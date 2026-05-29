"Бронювання" за $10 000: у Києві затримали підприємця, який обіцяв відстрочку від армії. ФОТОрепортаж

У столиці правоохоронці викрили та затримали 33-річного приватного підприємця, який намагався заробити на незаконному "рятуванні" військовозобов’язаного від призову. Свої послуги з оформлення фіктивної відстрочки він оцінив у 10 тисяч доларів США.

Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Схема із фіктивним працевлаштуванням

Слідство встановило, що киянин збирався заробити на 25-річному хлопцеві, який шукав способи уникнути служби в армії. Ділок пообіцяв влаштувати "клієнта" на роботу до одного зі столичних комунальних закладів освіти. Це мало дати законні підстави для отримання офіційного бронювання та відстрочки від мобілізації.

Цікаво, що спочатку підприємець просив за свою "допомогу" 8 500 доларів, але згодом підняв ставки та озвучив іншу суму — 10 000 доларів.

Для реалізації плану призовник мав виконати кілька умов:

надіслати в месенджері копії документів (паспорт, ІПН, витяг із додатка "Резерв+", свідоцтва про шлюб та народження дитини, диплом);

під час особистої зустрічі передати всю суму готівкою.

Оперативники ДВБ та слідчі Шевченківського управління поліції Києва затримали зловмисника "на гарячому" одразу після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Затриманому вже повідомлено про підозру, - зловживання впливом.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За вчинене правопорушення бізнесмену загрожує реальний термін ув'язнення - до 8 років позбавлення волі.









