2026 11:30 Ответить
Світ котиться до Глобального пиз..ця.
29.05.2026 10:41 Ответить
Може то теща круги нарізала?
29.05.2026 10:42 Ответить
Охота заборонена під час військовог стану.......А як ви зрозуміли, що здобич, по котрій ви стріляли, зовсім не олень? Олень заліг та почав відстрілюватись.
29.05.2026 10:42 Ответить
Ймовірно, постраждала від дій баклана таки не простячка, що правоохоронці були змушені так заморочитися тими проведеннями, залученнями і всім таким іншим.
29.05.2026 10:48 Ответить
Це мабуть в поліції на курсах поводження зі зброєю навчили стріляти з рушниці в паркінгу на території міста?
29.05.2026 10:49 Ответить
Придурок порушив всі правила поводження зі зброєю.Це стосується не тількі зброї.Людський фактор.Звідки стільки оленів на дорогах,п'яних утоплеників і т.д.
29.05.2026 10:58 Ответить
Ой... Розвели "срач"... Та там дві статті "криміналу". "Порушення правил поводження зі зброєю" (перевозив зібрану та заряджену зброю, в межах населеного пункту), і "спричинення тілесних ушкоджень, з необережності"... От хай слідчі і працюють.
29.05.2026 11:00 Ответить
Ага і вийдуть самі на себе, що під час війни їхнє керівництво з оцим гавриком їздять на полювання . Він же явно не якийсь там браконьєр, це явно з касти силовиків. Судді, плокулоли, мєнти. Такі частенько разом їздять поохотіцца. Там же і схеми мутять за чаркою. Це таке собі братство
29.05.2026 11:06 Ответить
Той "помповик" - не мисливська зброя. Відсутній приклад, що виключає можливість прицільного пострілу, на відносно значну відстань. То - "зброя для самооборони"...
29.05.2026 11:10 Ответить
І візуально не схожий на призовного, дідо якийсь. Так шо не від ТЦКшніков йому ствол відбиватись був потрібний. Мабуть якийсь бандіт, он і татуха у нього на руці присутня
29.05.2026 11:21 Ответить
Хто зна... Зараз "малювання на шкірі" - у моді... Однак те, що він - "наворочений", видно по "арсеналу". "Помповик з "вовчою" картеччю (бачу по кількості та розміру пробоїн, на знімку) - ******* версія мафіозної "лупари" (обріз мисливської рушниці, якою вбивали своїх ворогів, спочатку, мафіозі, на Сицилії, а потім перенесли це, до США), і пістолет... Це ніякий не "мисливець"... Дійсно, якийсь "бандюк", або "бізнесмен", пов'язаний з "криміналом"...
29.05.2026 12:01 Ответить
*******, стріляють вже як у Мексиці.
29.05.2026 11:05 Ответить
Хачю шоб всєм роздали разрешенія на зброю. Бо влада баїцця це раздавать. Тіки бандітам зараз можна стрілять. І пракурорам. Хай усі можуть стрілять один в аднаво. Ось!
29.05.2026 12:39 Ответить
Оце собі йшла людина, своє думала, а тепер її життя намагаються врятувати від смерті, бо якесь кончене опинилося неподалік. Хоч би вижила, здоровя тій жінці
29.05.2026 11:17 Ответить
Це ж треба, яка невезуча жінка
29.05.2026 14:39 Ответить
 
 