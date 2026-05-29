Мужчина случайным выстрелом из ружья тяжело ранил прохожую в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержан мужчина, который случайно выстрелил из ружья и тяжело ранил прохожую.

Об этом сообщили в столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Мужчина, находясь на территории паркинга жилого дома, достал из машины помповое ружье и, пытаясь устранить его неисправность, произвел выстрел в сторону металлического роллета паркинга.

"Одна из дробин патрона пробила рольставни и попала в живот женщине, которая в это время проходила неподалеку", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суд арестовал майора полиции, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье, - ГБР

У женщины диагностировано проникающее ранение живота с повреждениями внутренних органов и внутренним кровотечением. Сейчас она находится в больнице.

"Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий. Были проанализированы записи с камер наблюдения, назначен ряд экспертиз, к осмотру места происшествия привлекался эксперт-баллист, который исследует огнестрельное оружие, дистанцию и направление выстрела. Для определения точного направления и угла, с которого был произведен выстрел, специалисты-криминалисты использовали баллистические лазеры", - добавили в полиции.







По результатам проведенных мероприятий полицейские задержали стрелка и сообщили ему о подозрении.

Читайте: В Запорожье квартирант убил 60-летнего мужчину из-за долга за аренду жилья. ФОТОрепортаж