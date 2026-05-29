Задушення мотузкою та імітація розстрілу: судитимуть 4 зрадників, які катували жителів Херсона. ФОТО

Слідчі поліції Херсонщини завершили досудове розслідування щодо чотирьох громадян України, які добровільно перейшли на бік ворога та влаштувалися до окупаційних силових структур РФ.

Обвинувальний акт, затверджений обласною прокуратурою, вже скеровано до суду, інформує Цензор.НЕТ.

Усі чотири фігуранти ідентифіковані та звинувачуються у жорстокому катуванні цивільного населення під час тимчасової окупації Херсона влітку-восени 2022 року.

Катування мотузкою, побиття та імітація розстрілів: як діяли зрадники

Слідство встановило конкретні епізоди злочинної діяльності фігурантів:

"Слідчий" зі Снігурівки: Працював в окупаційному "дніпровському міському відділі поліції". У липні 2022 року він допитував 33-річного херсонця, намагаючись дізнатися про майно Пенсійного фонду. Під час допиту фігурант накинув на шию чоловіка мотузку та перекривав доступ повітря, а також завдав потерпілому не менше 80 ударів по тілу і погрожував прострелити коліно.

"Слідчий" з Великих Копанів: Брав участь у допиті 45-річного місцевого жителя. Аби вибити зізнання у крадіжці майна Держгеокадастру, якого чоловік не вчиняв, колаборант бив його кулаками в тулуб та зімітував розстріл, приставивши пістолет до скроні потерпілого. Катування припинилися лише після підписання "документів".

Представник ФСБ з Харкова та "черговий офіцер" з Дар’ївки: На початку вересня 2022 року вони викрали автомобіль у 47-річного херсонця. Застосовуючи фізичне насильство, зрадники змусили власника підписати папери про те, що транспортний засіб у нього нібито не викрадали.

На основі зібраних доказів дії чотирьох фігурантів кваліфіковано за важкими статтями Кримінального кодексу України:

Воєнні злочини (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Колабораційна діяльність (добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах — інкриміновано жителям Дар’ївки та Великих Копанів).

Матеріали справи вже передано на розгляд суду. За вчинені звірства та зраду фігурантам загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

